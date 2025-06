(13 de junio del 2025. El Venezolano).- AL CIERRE. Me informan de una grotesca y lujosa fiesta de graduación que se realizó el pasado fin de semana en el Club Náutico de Maracaibo, en la cual hubo demasiada música en vivo, incluyendo artistas reconocidos, además de abundante comida y bebida. ¿De quién era la fiesta? Pues del ultra enchufado de Omar Enrique quien tiró la casa por la ventana para celebrar la graduación de bachiller de su hija. ¡Hecho en revolución!

ESTAFA. Tal como lo aclaré la semana pasada, de las cuatro denuncias que existen en el Ministerio Público contra Henry Ramones, alias “El Morsa”, quien es persona de entera confianza de Manuel Rosales, tres son por estafa y una por extorsión. En este sentido, luego de varias diligencias tuve acceso a uno de los expedientes que está en fase de investigación en la Fiscalía y que me permitió conocer los detalles de lo sucedido. Comienzo por informar quiénes son los denunciados: Henry Ramones Noriega [alias “El Morsa”], Reinaldo Ramones Noriega [su hermano], Víctor García y Henry García [principales accionistas de la empresa V&HG Construcciones]. Ahora bien, ¿qué delitos se les endosan? Se les acusa de apropiación indebida [artículo 466/Código Penal], estafa agravada y continuada [artículo 462/Código Penal] y agavillamiento [artículo 286/Código Penal]. Revisemos la cronología de los hechos. A partir de febrero de 2022, o sea a poco más de dos meses de haber asumido Manuel Rosales, el clan Ramones comenzó a recibir asignaciones de obras, gracias a la cercanía de “El Morsa” con el gobernador, pero tenían un problema. ¿Cuál era el problema? Tenían la empresa, es decir V&HG Construcciones pero supuestamente no tenían el capital para desarrollar los proyectos. Ante esta carencia comienzan a tocar a varios empresarios para proponerles una especie de sociedad. La sociedad consistía en que el empresario aportaba el dinero necesario para la obra y se ganaría un 40% adicional al monto entregado como financiamiento. Hagamos un ejercicio práctico para que usted lo entienda: si el empresario “X” aportaba US$50.000, al final recibía de vuelta su aporte, pero con una ganancia de US$20.000, o sea un 40% adicional. Esto lo hacía ver como un buen negocio, porque el empresario no tendría nada que ver con la ejecución de la obra y se ganaba un 40% adicional. Bajo este esquema en febrero tocan al denunciante [cuya identidad me reservo] y le proponen financiar varias obras que ellos estaban recibiendo. Según la documentación a la que tuve acceso en los encuentros participan todos los involucrados: Henry Ramones, Reinaldo Ramones, Víctor García y Henry García. Al parecer, llegan a un acuerdo con el hoy denunciante y este es contactado de nuevo en marzo de 2022, cuando ya tienen firmado el contrato de una obra con el Centro de Operaciones del estado Zulia [COEZ] por un monto de US$240.000. Ante esta oportunidad acuerdan que el “financista” debía aportar US$100.000 que serían entregados en pagos parciales durante las 10 semanas de ejecución de la obra. El dinero fue entregado principalmente en las cuentas: Account business checking 783201525, ABA: 267084131, Swift code: chasus 33, Address: 7903 NW 105TH AVE, DORAL, FL 33178-4644, en el Chase a nombre de Construcciones VYHG LLC; y en la account regular checking: 8980 4183 279, ABA_063100277, SWIFT _ BOFAUS3N, Addreess: 275 NE 18, St Zip 33132, en el Bank of America a nombre de una dama de apellido Soto. Todo iba más o menos según lo planeado, cuando el “denunciante” comienza a consultar por los pagos de la Gobernación, ya que se acercaba el final del plazo de 10 semanas, y es cuando los involucrados comienzan a sacar excusas de que no habían salido los pagos e incluso en un momento alegaron que tuvieron problemas con la obra, por lo que al final la dejaron botada sin haberla terminado. Para esa fecha el “denunciante” había entregado US$95.000 de los 100.000 que habían sido acordados. Durante un año abundaron las excusas y las promesas de pago, pero nunca devolvieron el dinero entregado. Luego de más de un año, el “denunciante” pudo conversar con el director del COEZ en aquel momento, Pedro Velasco, quien no solo le explicó que la obra tenía problemas porque la constructora nunca la terminó, sino que además le informó que el organismo había pagado el 50% como anticipo, o sea unos US$120.000 aproximadamente que fueron depositados en la cuenta de V&HG Construcciones, Rif J-405393777, con domicilio fiscal en la avenida 16A con calle 73, casa N° 16A-39, que casualmente es la residencia de uno de los denunciados. En este punto vale la pena preguntarse: si el “denunciante” estaba financiando la ejecución de la obra, ¿qué hicieron los “denunciados” con el anticipo? Ante la información recibida, el “denunciante” intensifica la presión contra los “denunciados” y además decide denunciarlos ante el Ministerio Público. En este punto vale acotar que la fiscal, que inicialmente recibió el caso alegaba, que los involucrados eran personas con poder político y eso dificultaría la investigación. Posteriormente, el “denunciante” solicita en dos oportunidades la designación de un fiscal nacional que no pudiera ser presionado desde el Zulia y este fue designado en el 2024. En este mismo año, los “denunciados” le proponen al “denunciante” que le abonarían 3 mil dólares y que el resto se lo pagarían en tres meses y hasta acuerdan agregar una cláusula de penalización, la cual se activaría en el caso de incumplimiento del plazo de pago y en este caso el “denunciante” recibiría US$300.000. Infiero que el financista apenas recibió los 3.000 y nada más, porque el caso continúa su curso en el Ministerio Público y presumo que en los próximos días llegará a la fase de juicio. Es bueno destacar que Manuel Rosales tuvo pleno conocimiento de la estafa y no hizo nada para que “El Morsa” devolviera el dinero y más bien se desentendió del tema. En relación con la denuncia por extorsión, me informan que esta misma semana debió comenzar el juicio en el Tribunal 1ro de Juicio en Maracaibo y una de las primeras diligencia sería emitir la orden de aprehensión contra Reinaldo Ramones.

