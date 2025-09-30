(30 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana confirmó que Venezuela, Cuba y Nicaragua no estarán presentes en la X Cumbre de las Américas, que se celebrará próximamente en Santo Domingo. La decisión responde a criterios multilaterales establecidos por la Organización de Estados Americanos (OEA), organismo que coordina este foro hemisférico.

En su comunicado oficial, la Cancillería dominicana explicó que, aunque se buscaba una cumbre inclusiva, la actual coyuntura política llevó a priorizar el éxito del encuentro garantizando la participación del mayor número posible de Estados miembros reconocidos por la OEA. Se recordó además que estos tres países tampoco participaron en la edición anterior del evento.

La exclusión no afecta las relaciones bilaterales que República Dominicana mantiene con cada nación. En el caso de Cuba, se destacaron los vínculos históricos y beneficiosos; con Nicaragua, las relaciones se mantienen cordiales y activas en foros regionales; y con Venezuela, pese a los lazos históricos, el país no ha reconocido la legitimidad de las últimas dos elecciones presidenciales, lo que llevó a la suspensión de vínculos diplomáticos por parte del gobierno venezolano.

La X Cumbre de las Américas se perfila como un espacio de diálogo político amplio y representativo, orientado a fortalecer la cooperación hemisférica y abordar los desafíos comunes de la región.