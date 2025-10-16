(16 de octubre del 2025. El Venezolano).- Un grupo de 153 ciudadanos venezolanos, incluyendo 122 hombres, 21 mujeres y 10 menores de edad, fue repatriado este miércoles desde Texas, Estados Unidos, como parte del programa gubernamental «Gran Misión Vuelta a la Patria», según informó el Ministerio de Interior.

La aeronave, operada por la aerolínea estadounidense Eastern Airlines, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Con este vuelo, el número 77 del año, la cifra total de venezolanos retornados en 2025 asciende a 14,947, según datos ofrecidos por Nicolás Maduro.

«Aquí está su tierra, Venezuela, se la estamos cuidando para que usted regrese más pronto que tarde», expresó Maduro, dirigiéndose a los migrantes que se encuentran en el exterior, reseñó El Nacional

Anuncios