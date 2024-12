(26 de diciembre del 2024. El Venezolano).- Beyoncé sorprendió con su debut a todos durante el medio tiempo de la NFL en Netflix.

Desde su entrada triunfal montada en un caballo blanco hasta un repertorio lleno de sorpresas, la artista de Houston demostró por qué sigue siendo una de las figuras más influyentes de la música, opacando incluso la acción en el campo de juego.

La intérprete, ganadora de 32 premios Grammy, ofreció una actuación de casi 13 minutos en el NRG Stadium, situado en su ciudad natal. Beyoncé sorprendió al público al compartir el escenario con Shaboozey, con quien interpretó “Sweet Honey Buckiin”, y Post Malone, quien se unió a ella en “Levii’s Jeans”.

La artista cerró su espectacular presentación con polémico gesto que no estuvo exento de críticas: mientras era elevada sobre el campo en un andamio, hizo un gesto simulando una “pistola” con las manos, justo cuando un enorme cartel con la palabra “Bang” se desplegaba detrás de ella.

El gesto de la cantante no pasó desapercibido para los seguidores de la NFL, quienes señalaron su peculiar ironía en el contexto de las estrictas medidas que la liga ha tomado esta temporada contra celebraciones que incluyan señales consideradas violentas, reseñó Infobae

And now, can y’all stop comparing other artists to Beyonce? It’s disrespectful! 🐝 pic.twitter.com/TW2Qkf3LHg