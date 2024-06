Mientras transcurren las horas y los días antes de la gran fecha para Venezuela, nuevamente me encuentro con un producto resultado de viejas denuncias que hicimos y por cierto no se resolvieron.

Es otra obra HECHA EN REVOLUCIÓN…

Estudiantes-Becarios venezolanos en Irán se están muriendo de hambre

Y no estoy hablando exclusivamente de alimentos sólidos, sino también del alimento moral, espiritual que necesita todo ser humano para rendir, mucho más si está estudiando..

Unos becarios se comunicaron conmigo y luego de verificar sus denuncias, transcribo parte de ella:

“…vimos el artículo que publicó sobre los becarios en Rusia, y quiero contarle que soy becario de fundayacucho en Irán, salimos de Venezuela el 20 de Enero del presente año. Firmamos un contrato de una beca que sumaban según ellos 500 dólares, la beca en el contrato estaba en reales, moneda de circulación de Irán. Por lo que ninguno se percató que en realidad el contrato que firmamos estaba por 40 cuarenta dólares mensuales. Nos trajeron engañados. Nos ofrecieron comida, hospedaje, seguro médico y útiles escolares y 500 dólares de una beca que aún no hemos recibido”.

“…llevamos 4 meses en este país, con niveles de exigencias altos. Estamos aprendiendo el idioma y ya estamos presentando exámenes finales. Debemos pagar la comida que recibimos, no contamos ni con útiles ni con seguro médico. El día que llegamos a Irán, la presidenta de la fundación nos acompañó hasta el aeropuerto y no supimos más de ella. Estuvimos una semana sin poder comunicarnos con nuestras familias”.

“Tuvimos que ejercer presión para poder tener las líneas telefónicas. La mayoría de los estudiantes están aún incomunicados, porque en este país hay que registrar el teléfono para que pueda funcionar, este registro cuesta entre 30 y 70 dólares para android de media gama”.

“Estamos sin dinero, hemos enviado cartas firmadas por todos, somos 21 venezolanos en Irán entre ellos 5 menores de edad, nadie nos hace caso. El viceministro de educación vino a llenarnos de más mentiras diciéndonos que nos entendía y que ya se había firmado un adendo porque él entendía nuestras necesidades y mentiras, así nos lo dijo…”

“Solo nos intentan mantener callados. Cuatro meses sobreviviendo como se pueda. Porque no podemos recibir dinero de Venezuela. Porque Irán es un país bloqueado. Nos ayudamos unos a los otros, no hay otra forma”.

“Pedimos su discreción y ocultamos la carrera que vamos a estudiar porque todos venimos a carreras diferentes, es la única forma de hacernos ver aquí”

“Estamos hacinados, en habitaciones 4×4 para 6 personas. Solo queremos que alguien nos escuche, queremos estudiar, la oportunidad es valiosa pero con hambre ni preocupaciones se puede estudiar”.

“Aquí el clima varía debemos tener ropa de invierno y de verano, el verano inicia y las temperaturas llegan a los 50°”.

“Cualquier cosa que pueda hacer por nosotros se lo agradecemos”.

“Cabe destacar que las autoridades de Irán nos han dicho que en las negociaciones con Venezuela, les dijeron que el monto que nos estaban asignando no era suficiente ya que con 40 dólares no se vive en ninguna parte del mundo. Pero a nosotros nos dijeron que serían 500 dólares. Y que tendríamos todas nuestras necesidades básicas cubiertas”.

“Y aquí estamos después de 4 meses ayudándonos unos a los otros, porque no tenemos de otra”.

Señor Nicolás Maduro, usted tiene la palabra. No para perseguirlos ni averiguar quien se comunicó conmigo para castigarlos, como hizo con los de Rusia, sino para resolver.

Hablando de encuestas, Ramón Muchacho recoge en uno de sus correos-análisis diarios, un análisis que no comparto en su totalidad aunque aporta datos importantes:

¿Por qué Nicolás Maduro se recupera en las encuestas y cuál sería su “techo” electoral?

Especialistas en opinión pública observan una mejoría en las encuestas de intención de votos a favor del presidente venezolano Nicolás Maduro respecto a comienzos de este año, pero advierten que sus números siguen siendo bajos en comparación con los de su oposición, a menos de dos meses de la elección presidencial.

La oposición sigue sobre el 50% de intención de voto, resaltan.

Félix Seijas, director de la firma Delphos, subrayó en una entrevista difundida este fin de semana que la intención de voto por Maduro pasó de 18% a 27%.

