(26 de agosto del 2025. El Venezolano).- El aclamado actor y rapero Will Smith, de 56 años, se encuentra en el centro de una inesperada controversia después de que un video de su actual gira mundial, «Based on a True Story», generara acusaciones de haber utilizado inteligencia artificial (IA) para crear a una audiencia falsa.

El clip, titulado «Mi parte favorita de la gira es verlos de cerca. Gracias por verme también» y publicado en el canal oficial de YouTube del artista, pretendía mostrar a fanáticos emocionados coreando su nombre y sosteniendo carteles. Sin embargo, usuarios en redes sociales rápidamente señalaron detalles extraños y antinaturales en las imágenes.

Entre las anomalías detectadas por los internautas se incluyen «caras borrosas, manos con seis dedos y carteles con frases sin sentido como ‘FR6SH CRINCE'». Un ejemplo destacado muestra a un hombre con un letrero que dice «‘You Can Make It’ me ayudó a sobrevivir al cáncer. Gracias, Will», pero con un nudillo visiblemente deformado y borroso.

Anuncios

Las críticas en la sección de comentarios de YouTube y otras plataformas han calificado el video de «vergonzoso» y han cuestionado la autenticidad de las imágenes, con comentarios como: «¿Por qué el público es falso?».

Ni Will Smith ni su equipo de producción han emitido declaraciones oficiales sobre las acusaciones hasta el momento. La controversia surge en un momento de creciente debate sobre la ética y el uso de la IA en la industria del entretenimiento, reseñó Infobae.