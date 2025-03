(06 de marzo del 2025. El Venezolano).- En UNO Productions nos enorgullece unir fuerzas con AR Music en un proyecto que trasciende la música y se convierte en un mensaje de esperanza para millones de familias inmigrantes. «Señor Presidente, No Me Quite a Mis Papás» es interpretada por Kataleya García, una niña de tan solo 9 años, cuya poderosa voz ha logrado emocionar a miles de personas.

Desde su estreno en Primer Impacto por Univision, esta canción se ha convertido en un símbolo del sentir de los niños que temen ser separados de sus padres debido a las políticas migratorias. Con su talento y valentía, Kataleya usa la música para enviar un mensaje claro y directo hasta la Casa Blanca.

Kataleya García: Un Talento que Conquista Escenarios

Nacida en Wenatchee, Washington, de padre mexicano y madre salvadoreña, Kataleya ha demostrado desde muy pequeña una conexión especial con la música ranchera. A los 3 años sorprendió a su familia interpretando su primera canción y, desde entonces, ha cautivado audiencias en eventos comunitarios, escuelas y escenarios en el estado de Washington.

Kataleya no solo es una talentosa cantante, sino que también ha hecho historia como la primera niña en Estados Unidos en presentar un espectáculo ecuestre cantando a caballo, una tradición que honra sus raíces culturales y que refuerza su autenticidad artística.

Su voz y carisma llamaron la atención del reconocido cantautor Alex Rivera, quien quedó impresionado con su talento y decidió escribirle una canción que representara la lucha de miles de niños inmigrantes. Así nació «Señor Presidente, No Me Quite a Mis Papás», un tema que pone en palabras y melodía el miedo, la esperanza y la fuerza de aquellos que viven con la incertidumbre de la separación familiar.

Alex Rivera – El Compositor!

El reconocido cantautor Alex Rivera, compositor de esta emotiva canción, ha trabajado con algunos de los nombres más importantes de la industria musical. Su compromiso con la comunidad lo llevó a escribir «Señor Presidente, No Me Quite a Mis Papás», inspirándose en la realidad que viven miles de niños inmigrantes. Su música no solo entretiene, sino que también busca generar un impacto social y dar voz a quienes más lo necesitan.

La Producción de «Señor Presidente, No Me Quite a Mis Papás»

La grabación de la canción y su producción estuvieron a cargo de AR Music, bajo la dirección de Alex Rivera, quien buscó capturar la profundidad y la inocencia del mensaje de Kataleya a través de arreglos musicales que respetan la esencia de la música ranchera, con una interpretación emotiva y genuina.

El video oficial fue grabado en Washington D.C., frente a la Casa Blanca, convirtiéndose en un poderoso símbolo de lucha y esperanza. Sin permisos especiales y con la espontaneidad de quienes creen en su mensaje, Kataleya y su equipo llevaron su voz a las puertas del poder, logrando captar la atención de transeúntes y generar conversación sobre la difícil realidad de muchas familias inmigrantes.