(24 de febrero del 2025. El Venezolano).- Miles de venezolanos en el sur de México, donde son la cuarta parte de la migración irregular, buscan que el Gobierno mexicano los incluya en los ‘Vuelos humanitarios’ para retornar a su país ante las restricciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los suramericanos según EFE, hacen filas desde esta semana en Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, estado fronterizo con Centroamérica, para beneficiarse del programa que habilitó el Instituto Nacional de Migración (INM) para venezolanos que quieran volver de forma voluntaria a su nación, según constató EFE sobre el terreno.

Aún así, venezolanos entrevistados expresaron su frustración por la lentitud en los trámites que necesitan para volver tras las medidas de Trump, como deportaciones masivas, el «cierre» de la frontera, y el fin de la aplicación ‘CBP One’ de la Oficina de Aduanas y Protección para pedir asilo desde el sur de México.

La estación migratoria ‘Sub Representación Federal Zona Centro’ en la carretera a Villaflores ha sido el punto de concentración de miles que esperan su turno, aunque en las primeras dos semanas de operación solo un centenar de migrantes han conseguido entrar en este programa y retornar a Venezuela.

Aunque la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha prometido oportunidades para los extranjeros, Darwin González, uno de los primeros en completar el proceso, comentó a EFE que quiere volver a Venezuela por las condiciones laborales en México, donde percibe salarios bajos y no puede enviar dinero a sus hijos. “Uno podría estar aquí, pero no tengo la capacidad de enviarle (dinero) a los hijos para que no pasen necesidad”, explicó.

México detectó 266.846 migrantes irregulares de Venezuela de enero a agosto, un 28,85 % del total de 925.085 de todas las nacionalidades este 2024 y un aumento del 142,76 % frente a los primeros ocho meses de 2023, según la Unidad de Política Migratoria.