(26 de agosto del 2025. El Venezolano).- En la serie entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York, en el Yankee Stadium; además de la gran rivalidad que existe entre estos dos equipos y la lucha por estar en la postemporada, en el juego realizado la noche del viernes 22 de agosto debutó el venezolano Jhostynxon García, quien se convirtió en el jugador nacido en Venezuela número 500 en la historia de las Mayores.

Jhostynxon García, en su primer turno oficial, inició el segundo acto ante el abridor de los Yankees Max Fried y se ponchó, pero escribió su nombre como el venezolano 500 en jugar en la MLB. Venezuela, con este turno, se convirtió en el segundo país con medio millar o más grandeligas, después de República Dominicana, país que cuenta con 933 grandeligas en su historia.

Ante lo difícil de su nombre, tanto para escribirlo como para pronunciarlo, los norteamericanos lo llaman «Password», porque afirman sarcásticamente que deben ser faciles de escribir y recordar.

La huella del «Patón»

Recordemos que el primer venezolano en debutar en las Grandes Ligas fue Alejandro «El Patón» Carrasquel, quien lo hizo con los Senadores de Washington, el 23 de abril de 1939, ante los Yankees de Nueva York; curiosamente el mismo equipo al que se enfrentó García en su estreno. De Carrasquel hasta hoy en día han jugado otros 499 venezolanos, que es la segunda comitiva más numerosa, sólo superada por la quisqueyana.

Es importante aclarar que para esta lista que es la que ofrece Baseball Reference, recientemente este portal incluyó a Carlos «Terremoto» Ascanio, quién jugó en las Ligas Negras y fue el único venezolano en participar en ese circuito. «Password» García fue el debutante número 12 entre los venezolanos que han actuado en esta campaña 2025 y el número 90 en total, entre todos los venezolanos que han jugado en esta temporada.

En su estreno García se fue de 3-0 con un boleto recibido, en el triunfo 1-0 de los Medias Rojas sobre los «Muslos», en lo que fue la segunda victoria de Boston en esta sería de cuatro juegos.

Siguiendo con el tema de las delegaciones más numerosas, Cuba, que aumentó su cifra de peloteros en la Gran Carpa en un alto porcentaje cuando Baseball Reference incluyó a los jugadores de las Ligas Negras, es el tercer país con más jugadores en las mayores, con 399. Puerto Rico ha contado con 309, Canadá 270 y México 152.