“El chavismo tiene un ‘techo’ de 30%, difícilmente lo va a superar. Ha venido subiendo, está alrededor del 26 % (…) se está acercando a su techo”, dijo.

Ricardo Ríos, politólogo que preside la firma Poder y Estrategia, explicó que la evolución de la intención de voto a favor de Maduro se ha dado desde principios de año, cuando fue oficializado como candidato del oficialismo.

“Efectivamente, ha mejorado, estaba muy bajo. Tenía a principios de año 8 o 9%, luego subió a 12%, 15%, actualmente tiene 20%”, según su último sondeo, indicó Ríos.

Luis Vicente León, analista de entorno político y presidente de la firma Datanálisis, aseguró a la Voz de América que “siempre existe la posibilidad de crecimiento” de la candidatura de Maduro y consideró “inadecuado” evaluar escenarios sobre un eventual “techo” del presidente venezolano sin conocer a ciencia cierta cuántos votantes participarán finalmente.

Un actor político con el perfil de Maduro puede tener una intención de voto que oscile entre 20 y 35 puntos porcentuales, pero una abstención “relevante” en el día de la elección y que incida más en sus opositores que en su candidatura puede darle la victoria, advirtió.

La Plataforma Unitaria y la ganadora de la primaria -inhabilitada- María Corina Machado respaldan al diplomático Edmundo González Urrutia, cuya intención de voto supera el 50%, según encuestadoras como Poder y Estrategia, Datincorp y Consultores 21.

Líderes políticos de la oposición han llamado a sus seguidores a no caer en “triunfalismos”, sino apostar por organizarse en comandos ciudadanos para defender el resultado de la votación presidencial en cada centro y cada mesa.

¿Cuál puede ser el destino del partido MUD? La opinión no puede ser desde el punto de vista ‘político personalista’ buscando palestra.

Mientras tanto:

Aníbal Sánchez, otro estudioso de números y condiciones electorales señala:

“Desconozco el futuro de esta organización con fines políticos, y al igual que cualquier operación existen varios escenarios a transitar.

Los recursos que esperan decisión del Tribunal Supremo de Justicia estarían fundamentados en errores en el manejo y la constitución del partido como OFP de acuerdo a lo que establece la Ley (Art 32)…”

“En opinión de muchos su conformación contraría abiertamente la prohibición de la NO doble militancia, de conformidad con lo establecido en el dispositivo número 4 de la sentencia No 1 del 5 de Enero del 2016 “acción similar se activó en el 2018 y llevó a la exclusión de la MUD dentro de los partidos que podrían renovar su nómina de militantes”

A partir de éstas premisas se puede plantear algunos escenarios que se pueden plantear en los Cuartos de Guerra de los distintos comandos.

Resumen:

Afectar al partido MUD, quien quedaría fuera del escenario del 28 Julio 2024.

Como medida complementaria Edmundo González quedaría por fuera como candidato.

Esta jugada involucra arreglos con el madurismo, pues quedó claro que Corina Yoris, intencionalmente la bloquearon sectores de la propia oposición.

Allí debió privar un acuerdo con la gran electora María Corina, pues la designada carecía de elementos básicos para asumir tamaño compromiso, salvo ser manejada por la propia candidata inhabilitada.

En esta coyuntura los partidos UNT y MPV deberán decidir y de manera sumaria, acerca de a quién apoyar.

¿Será capaz el G4 y MCM de ponerse de acuerdo?

Lo dudo.

Otros aseguran que dentro del arreglo permitirían a Edmundo González asumir la candidatura de las tarjetas sobrevivientes de la oposición.

Ese es otro nivel del tablero de jugadas posibles.

Un amplio porcentaje del sector radical insiste que en ese supuesto el paso a seguir, sería llevar una agenda “No Electoral”.

Este tema de la doble militancia es un debate que data desde el 2015 y creo que los maduristas están decididos a resolverlo y tomar las medidas que sean necesarias, más que jurídicas, políticas definitivamente..

Efectos:

Los cuartos de guerra de Maduro, operan para mantener este “Estado de Riesgo Permanente” (ERP) y así desmotivar e inhibir a los ciudadanos que han manifestado su intención de votar.

Es claro que la candidatura de Edmundo González tiene enemigos y no hablo exclusivamente del chavismo o de sectores del G4, pues en el hipotético caso de una reelección de Maduro, el proceso de “transición” inicia un camino más lento que reclama una cabeza.

Quizá quien tardó en llegar y no fue.

