(17 de octubre del 2023. El Venezolano).- La revista People ha tenido acceso a varios fragmentos de The Woman in Me, el próximo libro de memorias de Britney Spearsque llegará a las tiendas este 24 de octubre. Entre los temas que la revista estadounidense ha adelantado de este libro se encuentra la relación entre Spears y Justin Timberlake, revelando que la pareja que los paparazzis asediaron durante principios de los 2000 esperaba un hijo que Britney abortó.

La Princesa del Pop aseguró que, a pesar de ser una sorpresa, no se trataba de “una tragedia”, pues quería lo suficiente a Justin como para algún día tener una familia juntos. Sin embargo, el músico y posteriormente actor, tuvo la última palabra.

“Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Quería mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos. Esto sólo sería mucho antes de lo que había previsto. Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Decía que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”, declara Spears en su libro.

Britney confesó que Justin tuvo la última palabra, pues ella deseaba tener una familia con el músico (getty)

Spears confiesa, además, que si de ella hubiera dependido, nunca se hubiera sometido a este proceso, definiéndolo como “una de las cosas más angustiosas” que ha vivido.

La relación de Britney y Justin comenzó en 1999, cuando ambos tenían 18 años. Tras separarse en 2002, Spears comenzó una relación con Kevin Federline y para 2005 dio a luz a su primer bebé: Sean Preston, cuando la intérprete de Oops! I Did it Again tenía 23 años. Un año después llegó su hijo Jayden James, y aunque Britney mostró un gran amor por ellos, la complicada situación a la que se vio sometida por culpa del acoso mediático y la tutela de su padre, obligó a la cantante a alejarse de sus hijos, y al día de hoy, su relación es prácticamente nula.

La relación de Britney Spears con sus hijos ha sido muy complicada

Por su parte, Justin Timberlake comenzó una relación con la actriz Jessica Biel en 2007 y en 2012 se casaron. Sería hasta 2015 que Justin le dio la bienvenida a su primer hijo, Silas Randall, y su segundo niño, Phineas, llegó en 2020. Timberlake continúa casado con Biel, pero las nuevas declaraciones de Britney podrían generar roces en el matrimonio.

Justin Timberlake tiene dos hijos y está casado con Jessica Biel (Photo © 2020 Mega/The Grosby Group)

Días antes de que People compartiera estos primeros fragmentos del libro, el medio Page Six aseguró que Timberlake estaba preocupado por lo que Britney pudiera plasmar en sus memorias, y ahora, es evidente por qué, reportó Infobae.

“Tiene mucha curiosidad por saber qué revelará ella de su relación. Le corroe por dentro”, dijo una fuente cercana al tabloide estadounidense.

A pesar de las malas experiencias que Britney y Justin tuvieron en su relación, parece que no se guardan rencor. De hecho, Timberlake compartió un mensaje en 2022 a través de su cuenta de Instagram donde intentaba pedir disculpas por todo lo que hizo pasar a Britney, considerando que él pudo haber sido una figura clave para que la princesa del pop se sometiera a la tutela de su padre.

Justin Timberlake compartió un comunicado donde reveló sentirse culpable de la tutela de Britney Spears (REUTERS/Aude Guerrucci)

“Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de turno o no defendí lo que era correcto. La industria tiene fallas. Prepara a los hombres, especialmente a los blancos, para el éxito. Está diseñada de esta manera”, escribió Justin en sus redes sociales. “Sé que esta disculpa es un primer paso y no absuelve el pasado. Quiero asumir la responsabilidad de mis propios errores en todo esto… Puedo hacerlo mejor y lo haré”.

Cabe recordar que en su momento se especuló que Britney le había sido infiel a Justin, razón por la que el músico rompió con ella en un mensaje de texto mientras ella grababa el video de Overprotected Darkchild Remix. En su momento, Britney respondió las acusaciones de la siguiente forma: “Creo que todo el mundo tiene un lado de su historia para sentirse de cierta manera… y técnicamente no estoy diciendo que esté equivocado, pero tampoco estoy diciendo técnicamente que tenga razón”.