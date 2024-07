Un déjà vu del 11 de abril

Nuevamente los venezolanos se enfrentan a la misma realidad del 2002, 2012, 2013 y que evadieron en el 2018.

Todos los estudios de opinión, salvo los que dependen de Miraflores, indican claramente un resultado.

Por primera vez en muchos años, el ambiente está a favor de un cambio.

La desesperación de la gente, la angustia de las madres y de todo el que hace mercado, de todos los que sufren al ir a un hospital, al enviar los hijos a la escuela o a la universidad, los que no pueden dormir porque la electricidad se va un día sí y otro también, los que no pueden circular porque no hay gasolina y la que hay en costosos dólares daña los motores de los vehículos y los repuestos chinos que son los más comunes son de corta duración, los que sufren la inseguridad, los que padecen por la carencia de agua, por calles rotas, por la falta de oportunidades, recobraron la esperanza y quieren ir a votar para poner fin a 25 años de angustia.

Los que no pueden reclamar, ni expresarse se suman a este movimiento.

Todo el que ha sufrido de abusos de autoridad o tiene algún pariente o amigo detenido sin oportunidad de defenderse, sin justicia, también quiere que el país cambie.

“No más” gritan de manera afirmativa.

Y lo que es peor para el gobierno: Su propia gente. El entorno de dirigentes medios y de base, a lo interno asumen este clamor.

Una bolsa Clap con productos de mala calidad, no resuelve ni tres días y ¿Y por el resto como hacen para sobrevivir?

Es precisamente eso. Están cansados de luchar no para vivir bien sino para “sobrevivir en medio de las peores circunstancias”.

Los pretextos de las sanciones, el falso bloqueo, no resisten el menor análisis como pretextos para justificar un desastre.

Renació la esperanza, la fe…

No obstante que la verdad es más dura y aun ganando la oposición el camino a la recuperación es muy largo, la esperanza camina en las calles de Venezuela.

Los que ejercen el poder ante esta realidad manejan varias opciones, se plantean varios escenarios.

Hasta el presente ninguno ha funcionado.

Déjà vu 11 de abril

El 90% de la dirigencia chavista que conozco no está conforme con Nicolás. Los cuadros medios se resisten a actuar como en el pasado.

En el propio “petit comité” del PSUV, se han dado situaciones incómodas, enfrentamientos y hasta empujones con el tema de la candidatura de Nicolás.

Se escucharon los nombres de Héctor Rodríguez, de Lacava, entre otros.

En todas las regiones los cuadros del PSUV tienen un mal sabor sobre la evolución de su candidato.

Uno de ellos me dijo: “Tardó mucho el chofer en encender el bus. En las paradas no hay a quién recoger y lo peor, no se sabe bien la ruta”.

El 11 de abril en ráfagas ataca con los recuerdos, cuando el propio Generalato pidió la renuncia del “eterno”.

Maduro no es Chávez y después de su intento de exterminar el legado, no le ha quedado sino el remedio de volver a ponerse el traje, que aún con todos los kilos que le quitó el “bypass” gástrico, no le queda.

Corre y se cansa. Llega a la payasada intentando lucirse como “Bailarín” y se muestra como un acto de humor, con dos pies izquierdo. Toca tambora, guitarra, cuatro y nada lo hace bien.

En la mañana es cristiano. Horas más tarde musulmán. También “budista”, palero y “babalao”.

Anuncia la santidad de José Gregorio Hernández y hasta el Papa lo engaño pues eso no ocurrirá por ahora. Luego se va a Yaracuy y venera a “María Lionza”.

¿Cómo conectarse con la masa, tal cual lo hacía Chávez?

No hay manera. Lo muestran como un superhéroe en ejemplares de plástico (super bigote) y la gente lo ve como el villano “bizarro” que enfrentó Superman. Es el “guasón” contra Batman.

¿Vuelve el 11 de abril?

Leo “Manifestaciones sociales, asedio contra diplomáticos internacionales, disputas televisivas y legales, marchas, renuncias, detenciones, versiones y “contraversiones”, un Gobierno considerado «de facto», 19 muertes y al menos cinco personas heridas, fueron algunos de los hechos que ocurrieron ese día”.

“¿Pero cómo se llegó a esa situación? La recordada jornada del 11 de abril tiene su explicación en los meses y años anteriores, desde el comienzo del primer mandato de Chávez en 1999”.

La realidad es que el partido más importante para sostener el gobierno son las Fuerzas Armadas y ya no se muestran “monolíticas”.

Los adecos y copeyanos en 1998, pensaron que el 1×10 sostendría la embestida de Hugo.

No fue así.

