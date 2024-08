(20 de agosto del 2024. El Venezolano).- Joe Biden asegura que el expresidente Donald Trump dañó la unidad de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) al anteponer los intereses estadounidenses durante su mandato.

“Cuando Trump dejó el cargo, Europa y la OTAN estaban en ruinas. No es una broma. La doctrina ‘America First’ [‘EE.UU. primero’] cambió toda nuestra imagen en el mundo“, afirmó el actual mandatario durante la Convención Nacional Demócrata en Chicago.

“Pasé, dieron las horas, unas 190 horas, suma total-[inaudible] con mis homólogos o jefes de Estado en Europa para reforzar a la OTAN. Y lo hicimos. Unimos Europa como no había estado unida en años, añadiendo Finlandia y Suecia a la OTAN”, agregó Biden.

El presidente afirmó que Henry Kissinger le había llamado días antes de su muerte, en noviembre de 2023, para elogiarle. Según Biden, Kissinger le dijo que “desde Napoleón Europa no había mirado a Rusia por encima del hombro con temor, hasta ahora”.

Previamente este año, Donald Trump recordó que, durante su mandato, advirtió a los países de la OTAN de que Washington no los protegería de un ataque si no cumplían con sus obligaciones financieras. “Dije: ‘Todo el mundo va a pagar’. Dijeron: ‘Bueno, si no pagamos, ¿nos va a seguir protegiendo?’ Les dije: ‘Absolutamente no’. No podían creer la respuesta”, declaró.