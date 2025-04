(04 de abril del 2025. El Venezolano).- AL CIERRE. Se confirma la detención en Caracas de la Alcaldesa del municipio Guajira, Indira Fernández, quien fue apresada junto a su equipo más cercano. Aunque no se han explicado los motivos, todo parece indicar que se trata de la misma trama de los narco alcaldes. Hay rumores de más acciones contra dirigentes chavistas en el Zulia.

Escrito por: Darwin Chávez

¿ARREGLO? Lo que era un fuerte rumor en los círculos políticos del Zulia parece confirmarse. Con la designación de Luis Caldera como el candidato del PSUV a la Gobernación del Zulia, ya hay pocas dudas de que Manuel Rosales logró recuperar su alianza con el régimen y le permitirán ganar. Rosales tendrá a un rival con pocas posibilidades. Los mejores momentos de Luis Caldera pasaron y ni siquiera fue capaz de ganar legítimamente la Alcaldía de Mara en el 2021, ya que el verdadero ganador fue el aspirante de Un Nuevo Tiempo, pero un arreglo político final le permitió salir victorioso. Él es un hombre de partido, pero sumamente gris. Carece de carisma y aunque es respetado en el PSUV no levanta emociones y por eso la primera impresión luego de su designación es que está siendo sacrificado, para luego ser premiado quizás con algún puesto diplomático en el exterior. En medio de los tensos días previos al anuncio final, se habló mucho de que Luis Caldera ni siquiera quería ser candidato, pero al final no tuvo más que acatar la orden en una organización que no acepta ningún tipo de negativas. Es claro y evidente que su nombramiento es una salida de “consenso” puesto que Francisco Arias Cárdenas fue quien obtuvo la mayor cantidad de postulaciones en la jornada [simulacro] que realizó el PSUV hace varias semanas. Tal como lo comenté en varias ocasiones, el nombre de Pancho dividía a la “cofradía de los 5”, puesto que al parecer contaba con el apoyo de Maduro y Cilita, además del silencio de los Rodríguez, pero Diosdado Cabello se oponía a su designación y más bien empujaba al general Néstor Reverol. Incluso durante el pasado fin de semana se comentó fuertemente que el oriundo de Cabimas sería el ungido. Si Pancho era cuestionado por DC, Reverol tampoco genera consenso porque hubiese sido un candidato demasiado pesado, ya que sobre él recaen las acusaciones por la crisis eléctrica ininterrumpida que vive el Zulia, especialmente Maracaibo, desde el 2017. De ahí que la información que recibí mencionaba la selección de un candidato(a) de consenso y en primer término se hablaba de Yaqueline Faría, pero finalmente fue Luis Caldera. Creo que Rosales y su entorno deben estar celebrando tal decisión, porque LC tiene muy pocas posibilidades de ganar. Sin embargo, ahora a MR le queda el enorme reto de revertir la tendencia a no votar que tiene la mayoría de los zulianos, porque la intención de ir a votar no supera el 20%. ¿Cómo Rosales arregló su alianza con el chavismo? Lo sabremos muy pronto.

GUILLOTINA. Por tercera vez en menos de ocho años, Francisco Arias Cárdenas fue pasado por la “guillotina revolucionaria”. La primera ocurrió en el 2017 luego de su derrota ante Juan Pablo Guanipa, ya que cuando este rechazo la imposición de juramentarse ante la ANC, el PSUV convocó a nuevas elecciones y eligió como candidato a Omar Prieto. La segunda sucedió en el 2021, cuando Pancho se postuló para ser candidato a la Gobernación y hasta regresó al Zulia para empujar su nombre, pero finalmente le dieron la orden de regresar a México y olvidarse de alguna candidatura. Y la tercera vez ocurre ahora, ya que a pesar de haber recibido la mayor cantidad de postulaciones de las bases de ese partido, finalmente fue desechado por la “cofradía de los 5” y se quedó de nuevo con las ganas de aspirar. Todo indica que otra vez Diosdado Cabello fue su gran verdugo. A FAC no le queda otro remedio, por ahora, que refugiarse en su finca y dedicarse al campo. Pero conociendolo creo que algo estará planeando para consumar su venganza. De lo que sí estoy plenamente seguro es que tranquilo no se va a quedar. Sin embargo, la toca jugar con inteligencia porque aún lo pueden involucrar directamente con las supuestas irregularidades ocurridas durante su gestión como embajador en México.

