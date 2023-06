(23 de junio del 2023. El Venezolano).- El pasado 9 de junio tuve el honor de participar con la agencia de la ONU para la Salud en la publicación de la hoja de ruta para que políticos y líderes garanticen el acceso a los servicios de salud mental, la cual ha empeorado en todo el continente como consecuencia de la pandemia de COVID-19, por la falta de personal directivo comprometido y por las malas decisiones que se toman en salud mental sobre todo por presupuestos y financiamiento que solo beneficia a unos cuantos políticos por decisiones a su medida.

Por: Boris González

Según datos de la OPS han aumentado los casos de depresión y de ansiedad en una región donde la tasa de suicidio ya había crecido antes del confinamiento. De acuerdo con el INEGI, Puebla, Chiapas y Michoacán son las entidades con mayores porcentajes de población con síntomas de ansiedad; en tanto que Guerrero, Durango y Tabasco son las entidades que registran mayor porcentaje de población con depresión, todos los Estados con desabasto de medicamentos y sin atención psicológica.

No podemos olvidar que el suicidio es prevenible, mientras que en México sigue en aumento con un aumento anual del 5%; la violencia no debe de normalizarse y tenemos cifras históricas; y un largo etcétera que los políticos no están ayudando a resolver en salud mental.

Por lo anterior, les comparto 10 recomendaciones de psicología para políticos, que elaboramos con otros expertos en salud mental, esperando que pueda llegar al lector correcto y sus decisiones sean realmente eficientes para la población:

Elevar la salud mental a nivel regional

En el caso de México se requiere un replanteamiento de la dirección en salud mental, dejar de psiquiatrizar los servicios de salud y pensar en un sistema de atención psicológica comunitaria, que incluya temas como migración y desaparición forzada tanto en México como en Estados Unidos.

Integrar la salud mental en todas las políticas

Las políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres en las dependencias del sector requieren de la participación de los psicólogos en sus acciones, más allá de un gesto accesorio, dejando de simular los presupuestos de programas como el Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM).

Aumentar la cantidad y mejorar la calidad del financiamiento para la salud mental

Es urgente que el gobierno federal deje de simular en COMPRANET la contratación y financiamiento, haciendo realmente una apertura para concursar los procesos de licitación, que hoy es la joya de la corrupción nacional y en los Estados.

Garantizar los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental

Es necesario la organización del sistema de salud sin estigma ni discriminación, de lo contrario, las personas seguirán prefiriendo ir a donde no sean maltratados.

Promover y proteger la salud mental a lo largo de la vida

En México no existen programas de promoción de la salud mental eficientes, solo hay que escuchar la radio para darse cuenta que las campañas de prevención de adicciones no tienen un impacto entre los jóvenes.

Mejorar y ampliar los servicios y la atención de salud mental a nivel comunitario

El modelo manicomial sigue chupándose el presupuesto de manera subrepticia, sin consecuencias positivas para los pacientes y sus familias.

Fortalecer la prevención del suicidio

Los suicidios siguen al alza, con procesos burocráticos en su atención, con la falta de personal directivo capaz para abordar este problema social y sólo con decisiones de escritorio.

Adoptar un enfoque transformador frente a las cuestiones de género en pro de la salud mental

El paternalismo en salud mental sigue vigente y se nota con directivos autoritarios, sin consideración de la diferencia y fomentando criterios arcaicos que dejan fuera la atención de miles de mujeres.

Abordar el racismo y la discriminación racial como importantes determinantes de la salud mental

Los problemas de racismo y discriminación comienzan con los concursos para ingreso y oposición en la Secretaria de Salud, que no existe y se queda en familia y con la asignación de plazas a amigos e incondicionales.

Mejorar los datos y las investigaciones sobre la salud mental

Desgraciadamente los datos y las investigaciones son escasos y se encuentran desarrollados sin la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), que somos los que generamos información de calidad diariamente.

Causas y azares…

Me comparten que en México hay únicamente 962 psicólogos federales en la Secretaría de Salud para atender a más de 128 millones de personas.

En México pierden la vida cerca de 2,500 personas al año, desde 2011 a 2021 que se tiene registro, por consumo de sustancias psicoactivas; manteniendo una constante que hace obligado el cambio de rumbo en la política de salud mental.

Hasta la próxima, que uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído.

