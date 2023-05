El régimen de Maduro anuncia con bombos y platillos los severos cortes de energía eléctrica de hasta cuatro a seis horas diarias en el estado más rico de Venezuela: Desnudando una desigualdad social y pobreza extrema:

Por Joaquin Chaparro Oliveros

El silencio escandaloso de quiénes fueron electos y juraron defender a los zulianos, alimenta la desesperanza en favor del usurpador de Miraflores que curiosamente hoy reconocen y llaman Presidente: Se castigara con votos en las urnas electorales muy pronto.

Estamos hasta la coronilla de los corruptos que nos vendieron el Plan Borrón y Cuenta Nueva, más de 300 mil zulianos fueron engañados no apor el desgobierno, que de por sí son mentirosos compulsivos, sino por líderes de la oposición fallida que estuvieron de acuerdo e invitaron a pagar a un pueblo desvalido esperando recibir: Unos Mendrugos a costa del sufrimiento de la gente marginada y sin un real.

El Zulia transita apresuradamente un doloroso camino a su mayor pobreza extrema: Ante la ausencia de un liderazgo de gobierno que lo defienda que calla y otorga.

Es hora de parar está acción criminal aún estamos a tiempo, me resisto a creer que todo se resuma a las encuestas y cálculos políticos: Definitivamente en el Zulia, el ego es el candidato .

El recrudecimiento de los cortes eléctricos en el estado son devastadores con temperaturas de más de 42 grados de sensación térmica y dónde el 80% por ciento de la ciudad se apaga sin avisó alguno, acabando: Con la vida y paciencia de los Zulianos, terrible, que será lo que no entienden.

Dónde han metido la lengua el gobernador, los alcaldes, los concejales, y diputados: Si no pueden hacer nada que lo digan públicamente y si tienen miedo “Renuncien,” ni lavan, ni prestan la batea.

Siendo el Zulia el estado de mayor poder económico de Venezuela sufre un empobrecimiento fríamente calculado por el régimen los exhortó, no se presten al juego de Maduro: Quien los aborrece, utiliza y exhibe como trofeo de caza.

Me preguntó que más nos puede pasar que no nos haya pasado, parafraseanfo a Ricardo Aguirre, altas temperaturas, colas kilométricas en las estaciones de servicio para surtir gasolina mala “Vuela carros,” salarios cero, la hiperinflación más alta del país además de dolarizada la región, inseguridad personal sin control, tráfico de influencias en el servicio de distribución de agua a beneficio de los enchufados, hambre que mata y enferma, en fin: Si el gremio municipal no nos ampara hoy en día sufriremos la agonía de esta pobreza bestial.

Zulianos insisto: Mientras Maduro esté en Miraflores solo habrá errores y paños caliente .

DC / Abogado Joaquin Chaparro Oliveros / Ex Diputado del Estado Zulia / Ex Concejal de Maracaibo.&