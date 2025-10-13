(13 de octubre del 2025. El Venezolano).- n informe reciente de la ONG Foro Penal revela que Venezuela se ha posicionado como el país con el mayor número de presos políticos extranjeros, una situación que resalta tras la liberación de los últimos rehenes vivos retenidos por Hamás en Gaza.

Según la organización, al menos 89 ciudadanos de más de 20 países están encarcelados de forma arbitraria en Venezuela por motivos políticos.

El registro, actualizado al 15 de septiembre de 2025, indica que ciudadanos colombianos son el grupo más numeroso de detenidos, con 21 personas. Entre los presos figuran también dos alemanes, dos franceses, dos ucranianos, dos argentinos, dos españoles, y ciudadanos de la República Checa, Cuba, Italia, y Rumania, entre otros.

Anuncios

El informe se divulga en un momento en que el Departamento de Estado de EE. UU. ha renovado su alerta, aconsejando a sus ciudadanos no viajar a Venezuela debido a los riesgos de detención, tortura y violencia política. Múltiples misiones diplomáticas han denunciado la falta de acceso consular a sus ciudadanos privados de libertad, reseñó El Nacional

#15S Balance de Presos Políticos extranjeros en Venezuela. Lista por nacionalidad. Elaborada por @ForoPenal



Al 15 de septiembre tenemos 89 presos políticos con nacionalidad extranjera.#QueSeHagaJusticia pic.twitter.com/SDGGIgOivv — Foro Penal (@ForoPenal) September 18, 2025