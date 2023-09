(25 de septiembre del 2023. El Venezolano).- Celebrando el Mes de la Herencia Hispana, Wattpad, la afamada plataforma digital de lectura, escritura y autopublicación, anuncia el lanzamiento de As Long as You Love Me, la primera novela publicada en formato impreso de la autora venezolana residente en la Florida, Marianna Leal. El libro ya está a la venta y puede ser adquirido en formato de tapa blanda y digital.

Leal, que cuenta con miles de dedicados seguidores y 15 trabajos publicados en Wattpad, lleva ya seis años en la plataforma. La publicación de esta novela en formato impreso, es un anhelo hecho realidad.

“Es un sueño que he tenido desde mis primeros días como escritora, pero la vida ha sido tan difícil que casi me convencí de que nunca sucedería. Probablemente debería estar gritando a los cuatro vientos, pero todavía me siento como el día que recibí la oferta de publicación por primera vez. Simplemente anonadada. No puedo creer que esto esté sucediendo. Que alguien me pellizque, pero no muy fuerte o me pondré a llorar,” dijo Leal.

Resumen de As Long As You Love Me

Catalina Díaz Solís necesita sólo unas cuantas cosas para lograr su sueño: su visa de estudiante, un trabajo de tiempo completo y sacarse a Gabriel Cabrera de su cabeza. Desde que salió de Venezuela después de que su hermano fuera asesinado en una protesta política, Cata ha estado trabajando para terminar su carrera de ingeniería y ahora está en la fila para un trabajo de tiempo completo que le permitirá permanecer en los Estados Unidos. Un gran inconveniente en sus planes es Gabe, el galán de la universidad. Siempre está en el camino de Cata, compitiendo por las mejores calificaciones y preparado para aceptar el trabajo en su pasantía. Gabe parece tenerlo todo; Lo consigue sin esforzarse y es muy guapo. Esto hace que la trabajadora Cata se sienta infinitamente frustrada. Pero cuando Gabe necesita una acompañante para la boda de su hermano, llegan a un acuerdo: Cata será su pareja falsa y él dejará de competir por el trabajo que ella necesita desesperadamente. Mientras asisten juntos a eventos, Cata descubre que su némesis tiene más de lo que jamás imaginó. Todo es diversión y juegos hasta que la renovación de la visa de Cata es rechazada y Gabe complica las cosas con una nueva propuesta que podría resolver todos sus problemas o destruir sus sueños. Cata tendrá que poner todo en juego para seguir su corazón.

La idea de la As Long As You Love Me surgió a comienzos del 2020 justo cuando empezaba la pandemia. “Ese fue un momento en el que el planeta entero estaba envuelto en puro terror. Pero particularmente mi familia y yo estábamos en una especie de limbo. Somos inmigrantes y no hay muchas cosas peores que nos digan que el trámite de tus papeles está suspendido indefinidamente; todo se estaba cerrando. Tenía esta piedra pesada en mi pecho y necesitaba una salida. Así que creé la historia de fondo para un personaje que lo pasaba mucho peor que mi familia y yo, excepto que tenía garantizado un final fantásticamente feliz. Entonces, a fines de marzo, comencé a escribir la historia de Cata, y solo me tomó alrededor de un mes y medio sacar el primer borrador y comenzar a publicarlo en Wattpad”, recuerda la autora.

Además de brindarle la oportunidad de publicar su primera novela, para Leal ser parte de Wattpad le ha traído numerosos beneficios. Uno de ellos, perfeccionar su inglés cuando se encontraba en plena transición entre el final de la secundaria y el comienzo de la universidad.

“Estar en Wattpad me ha ayudado a crecer como escritora a una velocidad vertiginosa, incluso considerando el hecho de que escribo principalmente en inglés (que no es mi lengua materna)”, dijo. “No estaría ni cerca del nivel de habilidad que obtuve al ser parte de la comunidad de Wattpad si hubiera seguido escribiendo por mi cuenta. Gracias a eso, puedo perseguir mi pequeño y extraño sueño de la infancia: ¿sabes que la mayoría de los niños dicen que quieren ser bomberos o veterinarios cuando sean grandes? Bueno, yo dije que quería dos carreras porque sólo una era demasiado aburrido, así que soy ingeniero y también una autora publicada oficialmente.”

Y esa facilidad que Wattpad brinda para que los autores puedan publicar sus trabajos uno de los muchos atractivos de esta plataforma donde el contenido en español es la segunda categoría más popular y donde Brasil, México y EE.UU. se encuentran entre sus mercados más importantes.

Lanzada en 2006 y disponible en prácticamente todos los países de mundo en 50 idiomas, Wattpad ya cuenta con una comunidad de más de 85 millones de personas, incluyendo cinco millones de escritores. La sede mundial de Wattpad se encuentra en Canadá. La plataforma funciona de forma similar a una red social y, en ella, los autores pueden publicar sus obras para ser leídas por todos los usuarios registrados, en su mayoría adolescentes entre 13 y 24 años. Las obras de Wattpad se pueden leer a través del móvil, y de forma gratuita. En ella, autores y seguidores participan de una escritura colaborativa donde los escritores reciben feedback constante de sus lectores, quienes pueden comentar sobre los textos línea por línea. El romance es uno de los géneros más populares en Wattpad.

Entre las estrellas más grandes de la plataforma se encuentran escritores de origen latinoamericano y español como la mexicana Flor M. Salvador (Boulevard), la argentina Mercedes Ron (Culpables), las españolas Alina Not (Bad Ash) e Inma Rubiales (Hasta que nos quedemos sin estrellas) y las venezolanas Álex Mírez (Perfectos mentirosos) y Ariana Godoy, cuya novela A través de mí ventana, se ha convertido en un fenómeno literario adaptado a película en 2022 por Netflix. Dicha producción alcanzó el top 10 mundial de las películas no habla inglesa cuando se estrenó y convirtiéndose en una de las 10 películas de no habla inglesa más populares del servicio de streaming. Esta película ya cuenta con una exitosa secuela, A través del mar, estrenada el pasado mes de junio.