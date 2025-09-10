(10 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, tiene “muchas decisiones que tomar” ante las operaciones militares que Washington lleva a cabo en el Caribe.

En una entrevista con Fox News, Hegseth declaró que el gobierno estadounidense está listo para usar su «poder para destruir a los narcoterroristas que están enviando drogas» a su país, refiriéndose a las acusaciones de que Maduro está implicado en el tráfico de estupefacientes.

El secretario de Guerra hizo estas afirmaciones desde Puerto Rico, donde se unió a los miles de militares desplegados en el Caribe para lo que describió como una operación real y no un simple «ejercicio de entrenamiento».

El Pentágono ha confirmado que la operación, una de las mayores movilizaciones navales de Estados Unidos en la región en décadas, incluye más de 15 buques de guerra, decenas de aeronaves y unos 7,000 efectivos, reseñó El Pitazo