LA CAÑONERA. Hace pocos días se dio a conocer que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana [GNB] habían incautado lanchas rápidas y otros equipos en una zona denominada “La Cañonera”. ¿Qué es “La Cañonera”? Este es un sector ubicado en una zona muy alejada del municipio Miranda. Son una suerte de islotes ubicados donde se fusionan las aguas del Lago de Maracaibo y del Golfo de Venezuela. Tiene una ubicación ultra estratégica que fue usada por los narco alcaldes para construir, modificar y almacenar lanchas rápidas [cada una con 3-4 motores] que les permitían llevar su mercancía al Mar Caribe y hacer las entregas a los compradores. Era de tal nivel la tecnificación de la operación que ya poseían hasta sumergibles como los usados por los carteles colombianos más poderosos. ¿Con esta operación oficial se acaba el negocio y el uso de “La Cañonera”? No, pues ahora sencillamente cambia de dueños.

SIN HUMO. A pesar de que las conversaciones entre Manuel Rosales y la tendencia “participacionista” de Primero Justicia, que lideran Henrique Capriles y Tomás Guanipa, han continuado y esto es fundamental para luego llegar a acuerdos con el resto de los partidos dispuestos a participar en las elecciones del 25M, incluyendo a los alacranes, aún no hay humo blanco en torno a las candidaturas a la Asamblea Nacional y el Consejo Legislativo. Lo único que me han comentado es que el nombre de Pablo Pérez sigue siendo una piedra de tranca, porque mientras PJ exige que el ex gobernador zuliano esté en alguno de los dos primeros puestos de la lista a la AN; al parecer, Manuel Rosales sigue negando tal posibilidad como consecuencia de sus rencores personales hacia PP. El problema es que el tiempo se agota y el próximo lunes comienza el período de inscripción de candidaturas. Esto implica que idealmente esta maqueta debe estar construida durante este fin de semana. Hasta ahora solo hay humo negro, pero este podría cambiar a blanco en los próximos días. ¿Rosales aceptará finalmente la candidatura de Pablo Pérez? Si hay algo que Manuel nunca ha cambiado es su arrogancia y su comportamiento sustentado en viejos rencores.

GUYANA. En las últimas semanas la disputa con Guyana por el territorio Esequibo ha tomado, de ambas partes, un tono preocupante y desafiante. Por un lado Venezuela coloca unidades de la Armada nacional en aguas que los guyaneses consideran que son de su propiedad, a lo que Guyana responde enviando sus nuevos patrulleros. Mientras tanto, Estados Unidos ha salido en defensa de Guyana, desplegando por corto tiempo un crucero misilístico de la clase Ticonderoga y hasta Marco Rubio lanzó serias advertencias ante cualquier aventura del oficialismo. Pero más allá de las acciones imprudentes y de la guerra de micrófonos que se mantiene sin tregua, ¿le conviene a Maduro una escaramuza militar por el Esequibo? Todo indica que si porque una confrontación corta y hasta la intervención efectiva de EEUU le serviría no sólo para levantar el nacionalismo en el país, pero sobre todo en el oficialismo, sino que le ayudaría a cambiar el tercio en la opinión pública para intentar reforzar el papel de víctimas que, hasta ahora, no les ha resultado. ¿Tiene capacidad la Fuerza Armada Nacional para una confrontación de mediana duración? Por supuesto que no, ya que hay serias dudas sobre el apresto operacional y la disciplina dentro de las FAN. Por eso, ante las limitaciones militares que tiene Venezuela lo único que le serviría a Maduro es crear un “falso positivo” que le ayude a apuntalar un discurso nacionalista y colocar a Venezuela en una especie de estado de pre-guerra para tratar de erigirse como el gran defensor del país. Maduro necesita esta u otras distracciones para poder capear el fuerte temporal que azota a su gestión, el problema es que las situaciones similares que han ocurrido en Latinoamérica más bien han generado la caída de quienes la han protagonizado, como sucedió en Argentina con la dictadura militar luego de la fallida ocupación de las Islas Malvinas. Pero como del chavismo podemos esperar cualquier locura, que no nos tome por sorpresa que se produzca esa operación de “falsa bandera” [más conocidos como “falsos positivos”], como una acción desesperada del régimen ante las serias dificultades que está enfrentando.

