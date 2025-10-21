(21 de Octubre del 2025. El Venezolano).- El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela denunció este lunes la detención y posterior desaparición forzada del líder social Yorbin García en el estado Trujillo.

Según la organización, García fue aprehendido por presuntos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el pasado sábado.

La detención ocurrió mientras García, activista del partido Un Nuevo Tiempo, participaba junto a otros feligreses en una actividad conmemorativa en el Santuario Niño Jesús de Isnotú, cuna del recién canonizado San José Gregorio Hernández.

«Desde entonces, se desconoce su paradero», alertó el comité, calificando la situación como «alarmante» y destacando que «sigue ascendiendo la lista de venezolanos en desaparición forzada». La organización opositora reporta que al menos 27 personas permanecen detenidas de forma arbitraria en lo que va de octubre.

