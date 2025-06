(15 de junio del 2025. El Venezolano).- El pasado jueves 12 de junio se conoció a detención del economista y exministro de Finanzas Rodrigo Cabezas, por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Su hija se ha pronunciado tras 48 horas de la acción.

Afirma que «hasta los momentos no sabemos donde está, no hemos podido constatar su estado de salud física y mental, ya que no ha sido presentando en ningún tribunal tal como esta estipulado en la ley. Cuál es el delito del que se le acusa?».

De igual forma, piden fe de vida al Fiscal General de la República y exigen que se le respeten sus derechos a la salud y a la vida.

