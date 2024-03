Caiga Quien Caiga

Hay que defender la negociación de Barbados

La reciente reunión de Jorge Rodríguez, con los factores de la oposición que juegan con las reglas del gobierno, es la clara demostración del éxito, tal vez error, de los que se empeñan dentro de la plataforma unitaria, en seguir vía redes e influencers, atacando a una parte de los que decidieron participar en las elecciones del 2021 y necesariamente “entenderse” con el gobierno de Maduro.

Los ataques permanentes contra Rosales, Ramos Allup, Capriles, entre otros, empieza a arrojar sus frutos.

Los mismos factores que los ha venido señalando de “traidores”, de “alacranes”, “de no jugar para que María Corina sea la candidata”, ahora no tienen cómo criticar un acto, que desdice de otro, que no pueden defender.

El acuerdo de Barbados, contó con la presencia de los representantes más importantes de la oposición venezolana.

¿Hubo fallas? Ciertamente que sí.

Haber permitido que la esposa de una persona falsamente declarada “diplomático”, y reconocido por los delitos cometidos, fue grave. Ella no debió estar allí.

La carencia de un monitoreo permanente por los medios de comunicación, también constituyó un error inexcusable.

La exclusión de personas directamente designadas por la legítima candidata opositora, fue imperdonable, aunque Leopoldo López nombró a un “veedor” que mantuvo informada a María Corina Machado, no obstante que al final este se excusó de firmar, en un juego “diabólico” de Voluntad Popular para sabotear el acto.

Muchos no entendieron que la muerte del “Acuerdo de Barbados”, a pesar de las observaciones y entuertos creados, con o sin razón, significaba el fin de la vía más expedita para lograr que María Corina asumiera legalmente, la candidatura de la oposición.

Quizá muchos defensores a “ultranza” de María Corina, desarrollaban un paralelismo con fines personales y la ausencia experiencial del Comando de Campaña de la candidata, no atina a descifrar los más peligrosos enemigos.

Al enemigo hay que tenerlo de cerca y no de lejos, para controlar y predecir su dirección futura.

Muchos y “muchas” del entorno mariacorinista, en un lenguaje de Nicolás, predicen lo gris de “Hasta el final…”, creyendo que el “The End” de una película inicia los “trailers” de otra.

Lamentablemente para ellos, la decisión final corresponde a la protagonista principal quien debe decidir prontamente el uso de un doble o una doble, en las escenas más peligrosas que se vienen.

Pelear hasta el final es seguir en la lucha, ante los diversos sitios donde se desarrolle una campaña bélica en contra.

15 puntos de análisis

Hay que mantener el escenario de Barbados, porque es uno de los pocos espacios donde la oposición auténtica puede debatir de tú a tú, con el enemigo mortal que le toca enfrentar. Es contradictorio atacar lo que después se defiende. Se pierden argumentos y se muestra absoluta negligencia. Soslayar el enemigo y su aprendizaje a lo largo de 25 años ininterrumpidos de ejercicio de poder, es clara evidencia de la miopía de muchos voceros opositores. No estamos en un escenario natural, las pocas garantías que existen deben defenderse aunque no sean las ideales. Los factores internacionales deben seguir invocando como mediadores y no como actores, pues ese rol es inexistente y obliga al repliegue de uno de los actores de esta campaña. Se sobreestima el papel de la opinión pública internacional. El mayor valor de nuestro conflicto es regional. En las grandes potencias el tema Venezuela es irrelevante, salvo para sectores políticos muy escasos. Errores del pasado con el inexistente gobierno interino, ha contribuido a ello. La negociación no se puede descartar bajo ningún concepto. No hay otra vía para salir del chavismo. Pensar en vías distintas simplemente desdice de la capacidad política de la oposición. Dar por hecho y no sustituir con supuestos la participación electoral. La abstención aleja los objetivos logrados. Hay que seguir avanzando y mejorando los controles regionales y locales. Lo sucedido en el 2014 y 2017 constituyen errores y pérdidas de vidas, cuyo dolor aun entristece a los sectores que participaron, fundamentalmente familias de clase baja y media, la mayoría desasistidos por los actores que hoy disfrutan cómodamente en el exterior. Lo peor que puede suceder es vender un triunfo aún muy lejano, creando falsas expectativas que transformarán esa efervescencia en una gran depresión popular. A la gente hay que hablarle claro. Ambos actores, gobierno y oposición, son dominados por un exacerbado teatro de calle, con posturas muy sobreactuadas. La gente tiene que saber que fácil no será recobrar la libertad. Muchas veces habrá que taparse la nariz y saltar sobre los desechos malolientes de la envidia, el resentimiento y el odio. Las sanciones son totalmente inútiles. Los responsables de la crisis poseen un buen campo de fuerza. Han favorecido a sectores diversos, incluidos los amigos de la causa. Por ejemplo, hay viajes de USA a Cuba ¿Por qué Venezuela sigue excluida? ¿Quién se ha beneficiado de ese puente con el mercado de los Estados Unidos? por ejemplo. Veamos el ejemplo de Nicaragua y Cuba, y todo lo que allí ha sucedido, sin que hasta la fecha nada haya sucedido. El PSUV no es un partido. Es una corporación para sostener en el poder a un sector, bajo cualquier regla y al costo que fuera necesario. Eso es así y debe entenderse bien para prepararse con las armas necesarias. La unidad en la oposición, es el camino y con ella debemos seguir hasta el final. Una unidad afectiva más que efectista.

