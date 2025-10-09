(09 de octubre del 2025. El Venezolano).-La cantante colombiana Karol G ha sido confirmada como el acto principal del Victoria’s Secret Fashion Show 2025, convirtiéndose en la primera artista de su país en presentarse en este prestigioso evento internacional de moda. La marca estadounidense anunció su participación con entusiasmo a través de redes sociales: “Dijimos que este año íbamos a hacerlo en grande, y lo cumplimos. KAROL G, bienvenida al escenario del Victoria’s Secret Fashion Show”, destacando el impacto global de la artista paisa.

El desfile se llevará a cabo el próximo miércoles 15 de octubre en Nueva York, y será transmitido en vivo a través de la aplicación oficial de Victoria’s Secret, así como en sus cuentas de Instagram, YouTube, TikTok y Prime Video de Amazon, a partir de las 7:00 p.m. (6:00 p.m. hora Colombia).

Karol G, ganadora del Grammy y reconocida por su influencia en la música urbana y la moda, suma este logro a una serie de presentaciones internacionales recientes, incluyendo el medio tiempo de un partido de la NFL en Brasil, el evento “Grace for the World” junto a Andrea Bocelli, y una actuación en el icónico cabaret Crazy Horse de París, indica Infobae.

El Victoria’s Secret Fashion Show, relanzado en 2024 tras una pausa desde 2018, combina moda, música en vivo y entretenimiento, y reúne a las modelos conocidas como “ángeles” para presentar las últimas colecciones de la marca. La edición 2025 contará con un cartel musical exclusivamente femenino, reafirmando su apuesta por la diversidad y el empoderamiento. Con esta participación, Karol G no solo representa a Colombia, sino también el ascenso de la música latina en los escenarios más influyentes del mundo.