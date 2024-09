(24 de septiembre del 2024. El Venezolano).- Casi tres docenas de nuevas leyes estatales entrarán en vigor el 1 de octubre, incluida una medida polémica que limitará dónde pueden dormir las personas sin hogar.

Otras medidas incluyen la creación de una matrícula para Parrot Heads, que recrea la vida del fallecido cantante Jimmy Buffett, y requisitos sobre la divulgación de información sobre inundaciones para los compradores de viviendas.

En total, entrarán en vigor 34 leyes aprobadas durante la sesión legislativa de 2024, y los cambios relacionados con las personas sin hogar (HB 1365) son los que atraen la mayor atención.

“Florida ha optado por rechazar la inacción cómoda y abordar este problema de frente”, dijo en junio el patrocinador del proyecto de ley en la Cámara de Representantes, Sam Garrison, republicano de Fleming Island, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos confirmara la constitucionalidad de una ordenanza de una ciudad de Oregón que reprime los campamentos públicos, reportó Sun Sentinel.

En los últimos meses, las comunidades han trabajado arduamente para tratar de cumplir con la ley. El alcalde de Fort Lauderdale, Dean Trantalis, dijo que esperaba que el gobernador Ron DeSantis demorara la aplicación de la ley.

“Estamos haciendo todo lo posible para intentar solucionarlo. Hemos dotado de personal a nuestro departamento de policía y a nuestro programa de asistencia a personas sin hogar, lo hemos duplicado el año pasado, porque creemos que es una prioridad”, dijo Trantalis durante una reunión el 1 de septiembre. “Pero la orden del estado es una carga onerosa”.

El condado de Miami-Dade ha considerado “casas pequeñas”, administradas por una agencia para personas sin hogar, Homeless Trust, como alojamientos de emergencia para limitar el impacto de los cambios en las cárceles.

Jacksonville implementó un plan de 13,6 millones de dólares para abordar la ley que incluía una persona de contacto en la oficina del alcalde para abordar los problemas de las personas sin hogar, equipos de extensión ampliados y un aumento de camas en los refugios.

“No se trata sólo de mantener a la gente fuera de las calles. Se trata de asegurar que puedan convertirse en miembros viables de nuestra sociedad”, dijo la alcaldesa Donna Deegan en julio.

La mayoría de los proyectos de ley aprobados durante la sesión legislativa de este año entraron en vigor el 1 de julio, incluido el presupuesto para el año fiscal 2024-2025. A continuación, se detallan algunas de las otras medidas que entrarán en vigor el 1 de octubre:

Proyecto de ley HB 403

Crea varias posibles placas de matrícula nuevas, incluida una placa “Margaritaville” (en honor a Buffett) para beneficiar a la SFC Charitable Foundation, Inc. Otras posibles placas nuevas incluyen Universal Orlando Resort; “Support General Aviation”; “Recycle Florida”; “Boating Capital of the World”; y “The Villages: May All Your Dreams Come True”.

Proyecto de ley HB 549

Establece que es un delito grave de tercer grado ser parte de un grupo de cinco o más personas que abruman a un comerciante para llevar a cabo un robo minorista.

Ley SB 718

Convierte en delito grave de segundo grado para las personas que poseen fentanilo o drogas similares que resulten en sobredosis o lesiones graves para los socorristas.

Ley SB 758

Introduce cambios a las leyes sobre el uso de dispositivos de rastreo , con exenciones previstas en determinadas circunstancias para agentes del orden público, padres de menores, cuidadores de personas mayores y propietarios de vehículos.

Ley SB 764

Requiere que los centros médicos y los centros de crisis por violación transfieran los kits de evidencia de agresión sexual al Departamento de Aplicación de la Ley de Florida dentro de los 30 días.

Ley SB 1036

Aumenta las sanciones penales para los inmigrantes que son arrestados por delitos graves después de reingresar ilegalmente a los EE. UU. tras haber sido deportados por delitos anteriores.

Ley HB 1049

Requiere revelar información a los compradores de viviendas, como por ejemplo si las propiedades han sufrido daños por inundaciones y la notificación de que las pólizas de seguro de los propietarios no incluyen cobertura por daños por inundaciones.

Ley de la Cámara de Representantes 1235

Realiza una serie de cambios relacionados con los delincuentes sexuales y depredadores sexuales, incluyendo cambios en los requisitos sobre informar a las autoridades al menos 48 horas antes de mudarse a otro estado.

Ley de la Cámara de Representantes 1389

Realiza cambios relacionados con el voyeurismo digital, incluido el aumento de las sanciones penales si los agresores tienen 19 años o más y son miembros de la familia o tienen posiciones de autoridad sobre las víctimas.

Ley del Senado 1628

Incluye la exigencia de que los gobiernos locales completen declaraciones de impacto comercial antes de adoptar modificaciones a planes integrales y regulaciones de desarrollo territorial.Publicado originalmente: