Caiga Quien Caiga

Imaginemos por un momento que Estados Unidos cumple lo que muchos venezolanos sueñan en silencio: captura a Nicolás Maduro en una operación de extracción.

No sería un simple arresto: sería la decapitación de un régimen que se ha sostenido durante casi 27 años. El “hijo de Chávez” sería reducido a prisionero de guerra, arrancado de Miraflores como el dictador que muchos señalan y que nunca se atrevió a dejar el poder por las buenas.

¿Qué pasaría al día siguiente?

El chavismo, sin su figura central, entraría en pánico. Pero no nos engañemos: no desaparecería de inmediato. Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez o Jorge Rodríguez se disputarían el mando como hienas sobre un cadáver.

La “revolución bolivariana” seguiría viva, más rabiosa y peligrosa que nunca, porque el poder no se entrega: se defiende por las buenas o por las malas.

En las calles habría un estallido. Millones de venezolanos celebrarían con lágrimas de alivio, convencidos de que la pesadilla terminó. Pero también habría sangre,violencia,peligros.

Los colectivos armados, la guerrilla colombiana que opera en el territorio y las mafias que Maduro alimentó no se quedarían cruzados de brazos. La represión podría multiplicarse, incluso sin Maduro al mando, porque el chavismo sabe sobrevivir en la oscuridad.

A nivel internacional, la reacción sería un terremoto. Rusia, Irán y Cuba llorarían la caída de su ficha caribeña, denunciando a Washington como “imperio invasor”. Palabras que no han sido pronunciadas oportunamente por estos “aliados” de Nicolás, según lo denunciado por el propio Mario Silva en su bodrio programa, aunque presuntamente CHINA, el enemigo de mayor peso contra el norte, lo hizo.

Mientras tanto, algunos gobiernos latinoamericanos, cobardes y cómplices, condenarían la acción porque no les conviene que el ejemplo se replique en sus propias tierras.

Dentro de Venezuela, la oposición —sí, esa oposición domesticada y cómplice— intentaría subirse al carro de la victoria sin haber hecho absolutamente nada para lograrla.

Otra oposición más mediática que otra cosa, reclamaría el papel que ellos creen haberse ganado.

Aunque sea molesto decirlo: No veo a una oposición coherente, que venga a servir y no “servirse”. Que han criticado la corrupción chavista pero cuando han tenido la oportunidad: interinato, parlamentos, gobernaciones y alcaldías, repitieron los errores, las conductas que reclamaron.

Ellos subestiman la capacidad del pueblo para conocerlos.

Algunas conclusiones importantes

Impacto Político Inmediato

Vacío de poder en Miraflores :

El chavismo entraría en una crisis interna. La Constitución venezolana establece que, en ausencia absoluta del presidente, asume el vicepresidente. Pero en un escenario de captura por fuerzas extranjeras, el chavismo lo interpretaría como un “golpe de Estado imperialista”, cerrando filas para justificar un estado de emergencia.

: El chavismo entraría en una crisis interna. La Constitución venezolana establece que, en ausencia absoluta del presidente, asume el vicepresidente. Pero en un escenario de captura por fuerzas extranjeras, el chavismo lo interpretaría como un “golpe de Estado imperialista”, cerrando filas para justificar un estado de emergencia. Oposición dividida :

Aunque muchos opositores verían la caída de Maduro como el fin de un ciclo, la narrativa de “intervención extranjera” podría complicar su legitimidad interna. Algunos sectores democráticos rechazarían la vía militar por parte de EE. UU.

: Aunque muchos opositores verían la caída de Maduro como el fin de un ciclo, la narrativa de “intervención extranjera” podría complicar su legitimidad interna. Algunos sectores democráticos rechazarían la vía militar por parte de EE. UU. Cohesión del chavismo:

El PSUV tendría que definir un nuevo liderazgo inmediato (Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez o Jorge Rodríguez), lo que podría abrir fisuras internas y pugnas de poder.

Impacto Militar y de Seguridad

Reacción de la FANB :

Los militares, ya fuertemente comprometidos con el aparato chavista, probablemente cerrarían filas denunciando la “agresión estadounidense”. Sin embargo, su cohesión dependería de qué tan rápido y contundente sea la captura. Una parte podría radicalizarse, otra negociar salidas.

