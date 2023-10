(08 de octubre del 2023. El Venezolano).- Una de las figuras claves en la clasificación del Portuguesa FC a la Copa Libertadores es el cancerbero Yhonatan Yustiz, quien impuso liderazgo y con sus reflejos felinos se cansó de salvar escuadrón acarigueño rojinegro en varios encuentros. El aragüeño festejó con la humildad que siempre le caracteriza. “La unión y el compromiso de equipo entre jugadores, cuerpo técnico y el firme respaldo de la junta directiva encabezada por el señor Maiker Frías que siempre creyeron en nosotros fue súper importante. Estamos muy contentos y ahora estamos mentalizados en jugar la ronda final, ganarla y ser campeones”, dijo el portero y capitán de la tropa rojinegra.

Una campaña muy productiva para el nativo de Maracay, quien vio acción en 27 juegos para un total de 2430 minutos, dejando nueve arcos en cero y en cinco ocasiones formó parte del once ideal de la liga, datos aportados por el delegado de la escuadra Jesús Rodríguez. Yustiz se muestra súper agradecido por el respaldo de la hinchada del penta. “Esta gente siempre estuvo apoyándonos en las buenas y en las malas. Este logro va para todos ustedes. Esta ha sido la escuadra que más apoyo incondicional me ha mostrado. Me he sentido muy querido en esta ciudad futbolera, cosa que no había vivido en un momento muy lindo, no solo yo, sino todos los habitantes de esta tierra. Mi llamado para que sigan acudiendo al estadio, que entren más de diez mil almas y que nunca dejen de creer en esta gran familia que somos todos nosotros”, cerró diciendo el “Águila”.