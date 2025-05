(30 de mayo del 2025. El Venezolano).- AL CIERRE. Me informan que la celebración por los resultados en las elecciones, apenas logra tapar los graves problemas internos que hay en el alto gobierno con el enfrentamiento del bando de Maduro, Cilia y los Rodríguez contra Diosdado Cabello, quien no logra sacarse el golpe por el rescate de los asilados en la embajada de Argentina. El trasfondo de todo es el proyecto “Nicolasito 2030” que explicamos en la columna anterior. Me dicen que vienen nuevas escaramuzas.

HEDOR. Desde inicios de año venimos alertando sobre la reforma constitucional que adelanta el régimen de manera clandestina. No hay amplias consultas y se limitan a pequeñas reuniones con los sectores que ellos controlan, con el fin de garantizar que nadie rechazará el monstruo que están cocinando. Ese proyecto es vital para sus pretensiones de perpetuarse en el poder por los siglos de los siglos. Sin embargo, parece que la abstención del domingo les hizo cambiar un poco el rumbo. ¿Por qué? Porque desde ese mismo día ya están asomando que la propuesta de reforma será entregada a la nueva Asamblea Nacional, que de nueva no tiene nada, en enero del 2026 para iniciar su revisión y discusión. ¿Qué implica esto? Que con esto ganan tiempo con el fin de evaluar si aprueban la reforma solo con el voto legislativo o la someten a referendo aprobatorio corriendo el riesgo de que la no participación deslegitime el nuevo texto constitucional. Pero apelar a una aprobación exclusivamente parlamentaria, ¿no viola la Constitución actual? Claramente sí, ya que la Carta Magna vigente establece que tanto las enmiendas, como las reformas, deben ser aprobadas finalmente por el pueblo mediante referendo. Sin embargo, esta violación legal la pueden maquillar fácilmente con una interpretación amañada de la Sala Constitucional del TSJ. Pero por otro lado, Maduro soltó una propuesta que pasó un tanto desapercibida en medio de la tensión dominical al plantear la idea de crear “un nuevo sistema electoral de los circuitos comunales”, lo que claramente es la sustitución del actual sistema electoral que se basa en el voto directo y secreto, por un parapeto de elección de segundo grado que se realizaría en las instancias comunales que ellos controlan. De esta manera evitarían continuar perdiendo legitimidad y controlarían la participación de la oposición. Esta transformación en el sistema electoral debe partir de un cambio en la Constitución actual, que en su artículo 63 establece: “El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional”. Por esto, entre otras razones, están cambiando la hoja de ruta para llevar la propuesta de reforma a la nueva AN y con esto tener el tiempo para crear el nuevo sistema electoral de segundo grado y así terminar de aniquilar la democracia en Venezuela. Esto incluso podría afectar la convocatoria de las elecciones municipales. ¿Por qué? Porque quizás el régimen prefiere postergar para el 2026 la elección de alcaldes y, aprovechando el nuevo método de elección, así garantizarse el control de las más de 300 alcaldías del país. Esto implica que les darían a los actuales alcaldes más de un año adicional en sus períodos de gobierno, cosa que ya hicieron en ocasiones anteriores cuando movieron los comicios municipales. Sin duda que a pesar de carecer de legitimidad, el régimen avanza hacia la consolidación de su ilegal ocupación de Venezuela.

