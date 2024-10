(02 de octubre del 2024. El Venezolano).- “Evelyn, soy demócrata. Simplemente no soy una demócrata de puño en el aire,” me dijo recientemente mi amiga colombo-estadounidense, ciudadana estadounidense criada en ambos países. Ella había sido demócrata toda su vida y estuvo muy involucrada en las elecciones presidenciales de 2020. Ahora es una votante sin afiliación partidaria (también conocida como independiente). Considera que los mensajes y símbolos que usan los demócratas ya no la representan y además le resulta desalentador que el partido no preste atención a los temas de América Latina ni a la participación de la diáspora en las campañas políticas nacionales.

Mi amiga no está sola: desde 2020, casi 150.000 hispanos en Florida se han alejado del Partido Demócrata, muchos de ellos cambiando a “sin afiliación partidista” y la mayoría pasándose al Partido Republicano.

Se ha hablado mucho sobre el voto latino e hispano en estas muy reñidas elecciones presidenciales de noviembre, mientras periodistas y analistas tratan de definir rápidamente las motivaciones e intenciones detrás de un grupo diverso de más de 36.2 millones de hispanos en los Estados Unidos que son elegibles para votar. En 2020, 16.5 millones de hispanos en Estados Unidos votaron en las elecciones presidenciales. Pero un elemento crucial ha hecho falta en la conversación actual: el voto hispano no es un bloque monolítico, y el uso de símbolos y mensajes por parte de los demócratas está resultando contraproducente, ya que recuerda a los votantes hispanos naturalizados los traumas históricos que vivieron en sus países de origen. Mientras tanto, los republicanos están aprovechando estas dinámicas.

Empecemos con el puño alzado. Medios internacionales publicaron la imagen de Donald Trump con el puño en el aire cuando los agentes del Servicio Secreto lo escoltaron fuera del escenario tras el intento de asesinato en un mitin de campaña en Pensilvania. El puño levantado es un símbolo usado regularmente tanto por demócratas como por republicanos, fenómeno que he estado investigando durante los últimos años. En la Convención Demócrata en Chicago, imágenes en video de puños alzados se alternaban con el conocido mensaje de Obama de “Hope” (Esperanza).