¿SALIDA? Hace un par de días conversaba vía WhatsApp con un colega y amigo sobre cómo salir de la crisis venezolana. Él me decía que era un error no ir a votar en las elecciones del 25 de mayo, por cuanto el voto seguía siendo un arma de lucha para ir degradando el poder del chavismo. Mi respuesta fue la misma que han podido leer ustedes en varias de mis columnas en lo que va del año. Pero el punto más importante del diálogo llegó cuando él me preguntaba si el voto no es una opción, mientras una revuelta popular es poco probable; entonces ¿cuál es la salida? En mi humilde criterio, no me la doy de especialista y mucho menos de gurú que lo sabe todo, la clave está en profundizar la estrategia de aumentar el “costo de permanencia”, para que en el chavismo entiendan que buscar una reducción del “costo de salida” es la alternativa que tienen para irse y poder vivir fuera del poder que han secuestrado durante más de 26 años. Ante este planteamiento, el amigo me decía y con cierta razón que en el oficialismo aprendieron a vivir con las sanciones y estas no dieron resultados. La respuesta es sencilla, pues si bien es cierto que ellos aprendieron a evadir las sanciones, también es real que Donald Trump está aplicando nuevas sanciones que podrían dar mejores resultados. Por ejemplo, la imposición de un arancel complementario del 25% a todos los países que compren energía venezolana, no solo es una acción novedosa sino que ya está generando un fuerte impacto, puesto que la compañía Reliance [India] ya paralizó sus compras, mientras se dice lo mismo de las empresas chinas que le compran petróleo a Venezuela. En el marco de estas acciones novedosas, tengo la percepción de que el siguiente paso de EEUU es atacar al patrimonio de la cofradía civil y militar que ocupó Venezuela. ¿Cómo lo harían? Pues atacando a los testaferros de estos que hacen vida libremente en Estados Unidos y que tengo la percepción de que están identificados. Recuerden que en esta columna siempre he mantenido de que EEUU sabe cuáles son los chavistas o testaferros de estos que se mudaron a este país, pero ellos usan esa información cuando llega el momento adecuado. Si quieren un ejemplo, recuerden la historia de Alejandro “el Tuerto” Andrade quien vivía como millonario y sin problemas, hasta que las autoridades norteamericanas le pusieron los ganchos, lo enjuiciaron y posteriormente también fue condenado. En Estados Unidos hay muchos, pero muchos venezolanos que son testaferros o le cuidan el dinero a chavistas poderosos, quienes han vivido debajo del radar mucho tiempo. Esto sin mencionar a los hijos y demás familiares de los jerarcas rojos. Tengo la casi certeza de que en su mayoría están identificados y son presa fácil de las acciones de la justicia de esa nación. De ahí que considero que a la par de las sanciones que afectan la capacidad de producir y comercializar petróleo del régimen, vienen acciones bien puntuales que van a atacar el patrimonio de quienes mantienen el secuestro de Venezuela. Incluso, no me extrañaría que la Casa Blanca presione al gobierno panameño a fin de desmantelar las operaciones “oscuras” que el chavismo mantiene en este país, lo que sería un golpe devastador a los intereses de Maduro y sus secuaces. Lo mismo podría ocurrir en Europa, aunque las relaciones de la Casa Blanca con la UE no pasan por un buen momento, porque hay demasiado capital chavista circulando en ese continente. Volviendo al tema inicial, lamentablemente y por ahora, la única salida que veo a la crisis nacional es presionar con mucha fuerza al chavismo, cosa que ya comenzó a suceder, para que se genere la fractura interna y decidan negociar una transición. Incluso la salida ya está boceteada y es una elección presidencial con un nuevo CNE, con veeduría internacional verdadera y sin opositores inhabilitados. ¿Aceptaría esta alternativa el régimen? Posiblemente sí. Con estos tipos hay que jugar muy duro, porque de otra manera ellos terminan saliéndose con la suya.

