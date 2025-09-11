(11 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Un ciudadano venezolano, Arturo Suárez, que formó parte de un grupo de más de 200 migrantes deportados por Estados Unidos a El Salvador, ha denunciado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra las supuestas violaciones de derechos humanos cometidas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Suárez, en representación de los venezolanos afectados, afirmó que los tratos recibidos constituyen «graves violaciones a los derechos humanos» y pidió a la ONU que condene las acciones del gobierno salvadoreño y exija el cese de medidas que pongan en riesgo la libertad y los derechos de los migrantes. En su discurso, mencionó supuestos secuestros, torturas y desapariciones forzadas, y solicitó a la comunidad internacional que presione a Estados Unidos para que no aplique la Ley de Enemigos Extranjeros a los venezolanos que aún se encuentran en el país.

La denuncia se da en el contexto de un intercambio de prisioneros entre los gobiernos de Estados Unidos, El Salvador y la administración de Maduro, que resultó en la liberación de 252 ciudadanos venezolanos a cambio de presos políticos y estadounidenses detenidos en Venezuela, reseñó El Pitazo.

