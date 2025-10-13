(13 de octubre del 2025. El Venezolano).- La reconocida diseñadora y ex-Spice Girl, Victoria Beckham, ha roto el silencio sobre las razones detrás de la remoción de sus implantes mamarios, una decisión que, según ella, fue crucial para su transición y consolidación en el mundo de la alta costura.

En una entrevista para el tabloide The Sun, Beckham afirmó que se sometió a la cirugía para ser percibida con mayor seriedad en la industria de la moda. La diseñadora explicó que la influencia de su colega francés, Roland Mouret, fue decisiva en este cambio. «No sé a dónde se fueron esos pechos, pero se fueron. Definitivamente fue por trabajar con Roland. Es estupendo y no tendría carrera si no fuera por él», reconoció.

Según la empresaria de 51 años, esta transformación surgió de una necesidad de «abrazar su verdadera identidad» y despojarse de imposiciones externas. Beckham relató que Mouret la animó a «ser solo ella» y a «suavizar las cosas», lo que se reflejó en las colecciones de su propia marca, lanzada en 2008.

En su docuserie de Netflix, la diseñadora profundiza en su pasado, reflexionando sobre sus elecciones estéticas durante la década de 1990 y los primeros años de los 2000. Confesó que estas decisiones, como usar tops ajustados y extensiones, eran una forma de buscar un propósito tras dejar el grupo pop y de seguir «presente en la conversación» mediática, aunque no se sintiera «creativamente realizada», reseñó Infobae.