ALCALDÍA. El pasado lunes 31 de marzo el alcalde encargado de Maracaibo, Adrián Romero, presentó su memoria y cuenta de 2024. En su mayoría este período le corresponde al alcalde Rafael Ramírez Colina, quien permanece detenido y siendo víctima de la violación de derechos. Más allá de los datos más relevantes de las obras ejecutadas, los programas implementados y de los problemas que han sido resueltos; hay que reconocer el trabajo de Adrián. Cuando asumió el cargo pocos querían tomar el control de esta responsabilidad. Literalmente se sentó en una silla con explosivos, por cuanto, todos sus movimientos eran monitoreados buscando la más mínima falla para detenerlo o amenazarlo. Las apuestas estaban a favor de su fracaso. No solo tomó control de la gestión municipal a pesar de los riesgos y de estar en la mira del régimen, sino que ha tenido que sortear las dificultades generadas por sus propios compañeros de Primero Justicia. A pesar de la continua vigilancia y del sabotaje de amigos y adversarios, Adrián ha estado en la calle 24/7 y logró estabilizar una administración que se paralizó luego de las detenciones de Rafael Ramírez, Pedro Guanipa y otros directores. También supo sortear las dificultades financieras, sobre todo en un servicio que es muy costoso como es la recolección de basura. Este quizás es uno de los mayores logros del alcalde encargado, puesto que junto al presidente del IMAU, Marco Rivero, pudo recuperar el servicio y hoy la ciudad está más limpia. Aún no está en perfectas condiciones, pero en un alto porcentaje se mejoró la situación de salubridad de Maracaibo. No tengo dudas en afirmar que la gestión de Adrián es positiva.

REUNIÓN. Me informan que el pasado lunes 24 de marzo se realizó una importante reunión en la residencia personal de Francisco Arias Cárdenas, ubicada en el edificio Interlake [prolongación de 5 de julio, cerca de la intersección con avenida El Milagro], a la cual asistió una comisión de altos funcionarios del SEBIN y las esposas de los ex funcionarios de la embajada de Venezuela en México que aún se encuentran detenidos. El encuentro duró casi tres horas. La presencia de tres camionetas y funcionarios del organismo de inteligencia alarmó a los vecinos. Supongo que Pancho estuvo tratando de mediar por las condiciones de detención de estas personas.

