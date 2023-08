(02 de agosto del 2023. El Venezolano).- Arts Ballet Theatre of Florida se prepara para presentar la nueva temporada 2023-2024. Tras una extraordinaria celebración del 25 aniversario y bajo la dirección visionaria del recientemente premiado Ballet Master y Director, Vladimir Issaev, la compañía se prepara para ofrecer una serie de deslumbrantes actuaciones con un talentoso elenco de 20 bailarines profesionales, junto a destacados artistas y coreógrafos invitados.

La temporada se inaugura en octubre con un programa mixto de repertorio neo-clásico y clásico que incluyen piezas deslumbrantes como “Danzon”, trabajo coreográfico de Yanis Pikieris y “Four Seasons” de Vladimir Issaev. El momento culminante de la velada será el estreno mundial de “Inspired by Love”, un ballet inspirado en las románticas cartas de amor intercambiadas entre Manuela Saenz y el Liberator Simon Bolívar. Con la exquisita música de Aldemaro Romero y la coreografía de Vladimir Issaev, esta obra promete ser un emotivo tributo a su extraordinaria historia de amor a presentarse en el Aventura Arts & Cultural Center y el Broward Center for the Performing Arts para presenciar estas extraordinarias actuaciones.

Ninguna temporada está completa sin el clásico navideño, “El Cascanueces”. Arts Ballet traerá de vuelta este encantador ballet con diez presentaciones, incluida una presentación especial inclusiva para audiencias sensoriales, con actividades previas al espectáculo y una sala de tranquilad para garantizar una experiencia cómoda para todos. Dos actuaciones adicionales estarán dedicadas a las escuelas públicas de Miami Dade y Broward, llevando la alegría del ballet a los jóvenes. El resto de las actuaciones estarán abiertas a los leales espectadores, quienes esperan ansiosamente esta mágica producción, acompañada de la encantadora música de Piotr Ilich Tchaikovsky.

En marzo de 2024, “Le Papillon” regresará a los escenarios del Sur de la Floria. Este encantador ballet, con música de Offenbach, transportará al público a un mundo de cuentos de hadas. Con una escenografía maravillosa y vestuario cautivador, esta producción logra un equilibrio perfecto entre tragedia y comedia, creando una experiencia verdaderamente única e inolvidable.

Para cerrar la temporada, se invita al público a asistir a la ya tradicional “Gala de Primavera”. Esta extraordinaria velada presentará un repertorio único y diverso, que incluirá “Petrouchka” de Stravinsky, “Le Spectre de la Rose” de Webber y otros ballets inspirados por el propio Diaghilev.

Mientras nos embarcamos en esta temporada excepcional, seguimos celebrando los extraordinarios logros del Director Artístico Vladimir Issaev. La Oficina del Alcalde y la Junta de Comisionados del Condado de Miami-Dade ha declarado el 11 de junio de 2023 como el Día de Vladimir Issaev, en reconocimiento a sus importantes contribuciones como director artístico, coreógrafo y maestro de ballet. Además, el Maestro Vladimir Issaev ha sido invitado a recibir el prestigioso premio “Una Vida por la Danza” en el Festival Internacional de Ballet de Miami, un testimonio de su destacado impacto en el mundo de la danza, tanto a nivel local como internacional.

Arts Ballet Theatre of Florida invita a todo el público de la Florida a formar parte de esta maravillosa temporada de actuaciones. Únanse a nosotros mientras celebramos el arte, el talento y la pasión que hacen del ballet una forma de arte cautivadora. Los boletos ya están disponibles para todas las funciones.