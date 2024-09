(05 de septiembre del 2024. El Venezolano).- José Vicente Haro, abogado de Edmundo González Urrutia, se pronunció la tarde de este jueves 5 de septiembre sobre las declaraciones del fiscal impuesto por la constituyente de 2017, Tarek William Saab: «Lo que hizo fue atribuirle más delitos y presumir su culpabilidad (…) No hay garantías y lo ha demostrado hoy el fiscal con sus declaraciones», dijo.

A horas del mediodía de este 5 de septiembre, el titular del Ministerio Público ofreció una rueda de prensa en la que se refirió a la reunión que sostuvo con José Vicente Haro, abogado del candidato presidencial de la Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia. De acuerdo con lo expresado por el funcionario, la carta que le entregó el aspirante, a través de defensor, empeoró su situación.

«Yo acudí de buena fe al Ministerio Público, a explicar el contenido de la carta (…) Acudí al Ministerio Público por los derechos de Edmundo González Urrutia, por los derechos de Mercedes de González y por los derechos de los venezolanos (…) Las declaraciones de hoy no se compadecen con las garantías que deben existir para su comparecencia (…) Lo que hizo (el fiscal) fue atribuirle más delitos y presumir su culpabilidad», aseguró Haro a la prensa.

Reunión con Saab

La tarde del 4 de septiembre, Haro se reunió con el funcionario del Ministerio Público y le entregó una carta de González Urrutia, en la que el excandidato presidencial explica las razones por las que no acudió a las tres citaciones emanadas por la Fiscalía.

El abogado señaló que Saab puso en su boca «palabras que yo no he dicho», apuntó; y reiteró que no que «no está planteado» que González Urrutia comparezca ante la Fiscalía. «Cualquier comparecencia será para declararlo culpable», advirtió.

«Orden de captura contra González»

Sobre González Urrutia pesa una orden de captura solicitada por la Fiscalía el pasado 2 de septiembre. El Tribunal Especial Primero Antiterrorista acordó la orden de aprehensión del también exembajador. La ONU, la Unión Europea y al menos 10 países de Latinoamérica rechazaron la medida.

Machado comenzó su misiva indicando que «esta Fiscalía es un brazo de la persecución y el terrorismo de Estado en Venezuela; la designación y desempeño de su portavoz no sólo es ilegítima, es una vergüenza que la historia juzgará», apuntó.

Más temprano, la fundadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, también se pronunció sobre las declaraciones de Saab –al que señaló de ser «uno de los principales acosadores y violadores de los derechos humanos»– e indicó que asume la «responsabilidad de las actas» electorales publicadas en la página web resultadosconvzla.com «porque son legales, legítimas y expresan la soberanía popular”, escribió».