ZONA 11. No me opongo para nada que en Maracaibo realicen obras que contribuyan con el progreso y la generación de empleos. Pero si me opongo a que se hagan estas obras por caprichos y negociaciones oscuras. La llamada “zona 11” es el resultado de ambas cosas. Es un capricho porque un asesor muy cercano de Manuel Rosales tiene un pequeño negocio en el sector y se beneficiaría de la obra, ya que su establecimiento cobraría mayor valor. A raíz de este interés, que se convirtió en capricho, se empeñó en convencer a Manuel Rosales de construir la polémica “zona 11”. Luego este capricho mutó a negocio muy lucrativo cuando obtuvieron recursos del Consejo Federal de Gobierno y de esta manera el guiso tomó forma. Luego de conseguir el dinero se buscaron un contratista que se prestara para el negocio y todos sabemos que en el Zulia estos personajes abundan, ya que son débiles ante este tipo de “te quiero en el oido”. De esta manera cerraron el triángulo de la “zona 11” y con muchos tropiezos, además de reclamos de los vecinos, comenzaron las obras. Nublados por el capricho y engolosionados por el dinero que les va a quedar, ya que aparentemente la obra está bastante sobrefacturada, se les olvidó un pequeño detalle y es que debían solicitar al Concejo Municipal de Maracaibo el cambio de zonificación. Dentro de mi escaso conocimiento sobre estos procesos, consulté a un concejal si antes de iniciar la obra debían pedir el cambio de zonificación: “Por supuesto que sí, ya que esto implica hasta cambiar el Plan de Desarrollo Urbano Local [PDUL], pero ahora nos presionan para aprobarlo cuando la obra está muy avanzada y en medio del apuro se han cometido errores que han sido aprovechados por los concejales del PSUV para hacer denuncias”. Al final será la “zona 11 del capricho y el negocio”. A los tres involucrados les va a quedar mucho dinero. ¿Quieren una evidencia más de los privilegios que tiene esta obra de Manuel Rosales? Pues es la única a la que le pagan al día y a una tasa del dólar que evita que el contratista tenga pérdidas, como si ocurre con otras obras a cuyos empresarios les pagan luego de varios meses de lucha y con una tasa del dólar que les causa pérdidas. Ya me imagino a Rosales pidiéndole a la secretaria de administración, María Antonieta Rincón, las “carpetas de la zona 11”.

SALIDA. Recibo información desde el Partido Centro Democrático [PCD] sobre su postura ante las elecciones del 25 de mayo: “La mayoría de la dirección nacional decidió que no debemos participar y en democracia las decisiones mayoritarias se respetan. En lo que si hay consenso es en hacer un llamamiento para aprovechar las sanciones y el bloqueo económico, con el fin de presionar por una salida democrática a la crisis política que se agravó luego del robo electoral del 28J. Consideramos que la mejor alternativa es realizar unas nuevas elecciones presidenciales, con otro CNE y con la presencia de veedores internacionales; pero además sin inhabilitaciones de opositores. Si Maduro estás convencido de que es el líder del país, pues que se vea en un cara a cara electoral con María Corina Machado y que el pueblo decida”.

CRISIS. Los problemas continúan afectando al partido Un Nuevo Tiempo en el Zulia. No solo se trata de la guerra personal entre Zulay Medina y Danilo Mejías, quienes mantienen su disputa por el control de la estructura política-electoral y sobre todo del 1×10. Hay problemas más graves que la pelea entre dos dirigentes. Hasta la fecha no tienen ni siquiera el 50% de la estructura de vigilancia del voto, o sea de los miembros de mesa y testigos. Lo peor es que se han encontrado que muchos dirigentes y ciudadanos que formaron parte de sus centros de votación, ahora dicen que no van a participar porque no están de acuerdo con votar, otros se separaron silenciosamente del partido y hasta unos pocos decidieron emigrar. ¿Saben por qué esto es un desafío muy importante? Porque el PSUV ya tiene toda esa estructura definida e incorporada casi que en un 100%. Usted podría alegar que si Rosales se arregló con el régimen para garantizar su reelección no necesita cubrir el 100% de los locales de votación y esto es parcialmente cierto. Pero lo que también es real que con el chavismo no hay nada totalmente seguro y al final pueden cambiar de opinión, por lo que Rosales necesita disponer de sus equipos de vigilancia de los votos en pie de lucha.

