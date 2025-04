Como parte del proceso normal de duelo ahora abundan las personas que son más papistas que el Papa. Durante el duelo emotivamente tendemos a recordar y resaltar las cualidades positivas del fallecido, dejando de lado sus aspectos negativos. Este proceso puede ser una forma de honrar su memoria y encontrar consuelo en medio de la pérdida.

El Sumo Pontífice merece respeto como cualquier persona que ha fallecido mucho más como representante de la iglesia católica, que aun convaleciente cumplió con el ritual del domingo de resurrección ante los católicos.

Pero “Al César lo que es del César” porque “Lo cortés no quita lo valiente”. Una cosa es la fe católica y otra es la representación de la iglesia, que somos todos, el “Pueblo de Dios”.

Se esperaba más empatía tratándose de un personaje público que no sólo ocupaba un cargo de líder espiritual sino de jefe de un Estado. A los venezolanos su llegada al pontificado nos creó grandes expectativas, pusimos nuestras esperanzas, en el primer Papa latinoamericano que iniciaba su mandato el mismo año que comenzó el régimen chavista de Maduro, en 2013. Que hablase español, nos hizo la ilusión de que como le entendemos, él nos entendería. Era simpático, mediático, con aspecto bonachón, cercano a la gente. Y pensando en positivo fue un gran idealista, un soñador, que quiso impregnar de humanismo y sensibilidad la política mundial, PERO…

Sin duda se planteó una meta muy difícil de alcanzar

Una vez pasada la primera impresión emotiva por su pérdida, hay que remitirse a los hechos para hacer un balance

Jorge Mario Bergoglio (Argentina, 1936-2025), su nombre secular, ha ejercido un polémico Pontificado durante 12 años y 39 días, desde el 13-03-2013 al 21-04-2025, con sus luces y sus sombras, como ser humano al fin. Murió un lunes de Pascua, a sus 88 años, tras una infección respiratoria el que fue el primer jesuita, jefe de la iglesia católica.

Entre los aspectos positivos

Fomentó la comunicación y la paz entre todos los seres humanos, indistintamente de su origen o sus creencias, llamando incluso a aquellos que hoy día sostienen conflictos armados.

Fue pionero en el acercamiento hacia otras religiones.

En 2019, firmó el histórico «Documento sobre la Fraternidad Humana» junto al Gran Imán de Al-Azhar, Ahmed el-Tayeb, en Abu Dabi, marcando un hito en las relaciones entre el cristianismo y el islam. También participó en encuentros con líderes judíos, budistas, hindúes y de otras confesiones, destacando la importancia de la paz y la cooperación entre religiones.

El papa Francisco promovió el diálogo y el encuentro interreligiosos

Nos dejó encaminado el trámite para tener los primeros santos venezolanos

Durante su mandato, mientras estaba hospitalizado, en febrero de 2025, aprobó la canonización de José Gregorio Hernández. Sin embargo, la ceremonia oficial aún no se ha realizado, el próximo Vicario de Cristo convocará un consistorio para definir la fecha exacta.

Así mismo, aprobó la canonización de Carmen Elena Rendiles Martínez

Canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Pidió disculpas, en varias ocasiones, por los abusos sexuales por parte de algunos miembros de la iglesia

Algunas posiciones tibias y ocasiones en las que mostró marcada ideología social-comunista

Ante estas situaciones hizo un llamado a la paz, una convivencia pacífica y respetuosa, aunque estos esfuerzos no fueron correspondidos por los respectivos líderes del caos.

Masacre de manifestantes contra la tiranía genocida de Nicolás Maduro

El Sumo Pontífice abogaba por «una negociación seria y sincera entre las partes» como si la narcodictadura no hubiese mostrado lo suficiente su irracionalidad al asesinar a opositores pacíficos. Y criticó la desunión entre miembros de la oposición como dando a entender que Maduro no es perverso para todos por igual.

Masacres de católicos en África, Siria, Gaza y otros países

Represión contra la iglesia en Nicaragua

En marzo de 2023, el Santo Padre calificó al régimen de Daniel Ortega como una «dictadura grosera» y expresó su dolor por la condena y encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez, pero no basta con eso.

