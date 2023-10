(30 de octubre del 2023. El Venezolano).- Testarudamente, el régimen misógino, mitómano y patrañero, en elusión cínica al acuerdo recién suscrito en una localidad neutral (Barbados) sobre lo convenido, entre otros temas, en cuanto a la realización de las primarias presidenciales opositoras sin intervención judicial slguna por parte del gobierno, y sobre las que hubo “una amenaza constante” por presiones ante el TSJ y otras instancias, el programa logró cumplirse, aun cuando dichas presiones continuaban a fin disuadir al CNP de su realización. Pero, no obstante, luego de efectuadas las mismas y con resultados de pronósticos nada halagadores para el régimen chavista a medirse con MCM durante las elecciones presidenciales previstas para 12/2024, en las que participaría el atorrante en jefe, ha surgido la patraña de un infundio con lo cual se pretende criminalizarlas mediante citación, de efecto desalentador en la participación política, formulada por el MP a todos y cada uno de los integrantes del CNP en virtud de un presunto fraude, lo cual no ha resultado óbice para el líder en jefe del régimen que ya tiene preaviso, además de la condición expresa sobre una remisión de sanciones (plazo hasta el 30/11) de no cumplirse cabalmente, con el acuerdo que incluye, asimismo, la liberación de los presos políticos; unos 273 cautivos en las mazmorras del régimen.

Por: Isaías Márquez

Ante tal aberración, la CIDH rechaza tajantemente, la investigación penal contra los miembros de la CNP.

Más aún, el MP, como parte de la investigación que adelanta, debería observar las tomas de video disponibles por youtube, acerca de la participación a escala nacional que conllevó el triunfo y/o aceptación de la sra María Corina Machado como candidata de la oposición para las presidenciales 2024.