Pero si funcionó el operativo 1×10 solo que de manera distinta:

De cada 10 electores movilizados en la operación “galope”, uno (1) lo hacía por AD o por Copei, con Salas Rommer, Ucero, Irene y nueve (9) lo hacían por Chávez. Es decir, los votos de Hugo fueron movidos por sus enemigos.

Esa situación pareciera repetirse.

No es por María Corina aunque ella lo ha puesto, lo ha forzado. Lo ha despertado. Ni es tampoco por Edmundo. Es muy simple: Voto castigo. Voto contra lo que vive el venezolano de a pie todos los días durante todo el año.

En el 2002 lo de PDVSA precipitó el desastre, más la sumatoria de otros factores políticos.

Hoy el desencanto, la rabia es nacional, en todos los estratos sociales y políticos.

Después de 22 años del 11 de abril del 2002, una fecha que confirmó el inicio de un dificultoso siglo XXI en Venezuela, en la que por unas horas Hugo Chávez Frías abandonó el poder, que luego recuperó hasta su muerte, anunciada el 5 de marzo del pasado año 2013.

¿Pudiera repetirse la historia con sus particulares dadas las condiciones personales de los actores?

El empresariado aún sin expresarlo está ganado. Amplios sectores de las Fuerzas Armadas están “ganadas”, no a participar, sino a impedir que se vulnere la voluntad popular. Otra parte de ella, muy beneficiada indudablemente que no.

¿Qué prevalecerá? De Maduro depende.

Sala Situacional: Escenarios

No pienso que Maduro se monte en el número de bloquear a Edmundo González. Más bien intenta “enamorar” a la FANB, porque una encuesta entre militares y familiares directos de ellos, pone a Edmundo 25% por encima de Maduro.

No hay vía legal y lógica para impedir el triunfo de Edmundo González. Y no hay posibilidad de establecer de antemano que va a hacer Trump, pues en el cuadro el público VIP está allí. Pero Trump sí que va a decir lo que hará. Y ya lo asomó en Florida.

Que esta administración, la actual de Biden favoreció a Maduro. Que además permitió llenar a Estados Unidos de “malandros y delincuentes” y que va a actuar en consecuencia cuando llegue a la Presidencia.

Recuerden que Trump no fue partidario del TPS para los Venezolanos y que además le había quitado el TPS a los centroamericanos.

Muy probablemente no va a renovar el beneficio del TPS.

Así que después de la renovación que Biden probablemente anuncie en octubre o noviembre, muy probablemente al terminar la duración de ese beneficio, no será renovado por Donald Trump.

Es cuesta arriba saber su juego cuando inicie. No tengo claro que va a hacer Trump.

Podría abrir un espacio de comunicación con María Corina. Pero entonces Maduro la sacaría del país.

Es vital tener presente que María Corina está donde está porque es lo que le interesa a los cubanos.

No hay conspiración paramilitar que mueva ese voto a esta hora de la campaña.

Es falso. Un general colombiano, bajo el mandato de Petro (amigo de Nicolás) lo desmintió.

Maduro es “un tercero” en el diálogo con Estados Unidos.

Cuba se está enfrentando a un momento definitorio. Tras la muerte de Raúl, la dictadura cubana va a caer y como el dominó, Maduro también. El resultado es inexorable.

Los cubanos se negaran, llegado el caso, a soltar Venezuela hoy y eso encaja perfectamente dentro de la lógica del poder.

Maduro podría alterar el resultado de las elecciones, pero por supervivencia, los cubanos podrán entregar a Maduro, no lo duden, de lo contrario, caerá la dictadura cubana y de inmediato el madurismo.

Es inevitable como que el sol sale todos los días.

Tiene más valor en una negociación entregar a Maduro “re-electo”, que a Maduro en las circunstancias actuales.

Muchos analistas e “influencers” en los Estados Unidos, como nunca ejercieron política, se niegan a aceptar este panorama. Lo más seguro, es que ni se les asome y no lo ven.

Yo veo un triunfo en dos pasos. Primero fue viernes que sábado.

En Venezuela diríamos, si no les “sale el chingo, les sale el sin nariz”.

Permítanme mostrar un complejo de Adán, al asegurarles que nadie ha dicho esto en Venezuela ni en el exterior:

Estados Unidos no se juega al 100% aceptar hoy a Maduro como moneda de cambio. Prefieren que los cubanos se enreden, y cobrar por partida doble.

Esta noche en Cuba no están durmiendo. USA les dijo que se queden con Maduro y asuman las consecuencias históricas para el post castrismo.

Y van a saber que es verdad porque alguien de Cuba va a ir a Venezuela. Público y notorio.

Cae uno caen todos

PREGUNTO Parece que nadie se ha fijado que cierto candidato debió hace rato separarse del cargo (art.189 de la crbv) y de acuerdo con los art. 57 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) y 128 del Reglamento General de esta ley, la separación temporal del cargo deberá estar vigente desde el día que inicie la campaña hasta el día de la elección, ambas fechas inclusive.

