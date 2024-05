(14 de mayo del 2024. El Venezolano).- Cuando decidí escribir este articulo, nunca pensé que me iba a causar tanta repulsión, fatiga y asco el ver no solo la molestia de los vecinos, residentes y votantes con el Tema de las Pensiones, sino leer los vomitivos documentos de la demanda, en los cuales pretenden con el dinero de nuestros impuestos pagarle de por vida a ex funcionarios y a sus familiares, y al ex alcalde Juan Carlos Bermudez ahora comisionado, quitandole el Plato de la Mesa a nuestros hijos.

Por: Carlos Pereira

Me pregunto hasta cuando pretende este delirante de grandeza vivir de la ciudad del Doral?, ciudad para la cual sus amigos importados de Hialeah y candidatos inventados, no estan preparados para administrar y gobernarla acorde a la modernidad y cambios de los nuevos tiempos.

Anuncios

Muy agradecido estoy a los 3 miembros del concejo incluyendo la Alcaldesa Christi Fraga que han impedido que sigan abusando de nosotros esa ridicula generación, he decidido no dejar nada oculto en los arrebatos de estos ex miembros del concejo y ya me conocen no voy a ocultar nada, comenzemos…

Obvio, no sin antes aclarar que no tengo nada en contra de los ex concejales Sandra Ruiz, Pete Cabrera, Michael Di Prieto involucrados o el ex alcalde ahora comisionado Juan Carlos Bermudez, pero no voy a utilizar a ningún tercero para decir las cosas, como hace el Comisionado, siempre lo hago yo mismo de frente como deben hacer los hombres y como debe ser, sin esconderse detrás de nadie.

Las mal llamadas pensiones que lo que son en realidad es un obsequio ilimitado que se otorga el ex alcalde ahora comisionado por un comite que son ellos mismos, no hay comite que no sean ellos mismos, en vez de los ciudadanos , han sido el blanco de tratar de torpedear la gentión de la Alcaldesa Fraga, quien a diferencia de estos exmiembros del concejo busca recortar gastos no necesarios que puedan generar mas inflación en la ciudad.

Recuerdo cuando una vez en una conversación y delante de otras 2 personas de origen Venezolano , decirme este ex alcalde con cierto beneplacito que los Venezolanos se estaban yendo de el Doral debido a la inflación, los altos precios y eso traeria gente mas exclusiva… error señor comisionado, eso solo es demostrable en su mente, le informo que según estudios las familias y profesionales se comienzan a marchar de las ciudades ya que no pueden pagar, y empiezan a llegar los mafiosos y prepagos, que son los que pueden lidear con los exagerados precios, con una economia fictisia que termina en nada, quebrando las ciudades como ocurrió en Detroit y Oakland sumergidas en ghetos y delincuencia luego de ser tan pujantes.

Estas mal llamadas pensiones auto otorgadas no contribuyen en evitar esto, creo que el ex alcalde no entiende que cuando un gobierno provoca y crea activamente la inflación hasta tal punto que la depressión sea una verdadera amenaza para los individuos de esta sociedad, es una acción contra la supervivencia por no decir algo peor.

Porque no poner esto en la boleta y que sean los ciudadanos votantes quienes decidan sobre el tema de las pensiones?

Ahhh será porque ustedes temen que les digan que no?, y es que para el debil, para el cobarde, para el censurablemente irracional, los tratos deshonestos y clandestinos, perjudicar a los demás y frustrar sus esperanzas, parece ser la única forma de conducirse en la vida, pero esa es la solución verdadera, no una demanda . Respetense a si mismos.

A los exconcejales Pete Cabrera, Sandra Ruiz , Michael Di Prieto y el ex alcalde ahora comisionado Juan Carlos Bermudez, tal como les dice la carta enviada por la Alcaldesa Christi Fraga muestren liderazgo con la comunidad piensen en los ciudadanos primero, dejen la demanda, y que sean ellos los ciudadanos quienes decidan.