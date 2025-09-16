(16 de septiembre del 2025. El Venezolano).- La atleta venezolana Yulimar Rojas se ha clasificado para la final del salto triple femenino en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025. Con un único salto de 14.49 metros, la campeona olímpica superó el mínimo requerido de 14.35 metros, sellando así su pase a la ronda final.

Este logro marca el triunfal regreso de la deportista, quien había estado alejada de las competencias desde septiembre de 2023 debido a una grave lesión en el tendón de Aquiles. Después de asegurar su lugar en la final, Yulimar celebró bailando, enviando besos y sonriendo a las gradas.

La venezolana, conocida como «la reina del triple salto», buscará su quinto título mundial al aire libre, y el octavo en su carrera, el próximo jueves 18 de septiembre. Rojas se perfila como una de las favoritas para ganar la medalla de oro, ya que mantiene el récord del mundo con un salto de 15.74 metros, reseñó El Pitazo

