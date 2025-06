(04 de junio del 2025. El Venezolano).- Daniel Herrara, quien fuera un destacado integrante de la fila de violines de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, vive ahora un momento importante en su carrera como violinista, ganándose la confianza de la Villages Philharmonic Orchestra, en Tampa, EEUU, donde desarrolla su carrera. Además, acaba de recibir el reconocimiento Performer of the Semester, otorgado gracias a su excelente rendimiento como estudiante avanzado del Hillsborough Community College. El joven también ejerce como profesor de violín en El Sistema Tampa.

“He recibido un gran cariño y un gran afecto por parte de todo el personal de la Villages Philharmonic Orchestra, sobre todo viniendo de parte del Director Musical, Pasquale Valerio, quién siente una gran admiración por El Sistema venezolano, así como por el maestro José Antonio Abreu. Yo no soy el único, actualmente son varios los hijos provenientes del sistema venezolano quienes forman parte de esta orquesta. El trato ha sido como estar en casa, porque la música y el repertorio nos acerca a nuestras vivencias”, expresó Daniel Herrera.

Inició sus estudios a los 10 años en el núcleo Vicente Emilio Sojo de Guatire bajo la tutela del maestro José Scolaro. Su talento y disciplina le permitieron formar parte de diversas agrupaciones juveniles, como las orquestas Infantil y Juvenil de Guatire, la Orquesta de los Núcleos del Estado Miranda, la Orquesta Metropolitana y la Orquesta Sinfónica Infantil de Venezuela. Continuó su formación en el Conservatorio de Música Simón Bolívar. Fue miembro fundador de la Orquesta Francisco de Miranda y en 2005, ingresó a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela dentro de la sección de segundos violines.

Sobre haber ganado el primer premio en la competencia Performer of the Semester, otorgado por el Hillsborough Community College de Florida, Daniel Herrera, con la sinceridad que lo caracteriza comenta: “En realidad, nunca esperé ganar la competición, ya que me parecía un reto estar ahí. Mi primer objetivo al participar fue la oportunidad de obtener la experiencia, pero luego fui sorprendido con el primer lugar, lo cual representó para mí un estímulo para continuar adelante con mi carrera musical”.

El reconocimiento le fue entregado por Kenneth B. Hanks, quien ocupa el cargo de director del departamento de Música del Hillsborough Community College de Tampa. Daniel Herrera además agradece a su profesora de violín, Bonnie C. Walker, así como a todos los profesores que ha tenido en dicha casa de estudios, por su dedicación. Entre sus planes futuros, además de seguir participando con la temporada de conciertos de la Villages Philharmonic Orchestra, tiene previsto cursar nuevos estudios superiores musicales en The University of South Florida.

“Mis enseñanzas con El Sistema en Venezuela han sido clave en el camino de mi vida y mi carrera, hasta ahora”, destaca el joven violinista, orgullo de Guatire, quién extraña muchísimo tocar con las orquestas venezolanas. “Entre mis sueños está el poder reencontrarme con mis compañeros de la Sinfónica Simón Bolívar, los cuales considero como una familia, porque crecimos juntos, espero que la vida nos conceda vernos y poder tocar juntos de nuevo, sería algo maravilloso”, agregó.

Antes de trasladarse a EEUU, Daniel Herrera, tuvo una destacada experiencia en Buenos Aires, Argentina en 2018. Allí continuó su carrera musical integrando la Orquesta Académica de Buenos Aires, dirigida por Carlos Calleja, y la Orquesta de Cámara de la Universidad de Lanús. En 2019, asumió el cargo de profesor de violín y viola en el Programa de Coros y Orquestas de la Provincia de Buenos Aires e impartió clases en la Orquesta Escuela de Ingeniero Maschwitz.