¿POR QUÉ? Esta fue una pregunta muy repetida luego de que se anunciara que Luis Caldera sería el candidato del PSUV a la Gobernación: ¿Por qué él? La respuesta no es tan compleja de ofrecer, porque es evidente que es el “menos malo” para ser el aspirante y de ahí que parece ser como el aspirante que generó mayor consenso, mientras los otros tenían enemigos o cuestionamientos muy fuertes. Arias Cárdenas cuenta con la férrea oposición de Diosdado Cabello que no solo le costó su objetivo de llegar de nuevo a la Gobernación, sino que hasta podría terminar con enredos judiciales en el marco de las investigaciones por las supuestas irregularidades cometidas en la embajada de Venezuela en México. El otro nombre con fuerza era el general Néstor Reverol, quien tiene dos pesados lastres en su contra. El primero, su pésima imagen a raíz de la crisis eléctrica que continúa amargando la vida de los zulianos y en este marco, nunca cumplió con su promesa de que se acabarían los apagones. Y el segundo, tiene que ver con su vinculación con el hoy satanizado empresario José Enrique Rincón la cual, inclusive, le costó una detención exprés cuando Diosdado convirtió un escándalo judicial en una conspiración política de alto nivel, como parte de las “películas” que ellos se arman para justificar sus macabras acciones. ¿Y Yaqueline Faría? A esta señora parece que le pasó factura nunca haber hecho carrera política en el Zulia, porque todo su activismo lo ha hecho en Caracas. En medio de la discusión, parece que solo quedó el nombre de Luis Caldera. El no es un personaje conflictivo y es respetado en las filas del PSUV del Zulia, pero de ahí a tener el potencial para despertar pasiones en la tolda roja hay un trecho muy importante. El no emociona, ni genera esperanza. Su paso por la Alcaldía de Mara ha sido tan malo, que ni siquiera pudo ganar en las elecciones del 2021 y solo una oscura negociación, la cual por cierto involucró directamente a Manuel Rosales, pudo salvarlo de la derrota. Desde ese resultado adverso, Luis Caldera ha pasado con más penas que glorias en su trayectoria política reciente. Su nombramiento genera la sensación de que el régimen se arregló con Rosales para que se mantenga en la Gobernación y selecciona a LC porque es fácil sacrificarlo y que él aceptará irremediablemente su destino. De hecho, un integrante de la Plataforma Unitaria del Zulia me comentó al conocerse la designación de Luis Caldera: “Ya el escrutinio y los resultados están listos, pero solo falta que la gente acuda a votar”. Por ahora pareciera que por más esfuerzo esfuerzo que haga, Luis Caldera no sería competencia para Manuel Rosales a quien hay que reconocerle que en campaña, a pesar de su edad y los “achaques”, es una máquina. En definitiva la escogencia de Caldera parece obedecer a negociaciones y por eso debían seleccionar al menos tóxico y al más dócil. Esperemos a ver que ocurre cuando comience su campaña, si es que finalmente hace campaña en el sentido formal del término.

¿DETENIDA? Todo un misterio rodea la verdadera situación de la Autoridad Única de Alimentación, Jenny Cedeño. Una fuente muy confiable me insiste que está detenida, pero hay otras versiones que hablan que no está presa, pero sí la están investigando. Lo único que sí está confirmado es que se mantiene alejada de la opinión pública y pocos la han visto. Lo otro que si está confirmado es que la están investigando por la supuesta desviación de varias toneladas de pollo, bolsas Clap y hasta combustible. ¿Qué pasa realmente con ella? En los próximos días tendré la información certera sobre su estatus actual.

CARA E TABLA. Con más de 26 años del chavismo apropiándose del poder, ya estamos curados de espantos. Sin embargo, sigue siendo asombrosa la capacidad que tienen para mentir y manipular. En este sentido, un amigo que forma parte de la diáspora me escribe: “Hermano, estos tipos son unos ‘cara e tabla’ que buscan engañar a la gente”. Cuando la pregunté las razones de su indignación me comentó: “Este parapeto de Fiscal General tiene el coraje de criticar las detenciones arbitrarias de migrantes por parte de Estados Unidos y hasta reclama que están violando los derechos humanos de niños y adolescentes que son detenidos y hasta incomunicados. Con qué moral reclama eso, si ellos no solo detienen a cualquier persona, sin importar la edad, sino que además las desaparecen, les niegan asistencia jurídica privada y los mantienen incomunicados, esto sin mencionar las torturas a las que son sometidos. Hay que ser bien cara dura para decir estas cosas, cuando ellos hacen cosas peores”. Creo que este amigo tiene total razón de estar molesto.