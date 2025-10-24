(24 de octubre del 2025. El Venezolano).- El líder del régimen, Nicolás Maduro, ordenó el despliegue total de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), cuerpos policiales y milicianos en las costas del país para iniciar ejercicios militares de 72 horas. Esta enérgica medida es una respuesta directa a la creciente movilización naval de Estados Unidos en el mar Caribe, que Caracas califica como una «amenaza» para forzar un cambio de gobierno, reseñó El Nacional

Maduro detalló que el operativo, denominado por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, como un esfuerzo por alcanzar el «punto óptimo» de preparación, se inició en la madrugada del jueves y logró cubrir el 100% de la franja costera para las 9:00 a.m. (13:00 GMT).

El despliegue, que abarca desde el estado Zulia hasta Sucre, incluye sistemas antiaéreos y de defensa costera en 73 puntos estratégicos. Las maniobras de la FANB abarcan reconocimiento de rutas terrestres, vigilancia aérea, operaciones anfibias, y exploración radioeléctrica.

Padrino López Reconoce y Desafía a la CIA

En el marco de estos ejercicios, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, reconoció la presencia de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos dentro del territorio venezolano.

“Sabemos que la CIA está presente, no solamente en Venezuela, sino en todas partes del mundo donde hay una embajada de los Estados Unidos. Allá estará operando la CIA”, expresó en declaraciones televisadas, aunque aseguró que el gobierno mantiene el control.

Padrino López concluyó que, a pesar de las presuntas operaciones encubiertas, «cualquier intento fracasará» en desestabilizar la nación. El despliegue, afirmó, es una acción para proteger al país de cualquier acto de agresión externa y de desestabilización interna, ante lo que considera una «acción grosera» por parte de Estados Unidos en el Caribe.