: Los militares, ya fuertemente comprometidos con el aparato chavista, probablemente cerrarían filas denunciando la “agresión estadounidense”. Sin embargo, su cohesión dependería de qué tan rápido y contundente sea la captura. Una parte podría radicalizarse, otra negociar salidas. Represalias internas :

Es posible que sectores armados leales a Maduro (colectivos, guerrilla colombiana presente en el país, estructuras armadas) reaccionen con violencia, generando caos en ciudades principales.

: Es posible que sectores armados leales a Maduro (colectivos, guerrilla colombiana presente en el país, estructuras armadas) reaccionen con violencia, generando caos en ciudades principales. Escenario de insurgencia:

Podría surgir un chavismo sin Maduro, más militarizado y con discurso de resistencia nacionalista, alimentando una insurgencia interna apoyada por aliados externos.

Impacto Social

Alivio y celebración en sectores opositores :

Gran parte de la población opositora saldría a las calles en festejo, percibiéndolo como la caída del régimen.

: Gran parte de la población opositora saldría a las calles en festejo, percibiéndolo como la caída del régimen. Temor y zozobra :

Otros sectores, incluso opositores, temerían un recrudecimiento de la represión, saqueos o desabastecimiento. El fantasma de una guerra civil no podría descartarse.

: Otros sectores, incluso opositores, temerían un recrudecimiento de la represión, saqueos o desabastecimiento. El fantasma de una guerra civil no podría descartarse. Migración masiva:

Si el caos escala, podría darse una nueva ola migratoria hacia Colombia, Brasil y el Caribe.

Impacto Geopolítico

Relaciones internacionales :

Rusia, China, Irán y Cuba condenarían la operación, probablemente acusando a EE. UU. de violar la soberanía venezolana. Moscú podría intensificar su presencia militar en el Caribe como respuesta.

: Rusia, China, Irán y Cuba condenarían la operación, probablemente acusando a EE. UU. de violar la soberanía venezolana. Moscú podría intensificar su presencia militar en el Caribe como respuesta. Otros países miembros del Alba, unos 33 países, se sumarían.

EE. UU. y América Latina :

Algunos gobiernos de la región (Ecuador, Uruguay, Paraguay) podrían apoyar tácitamente, mientras otros (México, Brasil, Colombia con Petro) lo rechazarían como un precedente peligroso.

: Algunos gobiernos de la región (Ecuador, Uruguay, Paraguay) podrían apoyar tácitamente, mientras otros (México, Brasil, Colombia con Petro) lo rechazarían como un precedente peligroso. ONU y OEA:

Se generaría un choque diplomático: EE. UU. justificaría la acción por narcotráfico y crímenes transnacionales; otros países lo denunciarían como violación de la Carta de la ONU.

Posibles Escenarios

Escenario A: Transición controlada (menos probable)

El chavismo se fractura, un sector militar negocia con EE. UU. y oposición, se convoca a elecciones bajo presión internacional.

El chavismo se fractura, un sector militar negocia con EE. UU. y oposición, se convoca a elecciones bajo presión internacional. Escenario B: Radicalización chavista (más probable a corto plazo)

El PSUV designa a un sucesor de línea dura, aumenta la represión interna, se victimiza con el discurso antiimperialista y busca apoyo de Rusia e Irán.

El PSUV designa a un sucesor de línea dura, aumenta la represión interna, se victimiza con el discurso antiimperialista y busca apoyo de Rusia e Irán. Escenario C: Caos interno (alto riesgo)

La ausencia de Maduro provoca pugnas internas, violencia desbordada, colectivos y guerrilla ocupan espacios de poder. El país entra en un vacío de autoridad parcial.

La gran pregunta es: ¿sería la captura de Maduro el final de la dictadura?.

La respuesta es amarga: no necesariamente. El chavismo es un monstruo de muchas cabezas. Además la oposición políticamente ha sido derrotada innumerables veces, pues, los “rojos” aprendieron muy bien el oficio.

