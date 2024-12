(16 de diciembre del 2024. El Venezolano).- El Partido Demócrata de EE.UU. realizó una campaña electoral sin ningún escándalo, afirmó el presidente Joe Biden en un discurso durante la recepción navideña del Comité Nacional Demócrata, celebrada este domingo en Washington.

«Lo que más admiro de trabajar con todos ustedes es su gran integridad […] han sido honestos, han sido decentes, que hemos hecho una campaña básicamente libre de escándalos, algo difícil de hacer en la política estadounidense de estos días», declaró.

Asimismo, defendió que su Administración ha dejado el país mejor de cómo lo encontró en enero de 2021, asegurando que a lo largo de su legislatura se han aprobado leyes históricas con las que se está desarrollando la economía más fuerte del mundo.

«Hay una ventaja de haber sido el presidente más viejo de la historia de EE.UU. He llegado a conocer prácticamente a todos los líderes mundiales de los últimos 50 años. Los conozco bastante bien y me he dado cuenta más intensamente que nunca de que somos el país esencial. No se trata de hipérboles, no se trata de lo que queremos ser. Háganse la pregunta: si no lideramos el mundo, ¿quién lo hace?», añadió.