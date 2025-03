(19 de marzo del 2025. El Venezolano).- La basílica de San Pedro ya está disponible en versión ‘Minecraft’, el videojuego más vendido de la historia, pero en su faceta educativa, lo que permitirá a estudiantes de todo el mundo explorar los rincones inaccesibles y descubrir su historia a partir de un modelo 3D sin la necesidad de viajar a Roma.

‘Peter is Here: AI for Cultural Heritage’ se ha creado a partir de un detallado escaneo 3D del edificio basado en unas 400.000 fotografías e Inteligencia Artificial (IA) y, aunque la recreación respeta la arquitectura original, mantiene el característico estilo pixelado de Minecraft.

«Hay ciertos lugares dentro de la basílica, por ejemplo la tumba de Pedro, que sería prácticamente imposible abrir al público por capacidad y para proteger el patrimonio y que ahora se podrán visitar”, explicó EFE Juan M. Lavista Ferres, vicepresidente corporativo y científico de datos, jefe del «AI for Good Lab» de Microsoft.

El videojuego incluye todos los rincones de la basílica, pero su objetivo va más allá de la mera exploración: los jugadores pueden recorrerla y encontrar objetos representativos de su historia, lo que convierte este proyecto en una experiencia educativa guiada dentro de ‘Minecraft Education’ a través de la resolución creativa de problemas, indica EFE.

«Un universo 3D hace más fácil entender los conceptos porque tienes experiencia práctica con el mundo y eso hace aumentar la curiosidad», explicó la directora de ‘Minecraft Education’, Allison Matthews, en la presentación este martes en Roma. El videojuego es el resultado de una colaboración entre la Fábrica de San Pedro, Microsoft e Iconem, una empresa especializada en la preservación digital del patrimonio cultural, que llevan años trabajando con el Vaticano.