¡INAUDITO! La pérdida de valores en la Venezuela secuestrada por el chavismo no tiene límites y el mejor ejemplo es que Gian Carlo Di Martino está aspirando ser el candidato del PSUV a la Alcaldía de Maracaibo. Pareciera que hemos olvidado el desastre inmoral que fue la gestión de Di Martino, en la cual él y sus socios hicieron fiesta con el dinero público. Cuando él entregó su gestión a Manuel Rosales en el 2008, dejó un municipio con una abultada nómina de empleados que no trabajaban, pero además sin dinero porque terminó de raspar la olla sin misericordia. Recuerdo que, inclusive, hubo un intento de sacar información de la municipalidad que fue detenida por la comisión de enlace de alcalde entrante y a pesar de que se ordenó detener cualquier pago o transferencia, igual terminaron de dejar las arcas vacías hasta el punto que no había cómo pagar los salarios de diciembre y el tradicional aguinaldo al personal municipal. Pero eso no es todo, sino que además una comisión investigadora denunció ante la Fiscalía casi 40 casos de corrupción, entre ellas la venta de los nuevos camiones recolectores de basura que fueron pagados con un cheque sin fondo. Por obra y gracia de la justicia revolucionaria ninguno de estos casos avanzó y todos reposan sin avanzar en los archivos del Ministerio Público. Es absolutamente insólito que este funesto personaje por lo menos intente ser de nuevo ser Alcalde de Maracaibo, luego de haber saqueado el municipio. Estoy buscando el dossier con todas las denuncias en su contra.