Es urgente defender lo avanzado en Barbados. No hacerlo es entregarse y jugar las cartas del Madurismo.

Cae uno caen todos

La ridiculez no puede sustituir la preparación

¡Claro que no! Los ridículos no pueden gobernar. Pero, ¿quién define lo ridículo? Es mejor tener líderes con ideas y planes sólidos, no importa si son convencionales o no. El mundo necesita personas capaces, no ridículos.

PERSISTE la campaña contra los venezolanos que emigraron a Estados Unidos:

Es innegable la baja calidad y el mal comportamiento de muchos, formados en una cultura chavista del desorden, de la vagancia, de la mal llamada “viveza” criolla.

Lo sucedido en Texas, New York y Chicago es terrible. También en La Florida. Cientos de venezolanos inspirados en la imagen del charlatán del siglo, vinieron aquí y pretenden que el país se adapte a ellos y no al revés

Ahora lo sucedido en Georgia rebasó los límites y nos está haciendo un daño terrible a la mayoría que somos trabajadores y cumplidores de la ley.

¿Por qué generalizan y nos meten a todos por la actuación de una minoría?

No hemos sido los únicos. Lo vivieron Chinos, italianos, irlandeses, cubanos, haitianos y pare usted de contar. El asunto es que ahora existen las redes y el periodismo ciudadano superó la inmediatez de ejercicio formal. Te condenan antes del juicio.

Pedimos simplemente un juicio justo para el señalado José Antonio Ibarra. Si él es el autor del crimen cometido contra la estudiante de enfermería Laken Riley que pague por lo que hizo.

Se aventuran determinados congresantes en pedir “la pena de muerte”, cuando aún se está realizando la investigación.

El problema es que el tema migratorio está totalmente politizado y Trump, por ejemplo, nos acusa a los que hemos decidido vivir en este país de la mejor manera, de “envenenarlo” y día tras día, nos califica de criminales.

Los argumentos son falaces: Los nacidos en este país, de origen distinto al hispano ocupan ampliamente el primer lugar en delincuencia.

El problema en el uso de las drogas sigue mal enfocado: No es el narcotráfico sino el alto consumo, mayormente por personas originarias de este país.

Porque no se habla de los brillantes latinos en el campo profesional, en el desarrollo de negocios, en ejemplos de valor.

¿Qué sería de la industria de la construcción, de la agricultura y de los servicios, sin los hispanos?

Si estoy de acuerdo en restringir el paso fronterizo pero al mismo tiempo deben abrirse o mantenerse los caminos legales para poder llegar aquí.

Lo más importante es la familia y pocas leyes y campañas se realizan para ese fin.

ENCUESTA DATINCORP: Yo no necesito ver una encuesta para saber que María Corina Machado ganaría cualquier elección ante Nicolás Maduro. La tragedia es otra.

Maduro perdería contra cualquier candidato de la oposición, si y solo sí, hay unidad.

Verdades verdaderas:

La gente no saldrá a la calle a protestar, sin una buena motivación y buenos ejemplos de liderazgos.

Los jóvenes que emigraron a Estados Unidos y Canadá, difícilmente regresen a sus países, así haya cambio de gobierno. Podrán ir de vacaciones. Hasta allí.

Una parte importante de la población está desconectada de los políticos, averigüen ¿Por qué?

Y SI NO ES MARÍA CORINA ¿Quién será? El que ella decida. La jefa de campaña que muchos la señalan como sucesora, para mi es un “señuelo”.

La candidata sabe que él designado por ella ganará incluso con más votos por una razón sentimental.

La dificultad es que el gobierno no quiere hacer elecciones con quien lo derrote. El escenario a descifrar ¿Qué clase de elección será está sin un candidato con el visto bueno de María Corina?

Se me acabó el papel…

