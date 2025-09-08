(08 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Los ciudadanos venezolanos se han convertido en la nacionalidad con mayor número de solicitudes de asilo en la Unión Europea durante el primer semestre de 2025, según un informe de la Agencia Europea de Asilo (AUEA). Este hito marca la primera vez en una década que una nacionalidad diferente a la siria encabeza esta lista.

Durante el período de enero a junio, la UE recibió 399.000 solicitudes de asilo, un 23% menos que el año anterior. No obstante, las peticiones de los venezolanos crecieron un 31% en comparación con el mismo período de 2024. España se consolidó como el segundo país de la UE con más solicitudes, con 77.000 peticiones, solo detrás de Francia (78.000).

El informe de la AUEA destaca que la mayoría de los venezolanos (93%) solicitan asilo en España. Esto se debe, en gran parte, a la «lengua común, la diáspora existente y la tendencia de las autoridades españolas a otorgarles protección nacional», reseñó El Pitazo.

Por su parte, el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, señaló una «caída significativa» en el total de solicitudes de asilo y mencionó que el Pacto de Migración y Asilo está implementando «procedimientos más eficientes» para procesar rápidamente las peticiones con pocas posibilidades de éxito.