¿EL FINAL? Una de las grandes dudas que dejó el resultado electoral del pasado domingo en el Zulia, es si la dura derrota sufrida es el final para la carrera política de Manuel Rosales. El mismo quiso sacarse el severo golpe en su rueda de prensa, cuando afirmó que su vida política no había concluido y que seguiría activo en la lucha democrática. Sus palabras no despejan las dudas. En la vida hay una realidad y es que todo ciclo tiene su final. Lo lamentable en este caso es como termina la carrera política de Manuel Rosales, quien de gobernante exitoso terminó en aliado incondicional del régimen y ahora le toca vivir con las consecuencias. Por más que niegue que tuvo o sigue teniendo acuerdos con el régimen, el pueblo no es pendejo y ha entendido a la perfección lo que ha sido su juego, el cual por cierto hemos desnudado en esta columna, lo que le ha generado un enorme desgaste en su imagen. No hay dudas de que Rosales es uno de los opositores con mayor rechazo a nivel nacional, aunque en el Zulia esa desaprobación es menor. ¿Por qué pierde Manuel? Claramente, se vio afectado por la abstención. Eso no es lo llamativo, pues lo resaltante es que no tuvo la capacidad para motivar a una mayor participación de los zulianos y eso es una señal imborrable de desgaste. Un amigo que lo conoce muy bien me dijo hace un poco más de un año: “Manuel sigue creyendo que tiene la capacidad, como ‘Tío Conejo’, de engañar y convencer mientras se mantiene en un doble juego demasiado peligroso. Al final su comportamiento le terminará pasando factura”. Estas palabras fueron proféticas porque no venían de cualquier persona, sino de alguien que estuvo por muchos años cerca de Rosales y lo conoce perfectamente. La evidencia nos conduce a la conclusión de que se le agotaron los trucos como “Tío Conejo”. Confió demasiado en su expertise política para manejarse, sin daños graves a su imagen, entre dos escenarios totalmente antagónicos. En la Venezuela actual tener un doble juego no es posible. No puedes ser aliado del régimen y tratar de mostrarte como opositor. Más allá de si tenía o no razones para llegar a acuerdos con el chavismo, los resultados son terribles y quizás irreversibles. Algunos dirán que la derrota es una señal de que no tenía arreglos con el régimen y eso no es verdad, pues sin ningún problema es posible acordar una derrota a cambio, por ejemplo, de inmunidad posterior a la perdida. Ya lo hizo en el 2017 cuando aceptó ser candidato para legitimar la elección de Omar Prieto. Por eso tengo la duda razonable sobre si en esta ocasión se repite la historia y, como es normal, el tiempo terminará de aclarar estas dudas. Volviendo a las causas de la derrota, Rosales en medio de su terquedad no quiere entender que su desgaste es la consecuencia lógica de sus errores y decisiones. Sigue viviendo en una burbuja alimentada por su entorno y opinadores aduladores que le ven como un super gurú de la política, mientras se molesta y ordena ataques contra quienes le dicen la verdad. Él estaba arreglado para dinamitar la primaria y fracasó. Él estaba acordado para ser el candidato presidencial de las fuerzas democráticas y acompañar a Maduro en su victoria, pero también fracasó. Se comprometió a sabotear la campaña presidencial de Edmundo González y María Corina Machado, pero volvió a fracasar y su único aporte real fue que su partido Un Nuevo Tiempo se desactivó antes del 28J y así se mantuvo luego del golpe electoral. Su conducta era demasiado evidente y solo sus aliados incondicionales se negaban a verlo. Aunque no me gusta asumir posturas personales en esta columna, pero es indudable que el tiempo me dio la razón. Manuel sacrificó su legado y carrera política al apostar todas sus fichas en una estrategia que lo terminó quemando. ¿Es el final de su carrera política? No tengo certeza de ninguna respuesta. Lo que sí es real es que se le acabaron los trucos de “Tío Conejo”. Al cierre de esta columna un cercano a Manuel Rosales me informa espantado que este ahora piensa en aspirar a la Alcaldía de Maracaibo. El hambre de poder y dinero es inagotable.

GUANIPA. No soy amigo de Juan Pablo Guanipa a pesar que coincidimos en varios escenarios. De hecho la última vez que hablé con él de manera muy corta fue al final del 2022 cuando las primarias presidenciales comenzaban a surgir como una opción fuerte. Sin embargo, no hay que ser amigo para solidarizarse con los presos políticos en Venezuela y mucho menos con él quien se convirtió en una obsesión para el principal esbirro del régimen: Diosdado Cabello. Mi solidaridad con Juan Pablo y su familia. Vienen tiempos muy duros. De algo si estoy seguro, Guanipa no es un peligroso conspirador y su único delito es luchar por la liberación de Venezuela, como sucede con todos los presos políticos.

