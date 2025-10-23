(23 de octubre del 2025. El Venezolano).- El maravilloso mundo del beisbol nos da otra sorpresa increíble… es que aún sin iniciarse la Serie Mundial del año 2025 entre los Dodgers de Los Ángeles y los Azulejos de Toronto, ya existe un grandeliga que ha garantizado un anillo de campeón.

Escrito por: Eliexser Pirela Leal



Si, nos referimos al infielder Buddy Kennedy, quien en esta campaña 2025 defendió el uniforme de los Blue Jays y también el de los Dodgers, aunque comenzó el año siendo pieza de los Filis de Filadelfia. Al haber jugado para los dos protagonista de este «Clásico de otoño», Kennedy se hace acreedor de un anillo como campeón.

Historia única

Kennedy quien desde el año 2017 ha tenido una intermitente carrera en Las Mayores, cuando debutó con los Cascabeles de Arizona, también ha jugado para los Tigres de Detroit y los mencionados Filis de Filadelfia, Dodgers de Los Ángeles y los Azulejos de Toronto. Al inicio de la temporada 2025 Kennedy comenzó siendo jugador de los Filis, equipo que lo dejó libre y el 9 de julio fue adquirido por los Blue Jays. Con el conjunto canadiense Kennedy participó en dos encuentros, tomó seis apariciones en el plato, con cinco turnos legales y bateó un imparable, que fue un doblete; luego fue dejado en libertad nuevamente y el 15 de agosto fue tomado de la lista de waivers por los Dodgers de Los Ángeles; con quienes participó en siete compromisos.

No le fue del todo bien, porque en 17 turnos oficiales dio un solo imparable, pero su nombre estaba escrito en el roster de ambos conjuntos y por eso, al final de esta Serie Mundial Buddy Kennedy tendrá la satisfacción de estar incluido en el equipo campeón, sea ganador cualquiera de los dos conjuntos.



Lo más extraño de todo es que Kennedy, quien vivió con la maleta de viaje en sus manos durante el año 2025, también fue dejado libre por los Dodgers y nuevamente fue adquirido por los Azulejos, cuando lo firmaron con un contrato de liga menor, el primero de septiembre pasado. Son historias curiosas que el maravilloso mundo del beisbol nos puede presentar y por eso cada día se afianza aún más como el pasatiempo preferido de los venezolanos.