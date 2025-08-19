(18 de agosto del 2025. El Venezolano).- Lluvias de intensidad variable, descargas eléctricas y ráfagas de viento serán las condiciones climáticas que prevalecerán en Venezuela esta semana, del 18 al 24 de agosto.

En su análisis para los venideros siete días, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) dijo que habrá nubosidad parcial o fragmentada en gran parte del territorio nacional desde este lunes y hasta el domingo.

El tránsito de las ondas tropicales número 28 y 29 provocarán un incremento de las precipitaciones a inicios y finales de la semana. Las estimaciones del organismo es que la primera de ellas llegue entre el miércoles 20 y el jueves 21 de agosto al país, mientras que la segunda lo hará entre el 24 y 25 de agosto.

Estas precipitaciones serán más frecuentes e intensas en la Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Sucre, norte de Monagas, Llanos centrales (Guárico y Cojedes) y occidentales (Apure, Barinas y Portuguesa), reseñó Efecto Cocuyo