LAVADO. Hace algunos días hacia mi revisión diaria de los medios de comunicación, cuando en la versión web de La Verdad tropecé con una noticia titulada: “Allanan 4 locales del Mall Delicias Plaza por nexos con narcotráfico” y como me llamó la atención procedí a leerla. Cuando detallaba la nota y mencionaban el nombre de influencers y empresas supuestamente vinculadas con esta supuesta red de lavado de dinero, hubo algo que llamó mi atención: Agencia de viajes Javitour. Este nombre activó algo en mi memoria y comencé a buscar en mis archivos. El alerta si era real. Esta empresa presuntamente dedicada a la venta de boletos aéreos y paquetes turísticos es propiedad de Gabriel Portillo, uno de los principales testaferros de Fidel Madroñero como lo expliqué en mi columna del 11/07/2024 [Lea aquí]. Extrañamente, horas después de publicada la nota, esta fue editada en el diario La Verdad y eliminaron la mención a esta empresa y al resto de los supuestos involucrados. ¿Qué tiene que ver Madroñero con esos negocios? Indagando.

ABSTENCIÓN (I). Aunque se trata de una frase sumamente trillada, aplica en un 1000% a lo ocurrido en las elecciones del pasado 25 de mayo: ganó la abstención. No importa cuánto maquillaje le aplicó el chavismo a los niveles de participación que anunciaron en su boletín electoral, la mejor evidencia de la muy escasa participación popular se confirmó en cada centro de votación donde reinó la ausencia de votantes. Es irrebatible que más del 85% de los ciudadanos con derecho a votar se abstuvieron. Nunca se sabrá con exactitud cuál fue la verdadera cifra de participación, ya que este es un secreto muy bien guardado por el oficialismo. Pero si tomamos como cierta la proyección del exit poll de Meganalisis, tenemos que a las 7PM la participación proyectada fue finalmente del 13,59%, dato que al final tiene varias lecturas y la mayoría apunta a un enorme desgaste del régimen luego del robo electoral del 28J. ¿La abstención favorece al chavismo? En cierta forma sí, porque le permite controlar el poder gracias al voto duro que le garantiza un piso de apoyo que se hace suficiente, cuando sus rivales no son capaces de obtener más votos que ellos. Pero también es real que su caudal electoral continúa mermando y por eso le aplican su magia electoral a fin de hacer creer que todavía tienen una amplia base de respaldo. Claramente, todas las cifras que anunció el CNE durante la noche del domingo están infladas, con el fin de ocultar la enorme derrota que les propinó el pueblo venezolano. Afortunadamente, esta magia electoral no les alcanza para mostrar unos centros de votación con largas colas de electores, ya que por ahora no tienen esa capacidad. Como es normal luego de una severa crisis, de sus abusos y de una demasiado extensa ocupación del poder; el régimen ve que sus resultados electorales continúan disminuyendo, aunque por ahora les sigue alcanzando para mantener una ruinosa fachada democrática con la cual pretende tapar el secuestro del país. En cuanto a la oposición “participacionista y normalizadora” lo ocurrido este domingo es un duro castigo. La alianza Un Nuevo Tiempo-UNICA apenas alcanzó un tercer lugar. Ni siquiera fueron capaces de superar a los alacranes de la Alianza Democrática. Este resultado termina de enterrar la carrera política de varios que por años se mimetizaron en la oposición. De nada les servirá a algunos un cargo como diputado de la Asamblea Nacional. Están plenamente identificados y repudiados por el pueblo que les dio la espalda. Incluso para aminorar las consecuencias del desastre, recurrieron a la ayuda de sus aliados en el régimen para aumentar su cuota de diputados a la AN, ya que no lograron “embobar” a los votantes para que los apoyaran. Tal como lo comentamos en esta columna se lanzaron al vacío y perdieron todo lo que habían logrado en política. Sin embargo, me revelan que esta oposición “participacionista y normalizadora” no va a cesar en su pretensión de convertirse en la alternativa opositora al régimen, ya que el plan con el oficialismo es más a mediano plazo. ¿Y las fuerzas democráticas lideradas por María Corina Machado? Sin duda que recibieron una nueva muestra de apoyo a su discurso y acciones cuando la gente no acudió a votar, en gran parte, acatando el llamamiento de MCM. Ahora bien este sector tiene un enorme reto por delante, porque debe tratar de conseguir los resultados que está esperando la mayoría del pueblo. De no haber resultados a mediano plazo, su base de apoyo comenzará a mermar y el país entrará en una pérdida de esperanza que, incluso, puede ser un camino sin retorno. ¿La abstención fue una decisión adecuada? Lo reviso en la segunda parte de este comentario.

