(15 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Durante la serie de este pasado fin de semana ante los Cardenales de San Luis, los Cerveceros de Milwaukee lograron su pase a la postemporada, contando con el importante aporte de los venezolanos Jackson Chourio, Andruw Monasterio y Williams Contreras para lograr esta primera meta.

Escrito por: Eliexser Pirela Leal



En el choque del sábado ambos jugadores fueron vitales, porque después de ir perdiendo 6-1 en la sexta entrada, lograron anotar cinco carreras en los tramos ocho y nueve, para igualar la pizarra 7×7 con sencillos productores dentro del cuadro de los venezolanos Chourio y Contreras. Eventualmente lograron el triunfo y se convirtieron en el primer equipo clasificado para la postemporada en esta campaña 2025, al terminar 9×8 en 10 episodios. En esas instancias Monasterio fue el baluarte al impulsar la del gane con otro indiscutible en esa entrada final.

Aporte criollo

A pesar de la lesión que lo alejó de la acción, en apenas 119 juegos Chourio suma 80 carreras anotadas (la misma cantidad de hace un año pero en su temporada de estreno lo hizo en 148 encuentros), con 20 jonrones, 33 dobletes, 18 robos y promedio de .280; mientras que Contreras es uno de los jugadores emblemáticos de Milwaukee y suma 17 jonrones, 85 anotadas, 74 remolques y Andrews Monasterio en apenas 60 juegos le está brindando al equipo mayor profundidad defensiva en el campo corto y su bate también ha rendido a la causa. La actuación y el importante apoyo de este trío de venezolanos ha sido relevante para que los Cerveceros sean el equipo con el mejor récord (91-58 hasta este momento) en toda las Grandes Ligas y el único con 90 o más victorias, amén de haber sido el primero con su pase a los juegos de la postemporada.