Está muy claro que Edmundo González de llegar a la presidencia, se sostendrá sobre la base de unos “presupuestos políticos”, que impiden una participación de MCM y es absolutamente lícito que ella construya una plataforma para entrar en su fase a plenitud, luego de toda una campaña emocional como la que ha llevado.

Una nueva constituyente los divide. Los enfrenta.

Las caras ante las cámaras y las concentraciones son el resultado de guiones bien preparados.

Faltan 50 días y aún…

No habrá suspensión de elecciones, sin dejar de dudar que el madurismo es capaz de eso y más.No habrá sorpresas.

Repito una vez más, no es un problema de votos. Nunca lo ha sido.

La división aguas abajo es muy fuerte.

Vente-VP López- Y PJ contra UNT.

Henry Ramos Allup, hace uso magistral de la “guabina” y se ha doblado para no partirse ante MCM, a sabiendas que ese partido dejó de ser lo que era y probablemente aunque no gane, Luis Eduardo Martínez (no Bernabé) rescate parte de las cenizas que ambos líderes han dejado.

María Corina trabaja para asumir la jefatura de la oposición después del 28 Julio y por ello no ha despreciado unirse con sectores radicales y delictivos como López, Carlos Ocariz de quien no puede olvidarse que entregó al militar Caguaripano.

Familiares del Capitán Sequea Torres, comandante de la operación Gedeón, también acusan a López y Julio Borges de entregarlo.

Un Edmundo González presidente, durante al menos tres (3) años, borrará todos los esfuerzos de esta campaña.

Mucho más el pueblo venezolano que es de memoria frágil.

Es decir, para el equipo de MCM, Carlos Blanco y compañía, Maduro es enemigo y a corto plazo también lo es Edmundo.

Seguramente ellos negaron la veracidad de estas afirmaciones y es normal que suceda.

La gran pregunta

Si el Madurismo y amigos ante el problema político que confrontan, recurren a todas las jugadas del librito.

¿Qué harán los líderes opositores?

Maduro será el gran responsable de la violencia, me decía una persona cercana a MCM pero y la oposición ¿Qué papel jugará?

Bolívar decía “Llamarse jefe para no serlo, es el colmo de la miseria”.

El ejemplo de Perú ante el “Fujimorazo” está vigente.

La gente no saldrá si los líderes no asumen la conducción.

Imagino que muchos que se llaman valientes saldrán…o de lo contrario será más de lo mismo.

Lo que haga Maduro, es crónica de una muerte anunciada. No hay sorpresas.

De lo que sí estoy seguro es que la gente, salvo motivación personal, no está dispuesta a seguir siendo “carne de cañón” como cuando Capriles, López, Guaidó y hasta lo que sucedió en el 2002.

Pregunten a los familiares de los policías metropolitanos, presos desde el 2002, si lo volverían a hacer…

CAE UNO CAEN TODOS

Independientemente de lo que haga el chavismo en las próximas horas, los errores siguen produciéndose.

Dirigentes del PJ “Legítimo” siguen confundiendo a los electores usando la franela amarilla. No todos pero sí una gran parte de ellos.

La campaña de MCM solo llama a votar por “la manito” y si está no va: ¿Qué van a hacer?

Es preferible prever y hacer campaña por las tres tarjetas.

Tiene razón Carlos Alaimo:

En un escrito fijó el siguiente criterio que comparto al 100%:

Los fenómenos mesiánicos autocráticos y dictatoriales terminan con un final de mucha similitud. Así como se levantan pues desaparecen. El chavismo llega al poder embriagando a toda una población, millones de ingenuos y

“unos pocos” por intereses.

Un cuarto de siglo costó en Venezuela entender y aceptar que este fenómeno político se levantó sembrando el miedo, comprando conciencias, abuso del poder, pisoteando la constitución nacional, secuestrando, encarcelando y persiguiendo ciudadanos, atropellando los derechos humanos y, todo ello ocasionando una división de las familias con casi un tercio de la población que huye del país

por no poder subsistir en una nación donde sus gente salía el mundo solo para hacer turismo, negocio o a prepararse en una educación de mayor nivel.

Espías de Maduro en los Estados Unidos

Una fuente me informa de la presencia de unos 5o agentes de inteligencia del gobierno de Maduro.

En New York se encuentra la encargada de conseguir información sobre el caso SAAB con un agente de la DEA.

Su misión principal es el contraespionaje y promover desestabilización en Estados Unidos.

Se me acabó el papel…