Sin Maduro podría mutar en algo más violento, más militarizado, más aferrado al discurso antiimperialista. Pero también sería la primera vez en 25 años que el miedo cambiaría de bando. El régimen sabría que no es intocable, que hasta el más protegido puede caer.

Por eso, si un día Maduro aparece esposado en una corte de Miami, el país entraría en un torbellino. Sí, habría esperanza, pero también riesgo. El verdadero desafío no sería celebrar la captura, sino evitar que el vacío lo llenen las mismas hienas de siempre. Porque lo que Venezuela necesita no es otro verdugo con boina roja, ni una desequilibrada que se cree la reencarnación femenina de Bolívar, sino el fin definitivo de la peste chavista, con un gobierno legítimamente democratico, no radical, tolerante y abierto al diálogo, a sumar a todos los venezolanos.

Y mi opinión personal es la misma que mantuve con Chevron, cuando los vea ir con el objetivo cumplido, lo creeré. Igual digo con Nicolás.

CAE UNO CAEN TODOS

Hable con un coronel retirado de las Fuerzas Armadas de EE.UU, con años de servicio en la CIA y esto me aseguro:

“No hay información sobre “proyectadas operaciones militares en Venezuela”. Solo hay información sobre la autorización Presidencial para potencialmente utilizar efectivos de las fuerzas armadas y organizaciones de inteligencia de USA contra Nicolás Maduro en el contexto de ser cabecilla del “Cártel de los Soles” el cual fue designado como organización terrorista que afecta y amenaza la seguridad nacional de USA. No hay un plan militar u operaciones militares proyectadas vs Venezuela, que sepamos”.

Lo que está planteado es contra el narcotráfico y es a partir del domingo 24 agosto 2025 próximo que podrían darse los escenarios planteados.

En Caracas circula ¡Extraoficial! Informaciones sobre el ex vicepresidente del gobierno de Hugo Chávez, «Elías Jaua» quien estaría siendo buscado por presunta conspiración contra el régimen de Nicolás Maduro. También se encontraría en el radar el exministro de turismo Pedro Morejón, quien también estaría buscando un arreglo.

ENTREN QUE CABEN CIEN: Dos gobernadores y unos 15 alcaldes chavistas recién electos podrían ser citados a declarar por esta presunta conspiración, dado que conversaron con Elias Jaua y otros indiciados, días después de ser electos.

Otros rumores: Más fundados o sin ninguna validez pero señalan que la «doña» Yelitze Santaella, ex gobernadora de Delta Amacuro y de Monagas, del círculo de Diosdado Cabello, también está detenida aunque los “opinadores” indican que fue ella quien entregó a Gladys Requena intentando salirse del paquete.

Pudiera ser el caso del diputado Julio César Torres Molina, lo señalado sobre la conspiración o simplemente es un “camuflaje” del chavismo para simular su combate al narcotráfico. No sabemos.

Peor aún, un distinguido grupo es identificado como los que han “negociado” con la DEA para evadir la justicia internacional para ellos y sus familiares en el exterior.

VUELVE LA RECLUTA Algunos líderes chavistas en una reunión con la cúpula militar chavista lanzaron la idea, de llegar a recrudecer el conflicto con Estados Unidos. Me apresuro a señalar que tendrán el mismo futuro de Hitler cuando creó las milicias. Lo que pueden lograr es un éxodo masivo de jóvenes al exterior por cualquier camino.

CUNDE EL MIEDO en sectores opositores de los Estados Unidos que a través de “Fundaciones”, usufructuaban dinero público del gobierno de los Estados Unidos sin tener mérito para ello, pues funcionaban de manera “express”, únicamente con el propósito de obtener beneficio simulando una “falsa operatividad”. Donald Trump ordenó investigarlas a todas.

VALLAS DE RECLAMO a representantes políticos electos en Florida EE.UU, bordean las principales carreteras y vías de Miami Dade. Su mantenimiento e instalación no fue ordenada por un “democrata”, sino por un “financista republicano” de nombre Miguel “Mike” Fernández, quien acusa a los senadores y congresistas electos, su traición para con la población de origen latino que los eligió al no reclamar las acciones de deportación que rayan en lo “inhumano”.