Tuvo «clemencia» con curas pederastas

Rebajó las condenas a varios sacerdotes a los que la justicia eclesiástica declaró culpables de actos de pedofilia argumentando la necesidad de mostrar «misericordia» y «clemencia» incluso a un párroco italiano, Mauro Inzoli, que había sido destituido de la Iglesia Católica. Además, describió «el abuso sexual de niños» como «una enfermedad», que es una manera de exculparles diciendo que la iglesia debe seleccionar mejor a sus sacerdotes.

Ambigüedad respecto al aborto

El Santo Padre se refirió varias veces al aborto como «un grave pecado», pero autorizó a los sacerdotes a perdonarlo porque «no hay pecado que la misericordia de Dios no pueda alcanzar y limpiar cuando encuentra un corazón arrepentido». Mientras apoya la Agenda2030 que propicia el aborto como método anticonceptivo.

Respecto a la homosexualidad, el concubinato y el divorcio tampoco tenía una posición bien definida

Francisco, consideraba que los divorciados y homosexuales están en situación irregular. Al Papa no le gustaban las uniones entre homosexuales. Los toleraba, pero no con cargos dentro de la iglesia.

Sin embargo, decía que había que pedir perdón a los homosexuales porque «si un gay acepta al Señor y tiene buena voluntad, no hay que juzgarlo». Por otra parte, explicó que «las uniones de hecho o del mismo sexo simplemente no pueden ser equiparadas con el matrimonio». Y tuvo que disculparse por decir a puerta cerrada que «Ya hay demasiado mariconeo en los seminarios». También tuvo una posición indefinida acerca del celibato de divorciados.

Actitudes que contradicen su deseo de entendimiento

En temas de política

El Sumo Pontífice se refirió a la actividad de industriales y banqueros como «dinero sucio» en el Foro Económico Mundial de Davos, metiendo en un solo saco a justos con pecadores.

Instó a que éstos utilicen el dinero de forma que «garantice» el servicio a «la humanidad», es decir, para que le sea útil y «no la gobierne». En su mensaje ubicaba a los tenedores de grandes capitales como los opresores sin ponerse del lado de los afectados por las crisis financieras. Consideraba que el capitalismo es una «economía que mata» y pertenece a una «cultura del descarte».

Francisco descalificó la construcción del muro en EE. UU. para evitar la inmigración ilegal desde México

Achacando a Trump una actitud anticristiana al decir que «una persona que piensa en construir muros y no puentes no es un cristiano». Dejando de lado que Joe Biden y Bill Clinton, ambos del partido demócrata, también construyeron muros con la misma intención. Incluso que Clinton inició esa acción en 1994 como parte de la «Operación Guardián».

Muro fronterizo Estados Unidos-México – Wikipedia, la enciclopedia libre

Así fue la última reunión oficial en la que el papa Francisco crítico a Trump y defendió a los migrantes – LA NACION

El Papa no visitó España aun estando gobernada por un partido social-comunista y a pesar de recibir múltiples invitaciones. Aunque mantuvo una relación cordial con el Ejecutivo español y compartió enfoques sobre temas como la inmigración y el cambio climático, Francisco expresó que prefería visitar lugares en «la periferia» para abordar crisis humanitarias más urgentes. Por ejemplo, consideró viajar a Canarias debido a la crisis migratoria, pero esa visita no se concretó. Mencionó que vendría a España «cuando haya paz», lo que algunos interpretaron como una referencia a las tensiones políticas e ideológicas en el país.

Tampoco vino a un evento destacado como «histórico y único»: la exposición pública del cuerpo de Santa Teresa de Jesús en la Basílica de la Anunciación en Alba de Tormes, Salamanca, del 11 al 25 de mayo de 2015. Algo así no se había realizado desde hacía 111 años. Aunque el Papa Francisco autorizó el proceso de reconocimiento canónico que incluyó este evento, no estuvo presente en la exposición.

