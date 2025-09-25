(25 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El Comité de Derechos Humanos del partido opositor Vente Venezuela (VV), liderado por María Corina Machado, ha emitido una grave advertencia sobre la salud de los presos políticos Perkins Rocha, Juan Iriarte y Marianela Ojeda. E

l partido afirmó que la salud de los tres está «en riesgo» y exigió su liberación para que puedan «sanar en dignidad».

A través de la red social X, VV detalló la precaria situación de cada uno. Perkins Rocha, asesor jurídico de la coalición opositora, padece una «válvula cerebral» tras una serie de graves problemas de salud, y actualmente se encuentra aislado sin acceso a su médico.

Anuncios

Por su parte, Juan Iriarte ha sido diagnosticado con cardiomegalia y no se le han permitido llevar sus medicamentos al centro penitenciario. Finalmente, Marianela Ojeda sufre de hernias discales que le impiden moverse y duerme en el suelo, mientras su salud emocional se deteriora sin acceso a atención médica, reseñó El Pitazo

El partido de Machado fue contundente en su denuncia: «Perkins Rocha, Juan Iriarte y Marianela Ojeda no pueden esperar: negarles atención médica es condenarlos lentamente».

🚨 #Urgente La salud de nuestros presos políticos está en riesgo.



⚠️Perkins Rocha, Juan Iriarte y Marianela Ojeda no pueden esperar: negarles atención médica es condenarlos lentamente.



‼️¡Merecen ser libres y sanar en dignidad! pic.twitter.com/zRyBX0ZCPJ — DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) September 24, 2025