ELECCIONES. La oposición carece de suficiente margen de maniobra para designar sus candidatos a las elecciones municipales del 27 de julio. En este sentido, hay municipios en los cuales las decisiones sobre candidaturas parecen mucho menos complejas, como es el caso de Maracaibo donde no hay duda de que el candidato debería ser el actual alcalde encargado, Adrián Romero, a menos que emerja la excesiva ambición de Manuel Rosales y trate de imponer su candidatura o pretenda que Un Nuevo Tiempo se quede con esa nominación. Razones para afirmar que Adrián debe ser el candidato sobran. Sin estar aspirando el cargo asumió la municipalidad, cuando nadie quería sentarse en esa silla explosiva luego de las ilegales acciones del régimen contra el alcalde Rafael Ramírez Colina y otros miembros de su gestión. No solo ocupó el despacho del 5to piso de la sede municipal, sino que logró estabilizar una gestión que naufragaba en medio de la paralización administrativa causada por el acecho del régimen y la continua presencia de los organismos de seguridad. Puso orden en el IMAU, junto al amigo Marco Rivero, logrando levantar un servicio que estaba en niveles mínimos. Hasta le ha tocado soportar el sabotaje de sus propios compañeros de Primero Justicia. La candidatura de Adrián inclusive refrescaría la campaña de una oposición que se enfrenta al enorme desafío de levantar los niveles de participación popular en las elecciones del 27J, ya que los ciudadanos verían un rostro que en vez de ser aliado del oficialismo, ha estado siempre bajo la amenaza del chavismo.

CHEVRON. Continuo recibiendo información sobre la investigación que se realiza a Chevron, con el fin de demostrar que supuestamente viola de manera flagrante la decisión del gobierno de Estados Unidos, mediante la cual se les anuló la licencia general de la OFAC que les permitía tener una activa participación en la industria petrolera nacional. Hagamos un recuento, pues tal como comenté en mi columna de la semana pasada, nada ha cambiado en las operaciones de esta empresa en Venezuela [lea la columna aquí]. Hace más de 20 días, poco antes de vencerse la extensión de la licencia OFAC el 27/05, al parecer se realizó en el Zulia una importante reunión en las oficinas de Petroboscán a la que asistieron Delcy Rodríguez, Mariano Vela [presidente de Chevron en Venezuela] y Raúl Ramos [Presidente de Petroboscán por Chevron]. La información recibida indica que se acordó que nada cambiaria a pesar de la anulación de la licencia. Y de hecho, nada ha cambiado por lo menos en Campo Boscán, ya que todo el personal de Chevron y de las contratistas continúan laborando normalmente y no se les avisó de alguna finalización de contrato. Continúan ingresando las mismas cantidades de comida para los trabajadores, así como el resto de los equipos e insumos que se requieren para mantener la operación. No solo es que todas las evidencias muestran que las operaciones de Chevron no han bajado a un nivel mínimo, como exige la licencia limitada otorgada por la OFAC, sino que sencillamente todo continúa igual. Luego de publicado este comentario la semana pasada, el pasado viernes 6 de junio el diario El Nacional publica una noticia de la agencia Bloomberg titulada: “Pdvsa firmó acuerdos con petroleras más pequeñas tras salida de Chevron”, en la cual se informa que Petróleos de Venezuela firmó contratos con tres empresas que asumen las operaciones de Chevron en Campo Boscán [estado Zulia] y en la Faja Petrolífera del Orinoco. ¿Cuáles son estas empresas? Pues a saber son: Aldyl Argentina SA, Anhui Guangda Mining Investing Co. (China) y China Concord Resources (China). Al revisar el tipo de actividad de las compañías, nos encontramos que las dos primeras cuentan con experiencia en la explotación de petróleo y gas; mientras la última se especializa en la comercialización global “de materias primas especializada en metales no ferrosos y minerales asociados”. Incluso esta empresa ha sido señalada desde hace varios años de formar parte de la red de venta de petróleo que le sirve al régimen para evadir las sanciones. Aunque tengo algunas dudas aún, es probable que este trio de compañías sean las que se asociaron con el régimen, bajo la conducción de Delcy Eloína, con el fin de mantener una “fachada” que oculte las operaciones de Chevron en Venezuela. O sea que estas aparecen legalmente como las que asumen esos proyectos, pero en el fondo es Chevron la que continúa al frente de las operaciones. Pero no solo se trata de Chevron, sino que durante la investigación se han conseguido que las empresas de servicios a las cuales también se les anuló la licencia OFAC continúan operando con normalidad para Chevron. ¿Cómo funciona la operación “fachada”? Pues que nada ha cambiado y siguen sacando petróleo que “legal y aparentemente” es extraído por las nuevas empresas y luego este crudo es sacado vía Curazao para disfrazarlo y que no parezca petróleo venezolano. Para estos fines utilizan la “flota fantasma”, que han empleado desde hace varios años, para vender el petróleo con altos descuentos y pagando elevadas comisiones para evadir las sanciones. Si todo esto se confirma, estaríamos ante una clara violación de las decisiones que ha tomado la Casa Blanca con el fin de intensificar el plan de máxima presión contra el régimen. A menos, a menos que haya un doble discurso en este tema y haya una decisión paralela que desconocemos. Si me extraña que por decisión propia Richard Grenell esté desobedeciendo al gobierno de Donald Trump y sobre todo a los lineamientos del Departamento de Estado; mucho más me llama la atención que Chevron esté tomando estos riesgos. Pero recordemos que con Donald Trump cualquier cosa es posible…