El cuerpo de Santa Teresa podrá venerarse públicamente del 11 al 25 de mayo en Alba de Tormes – SALAMANCArtv AL DÍA – Noticias de Salamanca

En su visita a Bolivia, en 2015, pidió disculpas en nombre de la Iglesia Católica por los crímenes cometidos durante la conquista de América. Además, en otras ocasiones abordó temas relacionados con el colonialismo, la explotación, instando a reflexionar sobre las injusticias históricas y a buscar formas de reparación y reconciliación. Aunque no señaló directamente a España, estaba implícita, por lo que su mensaje fue interpretado como una falta de reconocimiento a la propagación del cristianismo desde España al resto del mundo.

Su declaración tras la matanza en la sede del diario satírico de Charlie Hebdo por una caricatura burlándose de Mahoma. Ante una reacción desproporcionada, injustificable, que dejó 10 fallecidos, las palabras del Papa Francisco fueron: «La libertad de expresión tiene sus límites y que no se puede provocar ni ofender la fe de los demás».

Tampoco intercedió para evitar el derrumbe de cruces, la quema de templos en España desde los grupos “progresistas”, así como no dijo nada mientas ese diario recibía amenazas durante 10 años.

Atentado en ‘Charlie Hebdo’ – El papa: «No se puede provocar, no se puede insultar la fe de los demás»

Apoyo al tráfico de seres humanos y descalificación al gobierno italiano por proteger sus fronteras

El que fue el Santo Padre tildó de «vergüenza» la gestión del gobierno italiano por no aceptar a 147 inmigrantes ilegales que llegaron a la isla de Lampedusa. Su mensaje fue un apoyo a la ONG y calcificó a la retención de los inmigrantes durante 19 días de «Campos de concentración para refugiados» al considerar esta acción como un secuestro. Esta acción del Papa es más contundente que los llamados a la paz.

Francisco, el papa que defendió la dignidad de los migrantes

El Papa se negó en rotundo a que las mujeres puedan ser sacerdotisas, a pesar de haber mencionado siempre su intención de feminizar la Iglesia, alabar las cualidades de la mujer y abogar por la integración del «estilo femenino» a la institución.

Denuncias muy graves contra Francisco

Antes de ejercer como Sumo Pontífice tuvo serias discrepancias ideológicas con dos hermanos jesuitas, que según se ha dicho fueron delatados ante el régimen de extrema derecha de Jorge Rafael Videla por Bergoglio. Por esa razón esos sacerdotes sufrieron terribles torturas hasta morir, en 1976. Bajo la democracia, el conocido para entonces como Jorge Bergoglio, fue a juicio, no como acusado, pero si como testigo, en 2010, y quedó exonerado. Pero la duda latente de su colaboración con dictadores aún permanece.

El papel del papa Francisco durante la dictadura argentina: controversia y reconciliación – Cooperativa.cl

Videla, el ideólogo de la peor dictadura argentina – Infobae

Jorge Rafael Videla – Wikipedia, la enciclopedia libre

El Papa Francisco, en 09-2020, solicitó la renuncia al cardenal Ángelo Becciu, que fue uno de sus colaboradores más cercanos, por casos de corrupción, abuso de poder y malversación de fondos.

Aunque Becciu aceptó la renuncia por obediencia, ahora no reconoce que de ese modo perdió sus derechos cardenalicios y que eso implica que ya no puede participar en el cónclave. Argumenta que no existe un decreto formal que respalde su exclusión completa, desde ese entonces mantiene el título de cardenal y ha participado en eventos eclesiásticos, como las congregaciones cardenalicias, pero su estatus dentro del Colegio Cardenalicio sigue siendo ambiguo y polémico.

En 2023, Becciu fue condenado a 5 años y medio de prisión por esos delitos y fue inhabilitado de manera perpetua para ejercer cargos en la Santa Sede. A pesar de esto, ha intentado participar en el cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco, lo que ha generado controversia dentro del Vaticano.

Becciu ofreció dar información que compromete la reputación de Francisco a cambio de una amnistía

Se dice que Becciu tiene una grabación de una llamada telefónica con el Papa, sin su consentimiento en el que le ordenaba cometer un acto delictivo.

Acusa al Papa de pagar a Al Qaeda 1 MM€ bajo el pretexto de rescatar a una monja franciscana, aunque lo prohíbe los principios éticos y morales de la iglesia ya que los rehenes suelen ser ejecutados, aun pagando, y pagar implica sentar el precedente para más secuestros.