CONSEJOS A LA LÍDER MARÍA CORINA Varias veces le hemos comentado la inconveniencia de algunas alianzas y de determinados acercamientos.

En su comando, sobre todo en los regionales, hay muchos que parecen una “jalea con mango”. Muchos que hasta ayer fueron chavistas. Puede ser cierto que cambiaron, como también que fueron enviados. La idea es advertir a MCM quienes se acercan y lo peligrosos que son.

En Táchira gente de gran solvencia moral se han quedado sorprendidos que un tipo como Ricardo Albacete está ahora al lado de MCM, cuándo ha compartido con varios capos del régimen haciendo negocios y lavando dinero. Es el mismo de los buses y carros chinos, de negocios con Tareck El Aissami, con Diosdado y Jorge Rodríguez.

Él es Hispano venezolano. En España está investigado como “lavador de dinero”. Es un tipo muy hábil y de lengua fácil y convincente. Imagínate dio alojamiento en su casa a MCM.

Le hizo un coche móvil MCM. Cuidado MCM con los oportunistas y corruptos.

¿Sabes que quién te dio alojamiento en Táchira ha sido individuo de negocios corruptos con el régimen?

Pregúntale acerca de los negocios con China y cuales son los socios del régimen chavista. Pregúntale sobre los negocios en México. Pregúntale de los negocios en España y para quienes del régimen Chavista.

Por eso no entendí lo que dijo Walter Márquez, aunque él está acostumbrado a ese tipo de shows. De hecho, fuerzas del gobierno después allanaron esa residencia. ¿Sería una trampa? Alerta María Corina.

¿Si cuba está tan mal por culpa de la izquierda, porque no se revelan?

Simple. Para ser opositor dentro de Cuba hay que ser muy valiente y no todo el mundo tiene esa fibra ,por eso el cubano teme y la mayoría elige emigrar o huir.

MOTO-PIRUETA es una pirueta familiar buscando más dinero. Por eso los fabricantes suspendieron su producción y es que un hijo o sobrino de la Primera Combatiente instaló o compró una ensambladora de motos y según se corre, a él le compraron más de 5000 unidades a un promedio de $1.500 por unidad.

A ellos no les importa cuantos se maten en esa falsa actividad deportiva, ejecutada por muchos bajo efectos distintos a los normales.

LEOCENIS GARCÍA, PRESIDENTE DE PROCIUDADANOS: insiste y hace público “NUESTRA MILITANCIA Y YO ESTAMOS CON LO QUE ESTÁN SEÑALANDO TODAS LAS ENCUESTAS”.

Incluso ha dicho “Yo no veo ningún escenario lógico donde el gobierno gane esta elección, entonces el gobierno tiene que estar preparado para seguir el ejemplo de su principal líder Hugo Chávez, que cuando la reforma constitucional la rectora Tibisay Lucena lo llamó y le dijo ‘presidente perdió la reforma’ y el dijo ‘anúncielo’; si ellos quieren seguir el legado de Hugo Chávez tienen que aceptar”.

Esta es la mitad del cuento Leocenis. No entiendo porque no lo dijiste: Chávez nunca aceptó ese resultado y de hecho esa misma noche convocó otro. Eso no fue nada democrático. Él no es ejemplo de eso.

Se habla de que cerca de 6000 delincuentes vinculados al Tren de Aragua están actualmente en Estados Unidos, liberados tras haber pasado la entrevista ante las autoridades migratorias de “miedo creíble”. Los asesinos de la niña en Texas están ligados a esta banda.

Extraordinaria Gira de Manuel Rosales al Estado Monagas y Estado Bolívar.

Movimiento preciso en estas circunstancias para despejar dudas sobre su liderazgo nacional. No cualquiera distinto a María Corina o Edmundo González es capaz de convocar tantas personas en manifestaciones de apoyo. Muchos cercanos a la líder MCM no lo pueden hacer en su tierra natal y viven arrastrados a “muletillas” para lograr sobresalir.

Tengo familia en Monagas, y me señalaron que la gente acudió sola al encuentro a conocer al líder del Zulia. En el estado Bolívar Un Nuevo Tiempo es la primera fuerza, demostrada por el líder que la dirige Raúl Yusef.

Me preguntan ¿si habrá o no fraude? Intento sí, definitivamente lo habrá. Los propios chavistas con “bombos y platillos” han señalado que la oposición anunciará fraude y si eso ocurre es porque ellos darán motivos para ello.

Lo analicé bastante al principio. Por ello reitero, los verdaderos líderes se conocerán el 29 o el 28 en la noche. Al buen entendedor pocas palabras bastan.

Se me acabó el papel…