CLEZ. Si el chavismo quiere hurgar en todos los entuertos acumulados durante la gestión de Iraida Josefina al frente del Consejo Legislativo del estado Zulia [CLEZ], creo que le faltará tiempo para sacar tantos muertos de un mismo baúl. Ella lo sabe y por eso se mantiene rodilla en tierra con la nueva presidenta del parlamento regional y el resto de los legisladores del chavismo. Pero eso no es lo peor, sino que Iraida J antes de entregar el cargo, al parecer, el lunes 2 de junio reunió a todos los directores y jefes de dependencias de la institución. ¿Para despedirse y agradecer su trabajo? Si, pero eso no era el punto importante. El tema principal de su mensaje fue que les pidió que hicieran todo lo posible para que la nueva administración mantuviera la póliza de salud que “ella consiguió” con el Centro Médico Paraíso y que además exhortaran a los empleados y obreros, para que nadie se saliera de la cobertura de la póliza. ¿Por qué tanto interés en el seguro HCM? Porque ella al parecer, a través de un familiar, tiene estrechos vínculos con la empresa de seguros. Pero adicionalmente hay un pequeño detalle y es que los contratos del personal no son directamente ni con la aseguradora, ni tampoco con la clínica, sino con una empresa de medicina estética que funciona en Delicias Norte y donde un muy cercano familiar de ella, aparentemente, es socio. Si la señora Magdelis Valbuena quiere investigar, le aconsejo que comience por ahí. Asimismo, me cuentan que Iraida J debería explicar porque la mayoría de las compras y contrataciones del CLEZ se concentraban en tres empresas: Asociación Cooperativa Sol del Lago 37 RL; Proyectos, Construcciones y Suministros OREL C.A y Dohmi. También me hablan de una camioneta 100% nueva que estuvo guardada en el estacionamiento subterráneo de un departamento nuevo ubicado en la avenida El Milagro, frente al D´Cándido Express. ¿Serán de ella tanto la SUV como la vivienda? Igualmente, deberían investigar a cuatro altos funcionarios que fueron claves en su gestión, uno de los cuales salió tan forrao que no solo tiene camioneta nueva, sino también un mini market en la zona de Los Haticos. Aunque en mi columna he señalado varios hechos “extraños” ocurridos en la gestión de Iraida J, creo que apenas están comenzando a salir los difuntos.

SAN FRANCISCO. Converso con varios dirigentes opositores en el municipio San Francisco, quienes me explican que están muy esperanzados de lograr combatir la abstención para las elecciones del 27 de julio ya que este es un municipio “especial”. ¿Por qué “especial”? Porque me explican que los ciudadanos de San Francisco no quieren regresar a los tiempos de terror que se vivieron con las gestiones de Omar Prieto y Dirwings Arrieta. No solo recuerdan el miedo a protestar y la feroz represión de los colectivos violentos, sino cómo chantajeaban a los comerciantes con el pago de los tributos municipales. Estos pésimos recuerdos están haciendo que muchos votantes estén más inclinados a votar, a pesar de que se quedaron en sus casas durante el proceso del 25 de mayo. Aquí hay una realidad y es que a pesar de los problemas que ha tenido la gestión de Gustavo Fernández, sobre todo por el constante sabotaje del chavismo, trajo paz y soluciones a los problemas más sentidos de los habitantes de San Francisco. En política el terror sirve para cohibir a las personas en algunos casos, pero en otros actúa como motivación para impedir que las malas experiencias regresen. ¿Será el caso de San Francisco?

