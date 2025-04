(08 de abril del 2025. El Venezolano).- Hoy compartimos la admirable historia del artista Jonathan Ramírez, radicado en Miami quien recientemente completó un nuevo mural en los Servicios para Animales de Miami-Dade (MDAS).

El vibrante mural de Ramírez muestra un retrato estilizado de su querido perro rescatado, Russell, acompañado del mensaje “ADOPTA”. Es un tributo al mejor amigo que, años atrás, estuvo a punto de regresar al albergue.

“Estamos profundamente agradecidos con Jonathan Ramírez por su inspirador mural, que captura de manera hermosa la esencia de la compasión y la alegría que se experimenta al adoptar una mascota de un albergue”, expresó Annette Jose, directora de MDAS.

En 2019, Ramírez se despertó con una necesidad inexplicable de adoptar un perro. “Sin experiencia, sin un plan—solo el deseo de darle una oportunidad a un perro”, dijo Ramírez. “Entré al albergue de Miami-Dade y de inmediato me enamoré de un perro con los ojos amarillos más hermosos.”

Aunque fue amor a primera vista, la realidad y la responsabilidad de cuidar a un perro no tardaron en llegar. “Al principio, me volvía loco. No dormía, el estrés era constante—sentía que mi vida se volvía imposible. Pero me negué a rendirme con él”, continuó Ramírez.

Después de encontrar al entrenador adecuado, el comportamiento de Russell mejoró, al igual que su vínculo con Ramírez. “Sin saberlo, su propósito ya se estaba revelando”, recordó. En su tiempo libre entre pinturas, Ramírez comenzó a abogar, ser voluntario y entrenar a otros perros en el albergue para ayudarlos a encontrar hogar. También cofundó The Doggie Walk Club para paseos grupales y diseñó pañuelos para perros adoptables.

Su camino junto a Russell y su pasión por rescatar perros de los albergues culminaron en la idea de pintar el mural. Ramírez creó este retrato a gran escala con el objetivo de inspirar a más personas de la comunidad a adoptar una mascota de albergue. “Russell ha sido el verdadero héroe todo este tiempo—guiándome hasta este momento en el que puedo usar mi arte para motivar a otros a actuar”, dijo Ramírez. “Juntos, podemos lograr un cambio real.”

Ramírez compartió en Instagram el proceso de creación del mural y la historia de adopción de Russell.

“Su recorrido junto a Russell ejemplifica el poder transformador del amor y el compromiso”, comentó José. “Este mural no solo honra su vínculo, sino que también sirve como un recordatorio poderoso para nuestra comunidad: todos los perros de albergue merecen una oportunidad de tener un hogar lleno de amor. Juntos, podemos lograr un impacto significativo y motivar a más personas a abrir su corazón a la adopción.”

Best Friends Animal Society, una organización nacional dedicada al bienestar animal y al objetivo de acabar con la eutanasia de perros y gatos en los albergues de Estados Unidos, está colaborando con MDAS para ayudarlos a alcanzar sus metas de salvamento. Los datos más recientes de Best Friends muestran que casi 2 de cada 3 albergues en EE.UU. ya son no-kill, y cientos más están cerca de alcanzar esa meta. Casi la mitad de los albergues que aún no lo son están a menos de 100 animales de lograr ese hito.

Para encontrar un albergue o rescatista local cerca de tu casa, visita salvaunamascota.org.

Best Friends Animal Society es la organización líder en bienestar animal, que trabaja para lograr que para el año 2025 se haya puesto fin a la práctica de sacrificar perros y gatos en los albergues de los Estados Unidos. Fundada en 1984, Best Friends es pionera en el movimiento “no-kill” y ha ayudado a reducir la cantidad de animales sacrificados en los albergues, de aproximadamente 17 millones por año a 415,000. Best Friends lleva a cabo programas que salvan vidas en todo el país y tiene el santuario más grande del país. Trabajando en forma conjunta con una red de alrededor de 4,800 socios dedicados a promover el bienestar animal, Best Friends está trabajando para salvar a todas las mascotas, Save Them All®. Para más información, visita SalvaUnaMascota.org.

