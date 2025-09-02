(01 de septiembre del 2025. El Venezolano).- n una medida extrema y sin precedentes, un grupo de venezolanos ha iniciado una huelga de hambre indefinida en La Haya. El objetivo principal de esta acción es presionar para que la Corte Penal Internacional (CPI) emita una orden de captura internacional contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad.

Según los manifestantes, el proceso de investigación en la CPI se ha prolongado demasiado, dejando a las víctimas en un estado de impunidad. Argumentan que hay pruebas contundentes que documentan los crímenes del régimen, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales.

La huelga de hambre, que comenzó el domingo 31 de agosto, es un «acto de resistencia pacífica» que busca visibilizar la urgencia de la situación. Los coordinadores de prensa de la iniciativa, Jonatan Palacios y Juan Carlos Justicia VZLA, han hecho un llamado a los medios de comunicación y a la opinión pública internacional para que brinden su apoyo y ayuden a que el mundo conozca la desesperación del pueblo venezolano.

«No hay margen para más demoras. La justicia debe cumplirse. Las víctimas no pueden seguir esperando», declaró el grupo, subrayando la urgencia de que la CPI actúe de manera definitiva, reseñó El Nacional