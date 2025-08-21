(21 de agosto del 2025. El Venezolano).- Con tan solo 16 años, la actriz venezolana Nathalia Lares Pirela ha dado un paso trascendental en su carrera artística al protagonizar la película Brownsville Bred, estrenada recientemente en el Festival de Cine Latino de Los Ángeles.

En esta producción, escrita y dirigida por Elaine Del Valle, Nathalia interpreta a “Elaine”, una adolescente que atraviesa una etapa emocionalmente intensa marcada por heridas de la infancia, el desarraigo y la búsqueda de identidad. La historia, basada en la vida real de la directora, se desarrolla entre Brownsville, Brooklyn (Nueva York) y Puerto Rico, y retrata el complejo vínculo entre una joven y su familia, especialmente durante su reencuentro con su padre en la isla.

Brownsville Bred no solo representa un logro profesional para Nathalia, sino también una oportunidad para mostrar su talento y llevar con orgullo el nombre de Venezuela a la gran pantalla. En sus redes sociales, la joven expresó su emoción por representar a la comunidad latina y agradeció a Elaine Del Valle por confiar en ella para dar vida a una historia que, según sus palabras, “inspira a luchar por los sueños, incluso cuando parecen inalcanzables”.

Este papel protagónico marca el inicio de una carrera prometedora para Nathalia, quien además de actuar, canta, compone y toca el piano. Su sensibilidad artística y madurez emocional han sido clave para interpretar a una joven que, como muchos migrantes, enfrenta el desafío de no sentirse parte de ningún lugar, aprendiendo desde temprana edad a construir su identidad en medio de la confusión y la belleza de lo desconocido.