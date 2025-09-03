(2 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El partido opositor Voluntad Popular (VP) exigió fe de vida de sus dirigentes Freddy Superlano y Roland Carreño. Según la organización, ambos fueron sacados de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocida como El Helicoide, y trasladados a un «paradero desconocido».

A través de su cuenta en X, VP informó que, de manera extraoficial, se supo que Superlano y Carreño fueron retirados de la prisión hace más de 24 horas, vestidos con uniformes de color azul y amarillo, y llevados en camionetas del Sebin. Desde entonces, no ha habido información oficial sobre su ubicación. La organización desmintió las especulaciones de que habrían sido presentados en tribunales.

Voluntad Popular exigió «de inmediato al régimen una fe de vida de Roland Carreño y Freddy Superlano, su inmediata liberación y que cese la política de odio y persecución». El partido también hizo un llamado a la comunidad internacional, organismos multilaterales y defensores de los derechos humanos para que se «pronuncien de manera firme ante esta grave violación».

🚨 ALERTA INTERNACIONAL: Desde Voluntad Popular denunciamos con profunda preocupación que nuestros hermanos de lucha, Roland Carreño y Freddy Superlano, presos políticos del narcoestado venezolano, han sido trasladados a paradero desconocido.



De manera extraoficial se conoció… pic.twitter.com/oqPHb6Ii3k — Voluntad Popular (@VoluntadPopular) September 1, 2025