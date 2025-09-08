(08 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El ministro de Defensa de Venezuela, del gobierno de Maduro, Vladimir Padrino López, anunció un «refuerzo especial» de la presencia militar en cinco estados del país: Zulia, Falcón, Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro. Esta medida, ordenada por Nicolás Maduro, busca fortalecer la seguridad en la «fachada caribeña y atlántica» de la nación.

Padrino López detalló que se movilizarán fuerzas y medios para intensificar la vigilancia, especialmente en Zulia y Falcón, que han sido identificadas como «una ruta del narcotráfico». El ministro hizo hincapié en que esta operación es una respuesta a la situación en la región, sin mencionar explícitamente el despliegue de Estados Unidos en el Caribe. «Nadie va a venir a hacer el trabajo por nosotros. Nadie va a pisar esta tierra a hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros», afirmó.

Este anuncio se produce en un contexto de tensiones con Estados Unidos, que ha intensificado sus operaciones antinarcóticos en aguas cercanas a Venezuela. El Gobierno de Caracas ha denunciado estos movimientos como una «amenaza» a su soberanía.

Anuncios

El ministro también informó sobre el reforzamiento de la «Zona de Paz N.1», que incluye a los estados Zulia y Táchira, con un total de 25.000 efectivos, superando los 15.000 desplegados en agosto pasado. Padrino López mencionó otras operaciones activas en la Sierra de Perijá y en el estado Apure, reseñó EFE

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vladimir Padrino López (@padrinovladimir)