ELECCIONES EN MIAMI Para la alcaldía de Miami luce cómodo Emilio González. Sus reclamos y acciones han sido cónsonos con lo que hasta el presente ha denunciado. Sobre todo enfrentando la maniobra que pretendía otorgarle un año más al actual alcalde Francis Suarez.

ELECCIONES EN HIALEAH Marc Anthony Salvat: agente inmobiliario e influencer digital, Salvat, de 31 años, centra su campaña en reducir las tarifas de agua y alcantarillado, bajar los impuestos a la propiedad sin afectar los servicios y promover viviendas asequibles y aunque no para sentarse a esperar, se le ve un gran empuje en su campaña

PARA COMISIONADA DEL DISTRITO 3 de Miami impresiona la fuerza y la determinación de Brenda Betancourt, de dirigir la cámara de comercio a suplir el puesto del veterano Joe Carollo. La entrevistamos en radio y nos agrado su verbo firme y certero en el análisis.

ELECCIONES EN CHILE el 16 de noviembre se acaba la tragedia comunista en ese país, con la llegada al poder sin dudas del conservador derechista José Antonio Kast contra la comunista Jeannette Jara, por cierto la única en el mundo que habla de Cuba como una democracia.

EN BOLIVIA gracias a Dios, sin esperar sentados, el cambio que representa el senador Rodrigo Paz lo hace imbatible frente a un liderazgo del pasado como el radical “Tuto” Quiroga, que esperamos se retire definitivamente de la lucha política, cosa que si pensará en el bienestar nacional lo haría adelantadamente poniéndose al lado del mencionado.

CONFLICTOS ENTRE PERIODISTAS-COMUNICADORES (INFLUENCERS) Sin conocer el porqué de la reducción de la nómina, algunos protestaron y sacaron el “hacha de la guerra” contra el cuentadante actual que vive en Panamá. Antes era otro que vivía en Miami, cuando el gobierno interino mantenía varios medios y streamings y figuras.

Una de esos influencers, es un militar retirado que no entiendo como dice semejantes barbaridades desde Caracas y no lo persiguen. Ha lanzado sus dardos contra los otros, incluso aliándose con uno muy famoso y no por bueno que operó mucho tiempo en el oriente del país y también ha vivido en Panamá.

RECORDAR Durante su primer mandato, el gobierno de Donald Trump aumentó la presencia militar de EE.UU. en el Caribe en un esfuerzo para combatir el narcotráfico. En abril de 2020, se anunció una operación mejorada de lucha contra el narcotráfico en la región, la cual incluyó el despliegue de barcos de la Armada, aviones de vigilancia y fuerzas especiales. Esta acción fue descrita como una de las operaciones militares más grandes de EE.UU. en el Caribe en décadas y se llevó a cabo tras la acusación de Nicolás Maduro y otros altos funcionarios venezolanos por cargos de narcoterrorismo y no pasó nada.

LO MÁS GRAVE en Venezuela es la ausencia absoluta de una oposición creíble,no representada por Capriles ni tampoco por María Corina Machado, sin desconocer que de caer el gobierno actual, está pretenderá (quizá lo logre) erigirse como la gran triunfadora.

NO HAY ENCUESTAS SERIAS que indique la preferencia política de los venezolanos. Todos los instrumentos existentes de opinión son parte de laboratorios mediáticos alimentados desde las redes a través de bots, etc.

Incluso hay algunos que operan desde el exterior usando viejas agendas telefónicas de Cantv.

INSÓLITO Aunque aparece señalada en un video de inteligencia artificial, sectores radicales del chavismo han planteado la posibilidad de restablecer el servicio militar obligatorio.

EL TIEMPO nos dió la razón, en Marzo del 2023 señalé en esta columna los pagos recibidos por el fiscal de la CPI que acaba de ser retirado del caso Venezuela. Más de 2 años después se comprueba lo denunciado.

SEGUIMOS ESPERANDO La liberación de los presos políticos, en especial los jóvenes y menores y los profesionales de la prensa: Periodistas, camarógrafos, etc.

Se me acabó el papel…