CRISIS. Luego de la derrota del pasado domingo se desató la crisis en el entorno de Manuel Rosales y en el partido Un Nuevo Tiempo. Entre sus más cercanos, no hablo de su familia, hasta hubo ataques de nervios e incluso llantos. No es para menos. Pierden la gallina de los huevos de oro y quedan expuestos a acciones judiciales en contra de ellos, si es que finalmente el régimen decide aniquilar por completo a MR y su entorno, cosa de lo cual no tengo certeza. Manuel está contra el piso y desde el domingo en la tarde está señalando a los supuestos responsables. Perdió en todos los municipios y eso no estaba en las cuentas de nadie. Pero en medio de su “duelo” se asoció con Capriles para insistir con el chavismo para aumentar la cantidad de diputados y no quedar en evidencia. En el caso de la lista nacional por la alianza UNT-UNICA solo debían entrar a la AN: Henrique Capriles, Luis Emilio Rondón y Stalin González; pero luego de conversar como por arte de magia también salieron electos Tomás Guanipa, Henri Falcón y Pablo Pérez. En cuanto al Zulia, Manuel pidió declarar ganadores, aunque realmente perdieron, a Ezio Angelini y Gladys Socorro. En relación con Un Nuevo Tiempo reina el desconcierto. Algunos todavía se preguntan qué pasó. Nadie ha llamado a reunión de la DER y cada quien anda deambulando como zombi golpeado. Consulté a varios dirigentes amigos y casi todos apuntan no solo a la errática estrategia de Rosales, sino también a la pésima gestión de Nora Bracho quien acumula tres derrotas y apenas una victoria como cabeza de UNT en el Zulia. En medio de la ansiedad hay quienes proponen que toda la directiva nacional y regional renuncien, a fin de iniciar una reorganización interna. Seguramente MR se opondrá a cualquier iniciativa como esta. Se avecina un nuevo y masivo deslave en esta organización.

PANAMÁ. Aunque no lo han mencionado en sus reportajes y pareciera que no han llegado esa conclusión, los colegas de Armando.info continúan dando señales claras sobre las operaciones “oscuras” del régimen en Panamá. Lo hicieron con una primera entrega cuando explicaron los negocios del empresario panameño, Ramón Carretero Napolitano, con el clan Maduro-Flores. Y de nuevo vuelven a hundir parcialmente el dedo en la llaga con un segundo reportaje titulado: “El sobrino favorito de Cilia Flores: El hombre detrás del tesoro”. Conociendo la capacidad del equipo de este importante medio de comunicación, estoy seguro que muy pronto el seguimiento de los negocios de estos personajes en aquella nación, los llevará a entender que en Panamá funciona el centro de operaciones irregulares más importante y cercano del clan Maduro-Flores, tal como lo he explicado en esta columna. De lo otro que tampoco tengo dudas es que los investigadores que colaboran con la administración de justicia de Estados Unidos, también están comenzando a hurgar en estas operaciones “oscuras”.

ENCUESTA. Lamentablemente los resultados de la última encuesta de los amigos de “Datos es Noticia” antes de las elecciones, los recibí luego de cerrada esta columna. Sin embargo, vale la pena revisar los datos que aporta el estudio. En la consulta participaron 2.380 personas a nivel nacional y buscó medir las variables: intención de voto para las elecciones, percepción económica de los venezolanos y temas de actualidad mundial. Cuando consultaron sobre si tenían la intención de votar en los comicios del 25M, apenas el 13.06% dijo que si marcando una caída de 4.21% en comparación con la encuesta de abril. Esta proyección se acercó mucho a los índices de participación final. Al preguntar sobre la opinión de las personas sobre la salida de los cinco asilados en la embajada de Argentina, el 62.57% afirmó que “fue una operación de extracción sin consentimiento del régimen de Maduro”. El estudio hace una pregunta que generó un resultado llamativo, cuando le consultaron a los encuestados si recibían remesas del exterior y el 76.08% dijo que no.