DUDAS. Aunque todos los focos apuntan a Richard Grenell, tengo mis dudas sobre si este señor de verdad negoció con Maduro a espaldas de la Casa Blanca para aprobar una extensión de la licencia para Chevron, a cambio de la liberación de un norteamericano que estaba detenido en Venezuela. Esta versión, sobre su juego a favor de la compañía petrolera, inclusive ha sido objeto de análisis por algunos medios de EEUU, pero repito tengo mis dudas sobre si en realidad actuó solo. ¿Por qué las dudas? Porque señor no es cualquier funcionario público, sino una persona que colocó directamente Donald Trump en el cargo. Pero además conociendo cómo se comporta el presidente de Estados Unidos ante cualquier intento de evadir una orden suya, me sorprende que no haya hecho nada contra Grenell y eso levanta la duda sobre si no hay nada más oculto. Pero además, el enviado especial para Venezuela intentó mantener al margen al Departamento de Estado, que es el organismo que conduce la política exterior de esta nación y que no haya ocurrido nada más allá de un par de filtraciones, también es un hecho que levanta sospechas. Repito, tengo mis dudas sobre si Grenell más bien estaba cumpliendo instrucciones que le dio directamente el señor Trump.

CABIMAS. Al final el candidato seleccionado por la oposición a la Alcaldía de Cabimas es el alcalde encargado, Ramón Chirinos, quien tuvo que sortear el rechazo de Manuel Rosales y las maniobras de Nora Cecilia. ¿Por qué? Porque Nora pretendía imponer a Justo Bermúdez aprovechando que MR estaba en desacuerdo con el nombre de Ramón Chirinos. Presumo que hubo presiones de parte de personas con cierta llegada con Rosales como, por ejemplo, Héctor Vargas a quien se le ve muy sonriente en la foto que publicaron varios medios de la COL sobre la proclamación de Chirinos como abanderado. ¿Otro revés para Nora C? Todo indica que sí.

BAGAZO. Cuando uno revisa la lista de aspirantes a la candidatura del PSUV a la Alcaldía de Maracaibo, realmente lo que uno se encuentra es puro bagazo. No hay nadie que pueda generar alguna expectativa positiva porque cuente con la preparación y sobre todo con la honestidad para aspirar a tan importante cargo. Todos generan ruido. Todos tienen cables idos a tierra. Ninguno tiene como justificar lo que tiene. Todos se han embarrado con la corrupción y son el mejor ejemplo de ineficiencia. Willy Casanova ha sido uno de los peores alcaldes de Maracaibo. Jessy Gascón se llenó de dinero y además exhibe su riqueza sin ningún prurito. A Gian Carlo Di Martino creo que nadie le quita el calificativo del alcalde más corrupto que ha tenido Maracaibo. Nelson Canquiz hasta raspó tarjetas con cupos de Cadivi. Néstor Reverol tiene tanto dinero que construyó un hotel en Aruba. Y Fidel Madroñero tiene tantas mañas que cuando le dan la mano, le pega un corrientazo a la persona. De verdad que el PSUV lo que tiene es pura basurita.

FIEL… a su estilo y mañas. Como era de esperarse Omar Prieto trató de manipular el proceso de postulaciones en el municipio San Francisco. El directamente y el equipo que aún le queda, trató de amenazar a la dirigencia para que lo postularán a él y no a cualquiera de los otros aspirantes. Omar no cambia y ya no engaña a nadie en el PSUV. Al parecer todos los intentos por reflotar su carrera política han fracaso. Quiso contrarrestar la supuesta orden de Maduro en su contra, buscando el apoyo de Diosdado Cabello y este no le hizo caso. Me dicen que si al final no logra ser el candidato del PSUV en este municipio, se dedicará a trabajar contra quien resulte el abanderado y que hasta el cierre de esta columna parecía ser Héctor Soto.

OFENSIVA. Manuel Rosales no se resigna y por eso puso a sus “aduladores” a intentar sembrar la matriz de opinión que él debía ser el candidato a la Alcaldía de Maracaibo con el manido argumento de siempre: “Solo él es capaz de salvar a Maracaibo”. Parece que se olvidaron de la humillante derrota del 25M.

FACTURA. Me informan, sin darme mucho detalle, de que Luis Caldera tiene una costosa factura pendiente por cobrar con Omar Prieto, por lo que supuestamente no habrá espacios para el “submarino rojo” en el espectro político zuliano. ¿Cuál es el concepto de la factura que Caldera le quiere cobrar a Prieto?