Que el Papa hizo un pacto con el régimen chino que apoya el genocidio de cristianos en Asia.

Además, hay analistas políticos que acusan a Francisco de ser un intermediario entre Washington y la Yihad para cumplir la Agenda 2030.

Dicen que destruyó a «Opus Dei», la orden históricamente rival de la suya, los jesuitas. Que puso a un jesuita español a la cabeza del Banco del Vaticano. Además, que destruyó a la «Orden de Malta», importantísima heredera de los caballeros templarios, que también tenía un gran poder financiero. Y como si fuera poco, recientemente descabezó e intervino Cáritas. quedándose con la principal organización que gestiona los fondos donados por particulares de todo el planeta dentro y fuera de las iglesias. Dicen que sus planes eran mucho más oscuros de lo que parece. Y que, últimamente, había perdonado y pedido disculpas en público a Becciu para que éste no lo delatara ¿Pedir disculpas, a un Cardenal con amante y envuelto en casos muy jugosos de corrupción?

Además, una de las monjas de Belorado acusó al Papa Francisco de «hereje».

En este video el Nicolás Morás, analista político e investigador, señala todas esas acusaciones y más.

(322) 🔴 ESCÁNDALO FUNERARIO: CARDENAL que GRABÓ al PAPA confesando CRIMEN busca IRRUMPIR en el CÓNCLAVE 🔥 – YouTube

¿Se puede decir que el Sumo Pontífice cumplió su labor?

Se podrá decir que intentó ser más político que líder espiritual.

Los acontecimientos políticos se mueven como en un péndulo. a veces predomina la tendencia comunista y a veces la democrática. Como humano que era tendría sus ideas, pero si realmente hubiese puesto en la balanza un criterio despolitizado, centrado en la justicia, los derechos humanos como prodigaba y como le corresponde a un Papa, no habría incurrido en tantas omisiones, inconsistencias y desplantes.

Como guía espiritual, el Papa debió haber demostrado amor a todos por igual.

En este aspecto, dejó mucho que desear al no rechazar abiertamente a los tiranos como Maduro. Permitió que se le identificara con la simbología comunista como el regalo que le hizo el impresentable Evo Morales. Hizo muchas demostraciones de afecto en forma preferente a los social-comunistas. Se esperaba que orientara y reprendiera a los que han ocasionado tantas muertes, destrucción y tristeza, no que los bendijese.

En cuanto a la diplomacia global, medió enconflictos internacionales, promovió la paz y el diálogo interreligioso, representó una voz moral en temas como los derechos humanos, la justicia social y el medio ambiente.

Como administrador de la Iglesia, supervisó organismos y oficinas que asisten a la Santa Sede. Saneó un poco las cuentas del Vaticano, aunque aún dista mucho de ser correctas como indica el economista Marc Vidal en este video

EL PAPA FRANCISCO HA MUERTO ¿CUÁL SERÁ SU LEGADO ECONÓMICO Y POLÍTICO?

Como Jefe de Estado,líder de la Ciudad del Vaticano, atendió sus responsabilidades políticas y administrativas relacionadas con ese pequeño estado independiente.

Fue mucho más cercano que los Papas anteriores gracias a los avances de la tecnología y a su sencillez. Por ello, para bien y para mal tuvimos acceso a sus virtudes y sus desaciertos más que de otros pontífices.

Inevitablemente a alguien que le parece aceptable y que va por buen camino las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba le tengo desconfianza y creo, lamentablemente, que no tardará en salir a la luz que el Santo Padre no era tan santo.

Sin embargo, pido a Dios que brille para el Papa Francisco la luz eterna, oro por su alma, para que el Señor lo juzgue con misericordia y lo reciba en su reino. También rezo para que el Espíritu Santo ilumine la elección del próximo jefe de la iglesia católica y guíe al pastor elegido a actuar sabiamente por el bien de la humanidad.

Giovanni Angelo Becciu – Wikipedia, la enciclopedia libre

Así es Ángelo Becciu, el cardenal ‘rebelde’ y vetado por el papa Francisco que insiste en estar en el cónclave

El caso Becciu: la polémica sobre su participación en el cónclave

@ILONKADAS

26-04-2025

