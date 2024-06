(12 de mayo del 2024. El Venezolano).- El presidente estadounidense, Joe Biden, y su esposa, Jill Biden, reaccionaron al veredicto del jurado en el caso contra su hijo, Hunter Biden, que fue declarado culpable de tres cargos federales por delitos relacionados con posesión de armas de fuego.

“Como dije la semana pasada, soy el presidente, pero también soy padre. […] Jill y yo queremos a nuestro hijo y estamos muy orgullosos del hombre que es hoy“, declaró el mandatario. Al mismo tiempo, Biden hizo en su comunicado referencia a la adicción de su hijo.

“Aceptaré el resultado de este caso y seguiré respetando el proceso judicial mientras Hunter estudia una apelación”, añadió el presidente. “Siempre estaremos ahí para Hunter y el resto de nuestra familia con nuestro amor y apoyo”, aseguró en nombre propio y el de su esposa. “Nada cambiará eso jamás”, agregó.

“Una distracción”

Por su parte, la secretaria de prensa de la campaña del candidato presidencial republicano Donald Trump, Karoline Leavitt, comentó la decisión del jurado, calificando el proceso judicial contra Hunter de “una distracción de los verdaderos crímenes de la Familia del Crimen Biden”.

“El reinado de Crooked Joe Biden sobre el Imperio Criminal de la Familia Biden está llegando a su fin el 5 de noviembre, y nunca más un Biden venderá acceso al Gobierno para beneficio personal“, asevero la vocera. El propio Trump aún no se ha pronunciado sobre el veredicto contra el hijo de su rival.

El caso contra Hunter

Hunter se enfrentó a tres cargos. Dos de ellos corresponden a la acusación de que, al comprar un revólver Colt Cobra en octubre de 2018, supuestamente presentó un formulario en el que aseguró que no estaba consumiendo drogas ilegales. El tercer cargo indica que estaba en posesión de un arma de fuego mientras consumía narcóticos. Según la acusación y los documentos judiciales, Hunter tuvo el arma en su poder durante 11 días, antes de que su novia la tirara a un contenedor de basura porque estaba preocupada por su salud mental.

Hunter Biden puede enfrentar una pena máxima de 25 años en prisión, mientras que cada cargo conlleva además una multa máxima de 250.000 dólares. No obstante, los expertos destacan que las personas que no tienen antecedentes penales no suelen recibir la pena máxima. De momento se desconoce la fecha en que se anunciará la sentencia. Hunter se convirtió en el primer hijo de un presidente estadounidense en ejercicio en ser enjuiciado.